إصابة أسطورة «فورمولا 1» آلان بروست خلال عملية سطو مسلح على منزله في سويسرا

تعرض أسطورة سباقات «فورمولا 1»، الفرنسي آلان بروست، لإصابة طفيفة خلال عملية سطو مسلح استهدفت منزله في سويسرا، وفق ما كشفت وسائل إعلام محلية، السبت.

وذكرت صحيفة «بليك» السويسرية أن بروست، البالغ 71 عاماً، أُصيب بجروح طفيفة في الرأس أثناء الهجوم، فيما أجبر المسلحون أحد أبنائه على فتح خزانة داخل المنزل قبل الفرار بالمسروقات.

وكانت شرطة كانتون فو قد أعلنت، في بيان صدر الخميس، أن عائلة تقيم في مدينة نيون شمال شرقي جنيف تعرضت لعملية سطو داخل منزلها صباح الثلاثاء عند الساعة الثامنة والنصف.

وأوضحت الشرطة أن عدة أشخاص ملثمين اقتحموا المنزل أثناء وجود أفراد العائلة، وقاموا بتهديدهم والاعتداء على أحد أفراد الأسرة؛ ما أدى إلى إصابته بجروح طفيفة في الرأس.

وأضاف البيان أن المهاجمين أجبروا أحد أفراد العائلة على فتح خزانة قبل أن يفروا بمحتوياتها، مشيراً إلى أن السلطات ما زالت تعمل على تحديد قيمة المسروقات بشكل دقيق.

ورغم عدم تأكيد الشرطة رسمياً هوية العائلة المستهدفة، فإن وسائل الإعلام السويسرية أكدت أن المنزل يعود إلى بطل العالم السابق في «فورمولا 1»، آلان بروست.

وأكدت شرطة كانتون فو أنها أطلقت عملية بحث واسعة فور وقوع الحادث، فيما فتحت النيابة العامة تحقيقاً جنائياً لكشف ملابسات الهجوم وتعقُّب الجناة، الذين ما زالوا فارين حتى الآن.

وقال متحدث باسم الشرطة لوكالة «الصحافة الفرنسية»: «نبذل قصارى جهدنا لتحديد هوية منفذي الهجوم والقبض عليهم».

ويُعد بروست واحداً من أعظم السائقين في تاريخ «فورمولا 1»، بعدما تُوّج بلقب بطولة العالم أربع مرات، أعوام 1985 و1986 و1989 و1993، خلال مسيرته مع فرق ماكلارين ورينو وفيراري وويليامز.

ويتساوى بروست بأربعة ألقاب عالمية مع الألماني سيباستيان فيتل والهولندي ماكس فيرستابن، بينما يتصدر كل من الألماني مايكل شوماخر والبريطاني لويس هاميلتون قائمة الأكثر تتويجاً، بسبعة ألقاب لكل منهما.