انضمام أوبيري لتشكيلة كوت ديفوار بكأس العالم بديلاً لأكبا المصاب

أكد اتحاد كرة القدم في كوت ديفوار، اليوم السبت، استبعاد المدافع كليمان أكبا من تشكيلة كأس العالم لكرة القدم بسبب الإصابة.

وسيحلّ محله الظهير الأيسر كريستوفر أوبيري، الذي كان ضِمن تشكيلة المنتخب في نهائيات كأس الأمم الأفريقية، التي استضافتها المغرب في مطلع هذا العام، لكنه تعرّض للإصابة خلال فوز منتخب بلاده ودياً على كوريا الجنوبية وأسكوتلندا.

وتعرّض أكبا، الذي خاض 5 مباريات دولية، للإصابة في عضلة الفخذ أثناء التدريب مع ناديه الفرنسي أوكسير، وغاب عن مباريات الجولة الختامية لدوري الدرجة الأولى الفرنسي، في وقت سابق من هذا الشهر.

وانضم أوبيري، الذي يلعب في نادي إسطنبول باشاك شهير التركي، إلى معسكر منتخب ساحل العاج التدريبي في باريس.

ومن المقرر أن تلعب كوت ديفوار أمام فرنسا ودياً، في الرابع من يونيو (حزيران) المقبل، في مدينة نانت قبل التوجه إلى كأس العالم، حيث ستواجه الإكوادور وألمانيا وكوراساو ضِمن مباريات المجموعة الخامسة.