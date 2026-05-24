كيكمانوفيتش يهزم ماروزسان ويتقدم في «رولان غاروس»

تأهل الصربي ميومير كيكمانوفيتش إلى الدور الثاني من بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، بفوزه اليوم (الأحد) على نظيره المجري فابيان ماروزسان، بثلاث مجموعات نظيفة.

وجاءت نتائج الأشواط لصالح كيكمانوفيتش بواقع 7-5 (7-صفر) و6-3 و6-4، ليصعد الصربي (26 عاماً) عن الدور الأول من البطولة.

ويخوض ميومير كيكمانوفيتش مباراة الدور الثاني من البطولة يوم الأربعاء المقبل، على أن يتحدد منافسه لاحقاً.

وخاض اللاعب الصربي بطولة روما للتنس في وقت سابق هذا الشهر، ولكنه ودَّع المنافسات بالخسارة أمام الروسي أندريه روبيلوف في دور الـ64، كما فشل في تجاوز دور الـ128 من بطولة مدريد للأساتذة؛ حيث خسر أمام الفرنسي تيرينس أتمان بمجموعتين دون رد.