«رولان غاروس»: سابالينكا تواصل تألقها… وتبلغ الدور الرابع

واصلت البيلاروسية، أرينا سابالينكا، المصنفة الأولى عالمياً، عروضها القوية في «بطولة فرنسا المفتوحة للتنس - رولان غاروس»، بعدما حجزت مقعدها في الدور الرابع بفوزها على الأسترالية داريا كاساتكينا بمجموعتين دون رد بنتيجة 6 -0 و7 - 5.

وجاء انتصار سابالينكا في وقت تشهد فيه البطولة سلسلة من المفاجآت الكبرى، أبرزها خروج الإيطالي يانيك سينر والصربي نوفاك ديوكوفيتش؛ مما فتح باب المنافسة على اللقب أمام عدد أكبر من اللاعبين واللاعبات في «باريس».

وفرضت النجمة البيلاروسية سيطرتها منذ اللحظات الأولى للمواجهة على ملعب «سوزان لينغلن»، حيث اعتمدت على قوة ضرباتها من الخط الخلفي وتحركاتها الناجحة عند الشبكة، لتفوز بالمجموعة الأولى دون أن تخسر أي شوط.

وفي المجموعة الثانية، رفعت كاساتكينا من مستوى أدائها ونجحت في كسر إرسال منافستها والتقدم مبكراً، وسط تشجيع جماهيري كبير للاعبة التي بدأت تمثّل أستراليا منذ العام الماضي.

لكن سابالينكا استعادت زمام المبادرة سريعاً، وعادت إلى أجواء اللقاء قبل أن تفرض تفوقها في الأمتار الأخيرة وتحسم المجموعة الثانية بنتيجة 7 - 5، مؤكدة خبرتها الكبيرة في إدارة اللحظات الحاسمة.

ورفعت اللاعبة البيلاروسية رصيدها إلى 8 انتصارات مقابل هزيمتين فقط في المواجهات المباشرة أمام كاساتكينا، لتواصل تفوقها الواضح على منافستها.

وضربت سابالينكا موعداً منتظراً في الدور الرابع مع اليابانية نعومي أوساكا، في مواجهة مرتقبة تجمع بين اثنتين من أبرز نجمات التنس العالمي، ويتوقع أن تكون من أبرز مباريات البطولة حتى الآن.