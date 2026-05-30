منظمو «رولان غاروس» ينقلون اللوحات الإعلانية بعد مخاوف تتعلق بسلامة اللاعبات

استجاب منظمو بطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان غاروس) لشكاوى عدد من اللاعبات بشأن مخاوف تتعلق بالسلامة، وقرروا نقل اللوحات الإعلانية المحيطة بالملاعب بعد سلسلة من الحوادث التي أثارت الجدل خلال منافسات البطولة.

وجاء القرار عقب تعرض البريطانية كاتي بولتر والتركية زينب سونميز لحوادث اصطدام بلوحات إعلانية تابعة لشركة «لاكوست»، يبلغ ارتفاعها نحو 30 سنتيمتراً، خلال مباراتيهما في اليومين الماضيين.

ورغم أن بولتر لم تتعرض لإصابة، فإنها انتقدت الوضع عبر حسابها على منصة «إكس»، مؤكدة أن وجود هذه اللوحات يشكل خطراً على اللاعبين، معتبرة أنها كانت محظوظة بتجنب الإصابة.

أما سونميز فلم تكن بالحظ نفسه؛ إذ كشفت أنها احتاجت إلى غرزتين بعد إصابتها في الركبة، إضافة إلى تعرضها لكدمة قوية؛ ما أجبرها على الانسحاب من منافسات الزوجي بعد شوطين فقط.

ولم تقتصر الاعتراضات على اللاعبتين، حيث انضمت إليهما أسماء أخرى بارزة، من بينها البولندية إيغا شفيونتيك، التي أبدت هي الأخرى مخاوفها بشأن سلامة اللاعبين داخل الملاعب.

واستجابة لهذه الانتقادات، باشر المنظمون تنفيذ تعديلات فورية، حيث جرى نقل اللوحات الإعلانية من موقعها السابق أمام أغطية الملاعب المطوية إلى الجزء العلوي من الأغطية القماشية في المنطقة الخلفية للملاعب.

وأكد منظمو البطولة في بيان رسمي أنهم أخذوا ملاحظات اللاعبات بعين الاعتبار، مشددين على استمرار التواصل مع اللاعبين وفرقهم طوال البطولة لضمان توفير أفضل الظروف الممكنة.

وأوضح البيان أن ملاعب «رولان غاروس» تتجاوز حالياً الحد الأدنى المعتمد دولياً فيما يتعلق بالمسافة الفاصلة بين الخط الخلفي للملعب والمنطقة الخلفية، إلا أن سلامة اللاعبين تظل أولوية قصوى بالنسبة للجنة المنظمة.

وأضاف المنظمون أنهم قرروا إجراء تعديلات إضافية على المنطقة المحيطة بأرضية الملعب استناداً إلى الملاحظات التي تم جمعها خلال الأيام الأولى من المنافسات، بهدف تقليل أي مخاطر محتملة قد تهدد سلامة اللاعبين واللاعبات خلال بقية البطولة.