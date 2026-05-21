فيرستابن يلمّح للبقاء في «فورمولا1» بعد تعديلات محركات 2027

ألمح ماكس فيرستابن، سائق فريق ريد بول وبطل العالم أربع مرات، إلى أن التعديلات المقترحة على لوائح المحركات في بطولة العالم لفورمولا1 قد تدفعه للاستمرار في البطولة، بعدما كان قد لمح سابقاً إلى إمكانية الاعتزال بسبب اعتراضه على القوانين الجديدة.

وكان فيرستابن من أبرز المنتقدين للوائح المحركات المقررة لعام 2027، والتي تنص على توزيع قوة المحركات بالتساوي بين الطاقة الكهربائية ومحركات الاحتراق الداخلي، معتبراً أن ذلك قد يؤثر سلباً على جودة السباقات.

لكن تقارير أشارت مؤخراً إلى التوصل لاتفاق مبدئي يمنح محركات الاحتراق الداخلي دوراً أكبر بدءاً من موسم 2027، رغم أن التعديلات لا تزال بحاجة إلى مصادقة رسمية.

وقال السائق الهولندي، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» قبل سباق جائزة كندا الكبرى: «الأمور تسير بالتأكيد في الاتجاه الصحيح، وأعتقد أن هذا الحد الأدنى الذي كنت أتمناه، ومن الجيد حقاً أنهم يريدون القيام بذلك».

وأضاف: «أنا فقط أريد رؤية منتج جيد في فورمولا1، وهذه التعديلات ستُحسن الأمور بلا شك».

وأوضح فيرستابن أن مستقبله كان مرتبطاً بشكل مباشر بالقوانين الجديدة، قائلاً: «مستقبلي كان يعتمد أيضاً على اللوائح الجديدة، أليس كذلك؟ لذلك آمل أن تُحدث التغييرات المقبلة فرقاً كبيراً».

وتابع: «قلت سابقاً إن الأمر لا يتعلق فقط بمدى جودة سيارتي، بل بجودة المنتج نفسه، وأعتقد أن البطولة ستصبح أفضل مع مرور الوقت».

وكان فيرستابن قد لمح أكثر من مرة خلال الأشهر الماضية إلى إمكانية الابتعاد عن فورمولا1 إذا شعر أن القوانين الجديدة ستؤثر على متعة القيادة وطبيعة المنافسة داخل البطولة.