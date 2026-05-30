تيمبر احتياطياً… وهافرتز يقود هجوم آرسنال في النهائي الأوروبي

كشف ميكل أرتيتا، مدرب آرسنال الإنجليزي، عن تشكيلته الأساسية لمواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي في نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث قرر عدم الدفع بالهولندي يورين تيمبر أساسياً رغم عودته من الإصابة.

وغاب تيمبر عن الملاعب منذ مارس (آذار) الماضي بسبب إصابة في الفخذ، إلا أن الجهاز الفني فضّل إبقاءه على مقاعد البدلاء، بينما أسند مهمة الظهير الأيمن إلى الإسباني كريستيان موسكيرا.

كما شهدت التشكيلة مشاركة الشاب مايلز لويس - سكيلي، البالغ من العمر 19 عاماً، في خط الوسط على حساب الإسباني مارتن زوبيمندي، في أحد أبرز القرارات الفنية لأرتيتا قبل المباراة النهائية.

وفي الخط الأمامي، منح المدرب الإسباني ثقته للألماني كاي هافرتس لقيادة الهجوم بدلاً من السويدي فيكتور غيوكيريس، مستنداً إلى خبرة اللاعب في المباريات الكبرى، إذ سبق أن سجل هدف الفوز لتشيلسي أمام مانشستر سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2021.

في المقابل، يدخل باريس سان جيرمان المباراة بتشكيلته الأساسية المعتادة، بعدما استعاد خدمات عدد من لاعبيه المؤثرين الذين عانوا من إصابات خلال الفترة الماضية.

واعتمد لويس إنريكي على المغربي أشرف حكيمي في الجبهة الدفاعية، بينما يقود الفرنسي عثمان ديمبيليه الخط الهجومي للفريق الباريسي بعد تعافيه من الإصابة.

ويأمل آرسنال في التتويج بأول لقب في دوري أبطال أوروبا بتاريخ النادي، بينما يسعى باريس سان جيرمان للحفاظ على لقبه القاري، ومواصلة هيمنته الأوروبية.