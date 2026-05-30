عودة موسيالا ومشاركة أساسية لأونداف وكارل مع ألمانيا في ودية فنلندا

أكد مدرب المنتخب الألماني، جوليان ناغلسمان، عودة جمال موسيالا إلى صفوف «المانشافت» للمرة الأولى منذ أكثر من عام، وذلك خلال المباراة الودية المرتقبة أمام فنلندا، الأحد، ضمن التحضيرات الأخيرة لكأس العالم 2026.

كما يستعد الموهبة الشابة لينارت كارل لخوض أول مباراة له أساسياً بقميص المنتخب الألماني، في خطوة تعكس ثقة الجهاز الفني بقدرات اللاعب الشاب قبل انطلاق المونديال.

وكشف ناغلسمان عن أن المهاجم دينيز أونداف سيقود الخط الأمامي أمام فنلندا، في ظل غياب كاي هافرتس المرتبط بخوض نهائي دوري أبطال أوروبا مع آرسنال أمام باريس سان جيرمان.

وأوضح المدرب الألماني أن التشكيلة التي ستخوض المباراة الودية ستكون مؤشراً مهماً على ملامح الفريق الذي سيبدأ كأس العالم، مشيراً إلى أن عدداً كبيراً من اللاعبين المرشحين للمشاركة أساسياً في المباراة الافتتاحية سيظهرون أمام فنلندا.

وقال ناغلسمان: «سنشاهد العديد من اللاعبين الذين قد يبدأون المباراة الأولى في كأس العالم إذا سارت الأمور كما هو مخطط لها».

ويفتتح المنتخب الألماني مشواره في البطولة بمواجهة كوراساو يوم 14 يونيو (حزيران) المقبل، وسط طموحات كبيرة باستعادة بريقه على الساحة العالمية.

وأشار المدرب إلى أن ضيق الوقت المتاح للتحضيرات يفرض على اللاعبين الوصول سريعاً إلى أعلى درجات الجاهزية والانسجام، خصوصاً مع المنافسة القوية على المراكز الأساسية داخل المنتخب.

وأضاف: «نريد تقديم مباراة جيدة وتحقيق الفوز. من المهم أن نصل إلى حالة انسجام كاملة قبل انطلاق البطولة».

وتحظى عودة موسيالا باهتمام كبير داخل المعسكر الألماني، نظراً إلى ما يمثّله لاعب بايرن ميونيخ من قيمة فنية كبيرة في خط الوسط، في حين يترقب المتابعون الظهور الأول أساسياً للموهبة الصاعدة لينارت كارل، الذي يُعد أحد أبرز الأسماء الواعدة في الكرة الألمانية.