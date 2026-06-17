دورة نوتنغهام: نافارو إلى دور الثمانية

خاكبو يحذر هولندا من زميله إيزاك قبل مواجهة السويد

قال المهاجم الهولندي كودي خاكبو الأربعاء إن فريقه يجب أن يتوخى الحذر من زميله في ليفربول ألكسندر إيزاك عندما يواجه السويد في مباراتهما المقبلة ضمن المجموعة السادسة في كأس العالم لكرة القدم، بعد استعادة المهاجم للياقته البدنية وفاعليته التهديفية.

وعانى إيزاك من موسم أول مضطرب في ليفربول بسبب الإصابات، إذ غاب عن معظم الموسم بعد انضمامه للنادي قادماً من نيوكاسل يونايتد، لكنه استعاد جاهزيته وافتتح أهدافه في كأس العالم خلال الفوز الساحق للسويد 5-1 على تونس.

وقال خاكبو للصحافيين: «كنا سعداء جداً بعودته، وفي النهاية كان جاهزاً بدنياً، وسجل بعض الأهداف ولعب بشكل جيد. بالتأكيد بدأ البطولة (كأس العالم) بشكل رائع للغاية بفضل أدائه. أعتقد أن الجميع يعرف مدى براعته لاعباً. لذلك علينا أن ننتبه له».

وأقرّ خاكبو بأن المنتخب الهولندي بحاجة إلى الفوز بعد تعادله 2-2 مع اليابان في مباراته الافتتاحية، لكنه رفض الحديث عن وجود ضغوط إضافية في الوقت الذي يستعد فيه فريقه لمواجهة منتخب السويد المفعم بالثقة، الذي أبهر مهاجميه إيساك وفيكتور يوكريش الجميع بأدائهما أمام تونس.

وقال المهاجم الهولندي (27 عاماً): «نحن نعلم أننا يجب أن نفوز بالمباريات لأننا نريد تجاوز مرحلة المجموعات. بالتأكيد النتيجة التي حققتها السويد كانت جيدة جداً لهم، لكن علينا أن ننظر للأمر بشكل منفصل ونركز على أنفسنا وعلى ما يمكننا تحسينه فقط».

وأضاف خاكبو أن هولندا ستستخلص الدروس من مباراتها الافتتاحية أمام دفاع ياباني منظم، ولا سيما التعامل مع المساحات الضيقة.

وتابع: «أعتقد أن الوضع قد يكون مماثلاً، لكن ربما يكون تكون طريقة لعب السويد مختلفة قليلاً. أعتقد أننا سنحلل ذلك غداً. بعد ذلك يتعين علينا وضع خطة لمواجهة ذلك أيضاً لنرى كيف يمكننا محاولة صنع كثير من الفرص».

وتلتقي هولندا مع السويد في هيوستن، يوم السبت المقبل، بينما تلعب تونس مع اليابان في مونتيري في وقت لاحق من نفس اليوم.