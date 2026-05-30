إيران تطالب «فيفا» بالتوضيح بشأن التأشيرات قبل أقل من أسبوعين على المونديال

لا يزال المنتخب الإيراني لكرة القدم يواجه حالة من الغموض قبل انطلاق كأس العالم 2026، بعدما أعلن الاتحاد الإيراني، السبت، عدم حصول أعضاء بعثة المنتخب حتى الآن على تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة، والمكسيك، رغم اقتراب موعد انطلاق البطولة.

وأوضح الاتحاد الإيراني لكرة القدم أنه وجّه خطاباً رسمياً إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) طالب فيه بمزيد من الشفافية، والتوضيح حول إجراءات إصدار التأشيرات الخاصة بأفراد الوفد الإيراني، مشيراً إلى أنه لم يتلق أي رد رسمي حتى الآن.

وأكد الاتحاد أن ترتيبات سفر المنتخب إلى كأس العالم لم تُحسم بشكل نهائي بسبب هذه التطورات، في وقت يقترب فيه موعد المباراة الأولى للفريق في البطولة.

وكان المنتخب الإيراني يخطط في البداية لإقامة معسكره الإعدادي في مدينة توسان بولاية أريزونا الأميركية، قبل أن يقرر نقل المعسكر إلى مدينة تيخوانا المكسيكية، بعدما أشارت تقارير إلى أن الولايات المتحدة لا تنوي السماح للمنتخب بالإقامة على أراضيها خلال فترة التحضيرات.

ويخوض المنتخب الإيراني منافسات المجموعة السابعة في كأس العالم، حيث سيواجه منتخبات نيوزيلندا، وبلجيكا، ومصر، على أن تقام مبارياته في مدينتي لوس أنجليس، وسياتل الأميركيتين، فيما ستكون مباراته الافتتاحية في البطولة يوم 15 يونيو (حزيران) المقبل.

وتأتي هذه الأزمة في ظل التوترات السياسية والعسكرية المستمرة بين إيران والولايات المتحدة، والتي انعكست على تحضيرات المنتخب قبل البطولة.

وكان مسؤولون من الاتحاد الإيراني لكرة القدم قد عقدوا خلال الفترة الماضية اجتماعاً مع ممثلين عن الاتحاد الدولي لكرة القدم في تركيا، حيث يقيم المنتخب حالياً جزءاً من استعداداته للمونديال، إلا أن تفاصيل الاجتماع ونتائجه لم تُكشف حتى الآن.

وتترقب الأوساط الرياضية الإيرانية موقف «فيفا» خلال الأيام المقبلة، في ظل الحاجة إلى حسم ملف التأشيرات سريعاً لضمان وصول المنتخب، واستكمال تحضيراته بصورة طبيعية قبل انطلاق المنافسات.