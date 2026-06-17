وفاة إريك روي مدرب بريست بالسرطان

توفي إريك روي، مدرب نادي بريست الفرنسي لكرة القدم، عن 58 عاماً نتيجة مضاعفات إصابته بسرطان البنكرياس، وفق ما أعلنت عائلته الأربعاء عبر حساب الراحل على «إنستغرام».

وكتبت عائلة المدرب: «منذ ثلاث سنوات ونصف السنة، كان والدنا يصارع سرطان البنكرياس. طوال هذه الفترة، واصل حياته بقوة لا تزال تثير إعجابنا».

ورغم معاناته مع السرطان، استمر روي في منصبه مدرباً لبريست الذي أشرف عليه منذ 2023 في مهامه التدريبية الثانية، بعد أولى مع نيس موسم 2010 - 2011.

باعتباره لاعباً، بدأ مسيرته مع نيس عام 1988 ثم تنقل بين تولون وليون ومرسيليا وسندرلاند الإنجليزي وتروا ورايو فايكانو الإسباني، قبل أن يختم مشواره مع نادي بداياته نيس عام 2004.

ونال في موسم 2023 - 2024 جائزة مدرب العام في الدوري الفرنسي بعدما قاد بريست لإنهاء «ليغ 1» في المركز الثالث، مانحاً إياه مشاركته القارية الأولى وكانت في دوري الأبطال.