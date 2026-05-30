تيم ريم قائداً للمنتخب الأميركي في «كأس العالم 2026»

أعلن الاتحاد الأميركي لكرة القدم تعيين المدافع المخضرم تيم ريم قائداً للمنتخب، خلال نهائيات «كأس العالم 2026»، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، الشهر المقبل.

وجرى الإعلان عن القرار خلال مؤتمر صحافي عقده المنتخب الأميركي، بحضور المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، حيث عبّر ريم عن فخره الكبير بحمل شارة القيادة في أكبر حدث كُروي على مستوى المنتخبات.

وقال اللاعب، البالغ من العمر 38 عاماً: «هذا أكثر من مجرد حُلم تحقّق، إنه شرف عظيم لي».

ويُعد ريم أحد أصحاب الخبرات الكبيرة في صفوف المنتخب الأميركي، إذ شارك مع الفريق في «كأس العالم 2022»، بينما كان لاعب الوسط تايلر آدامز يحمل شارة القيادة، خلال تلك البطولة.

يأتي اختيار ريم تقديراً لمسيرته الطويلة وخبرته الدولية، في وقتٍ يستعد فيه المنتخب الأميركي لخوض «المونديال» على أرضه وأمام جماهيره، في نسخة يطمح خلالها إلى تحقيق نتائج مميزة.

كما قد يدخل ريم تاريخ الكرة الأميركية من أوسع أبوابه، إذ بات مرشحاً ليصبح أكبر لاعب سناً يمثل الولايات المتحدة في نهائيات «كأس العالم» إذا شارك في البطولة المقبلة.

ويُعوّل الجهاز الفني، بقيادة بوتشيتينو، على خبرة المدافع المخضرم داخل غرفة الملابس وعلى أرض الملعب، من أجل قيادة مجموعة تضم عدداً من اللاعبين الشباب، خلال البطولة التي تنطلق في يونيو (حزيران) المقبل.