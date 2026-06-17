دورة نوتنغهام: نافارو إلى دور الثمانية

تأهلت الأميركية إيما نافارو المصنفة الخامسة والعشرون عالمياً، والثالثة على مستوى دورة نوتنغهام المفتوحة للتنس، إلى دور الثمانية من المسابقة.
وفازت نافارو بصعوبة على الأوكرانية يوليا ستارودوبتسيوا بمجموعتين لواحدة اليوم الأربعاء.
وجاءت نتائج الأشواط لصالح نافارو بواقع 6 - 4 و7 - 6 (7 - 3) و6 – 4، لتصعد إلى دور الثمانية، وتضرب موعداً مع الإسبانية جيسيكا بوزاس مانيرو يوم الجمعة المقبل.
وكانت مانيرو قد فازت على أميركية أخرى وهو كاتي فولينيتس بمجموعتين دون رد بواقع 7 – 5، و1 – صفر، لتنسحب الأخيرة وتتأهل الإسبانية عن دور الـ16.
كما فازت الألمانية تاتيانا ماريا على الأوكرانية دايانا يستريمسكا بمجموعتين دون رد بواقع 6 - 1 و6 - 2.