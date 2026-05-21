الرياضة رياضة عالمية

فيرستابن يلمّح للبقاء في «فورمولا1» بعد تعديلات محركات 2027

  • لندن: «الشرق الأوسط»
ألمح ماكس فيرستابن، سائق فريق ريد بول وبطل العالم أربع مرات، إلى أن التعديلات المقترحة على لوائح المحركات في بطولة العالم لفورمولا1 قد تدفعه للاستمرار في البطولة، بعدما كان قد لمح سابقاً إلى إمكانية الاعتزال بسبب اعتراضه على القوانين الجديدة.

وكان فيرستابن من أبرز المنتقدين للوائح المحركات المقررة لعام 2027، والتي تنص على توزيع قوة المحركات بالتساوي بين الطاقة الكهربائية ومحركات الاحتراق الداخلي، معتبراً أن ذلك قد يؤثر سلباً على جودة السباقات.

لكن تقارير أشارت مؤخراً إلى التوصل لاتفاق مبدئي يمنح محركات الاحتراق الداخلي دوراً أكبر بدءاً من موسم 2027، رغم أن التعديلات لا تزال بحاجة إلى مصادقة رسمية.

وقال السائق الهولندي، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» قبل سباق جائزة كندا الكبرى: «الأمور تسير بالتأكيد في الاتجاه الصحيح، وأعتقد أن هذا الحد الأدنى الذي كنت أتمناه، ومن الجيد حقاً أنهم يريدون القيام بذلك».

وأضاف: «أنا فقط أريد رؤية منتج جيد في فورمولا1، وهذه التعديلات ستُحسن الأمور بلا شك».

وأوضح فيرستابن أن مستقبله كان مرتبطاً بشكل مباشر بالقوانين الجديدة، قائلاً: «مستقبلي كان يعتمد أيضاً على اللوائح الجديدة، أليس كذلك؟ لذلك آمل أن تُحدث التغييرات المقبلة فرقاً كبيراً».

وتابع: «قلت سابقاً إن الأمر لا يتعلق فقط بمدى جودة سيارتي، بل بجودة المنتج نفسه، وأعتقد أن البطولة ستصبح أفضل مع مرور الوقت».

وكان فيرستابن قد لمح أكثر من مرة خلال الأشهر الماضية إلى إمكانية الابتعاد عن فورمولا1 إذا شعر أن القوانين الجديدة ستؤثر على متعة القيادة وطبيعة المنافسة داخل البطولة.

قد تنتاب المشجعين الإيطاليين لبطولة العالم لفورمولا 1 للسيارات مشاعر مختلطة مع اقتراب السباق المقبل في موناكو.

خاض لاندو نوريس وأوسكار بياستري، سائقا فريق مكلارين، سباقاً للنسيان في جائزة كندا الكبرى، ضمن بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، أمس الأحد.

احتفل لويس هاميلتون بأفضل أداء له حتى الآن باللون الأحمر لفريقه «فيراري» بعد أن احتل المركز الثاني في سباق جائزة كندا الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات «فورمولا 1

عاد ماكس فرستابن لمنصة التتويج ببطولة العالم لسباقات فورمولا 1، لأول مرة هذا الموسم، أمس، لكن سائق رد بول لم يترك مجالا للشك في استيائه من القواعد الجديدة

واصل الإيطالي الشاب كيمي أنتونيلي، سائق مرسيدس تألقه بالفوز بسباق جائزة كندا الكبرى في الجولة الخامسة ببطولة العالم لسباقات السيارات فورمولا1.

رئيس توتنهام: نجاح فريق كرة القدم ليس الدافع وراء قراراتنا

  • لندن: «الشرق الأوسط»
نجا توتنهام هوتسبير من الهبوط في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز بعد موسم ثانٍ من المعاناة، مما دفع الرئيس غير التنفيذي بيتر تشارينغتون، إلى الإعلان عن التزام النادي بإعادة البناء، بعد أن كان يسمح في السابق للنجاح الكروي بأن يكون ثانوياً في عملية صنع القرار.

وفاز توتنهام على إيفرتون 1 - صفر الأحد، وأنهى الموسم في المركز الـ17 في الترتيب، وهو المركز نفسه الذي احتله العام الماضي. وكان النادي على وشك الهبوط لأول مرة منذ عام 1977، قبل أن يتولى المدرب روبرتو دي زيربي المسؤولية ويقوده إلى بر الأمان.

وساند مشجعو توتنهام الفريق بأعداد كبيرة، ولكن بعد دعم فريقهم طوال 90 دقيقة، وبمجرد أن خفّت الاحتفالات الأولية، ظهرت هتافات ولافتات ضد إدارة النادي.

وتولى تشارينغتون المنصب في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعد رحيل الرئيس التنفيذي دانييل ليفي الذي خدم النادي لفترة طويلة قاربت 25 عاماً، حيث وافق ملاك النادي وهي شركة «إي إن آي سي»، بقيادة رجل الأعمال البريطاني جو لويس وعائلته، على إعادة هيكلة شاملة للنادي.

وكتب تشارينغتون في رسالة إلى مشجعي توتنهام على موقع النادي على الإنترنت: «بوصف ذلك جزءاً من هذه العملية، اكتشفنا بعض الحقائق المزعجة».

وأضاف: «الصفات التي تميز توتنهام؛ كرة القدم التي نقدمها، وطموحنا، والعلاقة بين الفريق ومشجعيه، سُمح لها بالتلاشي. لم يكن النجاح الكروي هو الدافع وراء قراراتنا. لم تكن لدينا الخبرة المناسبة في المناصب الرئيسية. لم نبنِ تشكيلات جيدة بما يكفي للمنافسة في الدوري الأقوى في العالم».

وتابع تشارينغتون عرض التزامات النادي تجاه مشجعيه، التي تشمل بناء فريق يجمع بين الخبرة والشباب والقيادة بشكل متوازن للمنافسة عند أعلى المستويات.

وأضاف أن توتنهام «سيستثمر خلال عدة فترات انتقال لإعادة البناء وتحقيق التوازن والتقوية، حيث يمثل هذا الصيف خطوة أولى مهمة في هذا العمل».

«رولان غاروس»: الروسي أندريه روبليف يلحق بركب المتأهلين للدور الثاني

  • باريس: «الشرق الأوسط»
لحق الروسي أندريه روبليف بركب المتأهلين للدور الثاني ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان غاروس)، وذلك بعد فوزه على البيروفي إغناسيو بيوس.

ونجح روبليف، المصنف رقم 13 عالمياً، في الفوز على بيوس، المتوج مؤخراً بلقب بطولة هامبورغ للتنس بعد فوزه على الأميركي تومي بول في النهائي الذي أقيم قبل يومين.

وفاز روبيلف على بيوس بثلاث مجموعات مقابل واحدة، بواقع 3-6 و7-6 و3-6 و5-7.

من جانبه فاز النرويجي كاسبر رود على الروسي رومان صافيولين بثلاث مجموعات مقابل مجموعتين في مباراة مثيرة.

ونجح رود في الفوز على منافسه بواقع 2-6 و6-7 و7-5 وصفر-6 و2-6 ليتأهل للدور الثاني.

وفي باقي المباريات، فاز الأميركي تومي بول على الأسترالي رينكي هيجيكاتا 6-4 و3-6 و5-7 و4-6، فيما فاز الأرجنتيني فرانسيسكو سيروندولو على الهولندي بوتيك فان دي زاندشلوب 3-6 و5-6 و6-7 و4-6، وفاز الإيطالي فلافيو كوبولي على مواطنه أندريا بيلغرينو 4-6 و6-7 و3-6.

خاميس رودريغيز ولويس دياز يقودان تشكيلة كولومبيا للمونديال

  • بوغوتا: «الشرق الأوسط»
يقود القائد خاميس رودريغيز ولويس دياز جناح بايرن ميونيخ تشكيلة منتخب كولومبيا في كأس العالم لكرة القدم التي أعلنها المدرب نيستور لورينزو يوم الاثنين، استعداداً للبطولة التي ستقام الشهر المقبل في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وتعود كولومبيا إلى كأس العالم بعد غيابها عن النهائيات في قطر عام 2022، إذ ستشارك للمرة السابعة. وسيقود رودريغيز، الذي فاز بجائزة الحذاء الذهبي في كأس العالم 2014 في البرازيل، تشكيلة من اللاعبين ذوي الخبرة تضم أيضاً ثنائي كريستال بالاس دانييل مونوز وجيفرسون ليرما.

وتأهل فريق المدرب لورينزو بعد حملة تصفيات قوية في أميركا الجنوبية، وسيسعى لتحسين أفضل نتيجة له في كأس العالم وهي الوصول إلى دور الثمانية في عام 2014.

وتقيم كولومبيا معسكراً في بوغوتا قبل خوض مباراتين وديتين ضد كوستاريكا في الأول من يونيو (حزيران) والأردن في السابع من يونيو، وتستهل مشوارها في المجموعة 11 ضد أوزبكستان في 17 يونيو.

كما ستواجه الكونغو الديمقراطية والبرتغال في دور المجموعات.

