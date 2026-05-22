هاميلتون بكى فرحاً بعد تتويج آرسنال

لويس هاميلتون سائق «فيراري» (أ.ب)
اعترف لويس هاميلتون بأنه بكى فرحاً بعد فوز آرسنال بالدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك عندما تحول الحديث إلى كرة القدم الخميس قبل انطلاق سباق جائزة كندا الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات «فورمولا 1» للسيارات.

وقال سائق «فيراري»، وهو من مشجعي آرسنال منذ فترة طويلة، إن الفوز أعاد إليه ذكريات طفولته في ستيفنيغ، عندما أجبرته أخته على إعلان ولائه للنادي اللندني.

وأنهى آرسنال انتظاره الذي دام 22 عاماً للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الثلاثاء، عندما تأكد فوزه باللقب بعد تعادل مانشستر سيتي (1-1) مع بورنموث.

وقال هاميلتون: «بصراحة لقد ذرفت دمعة. أتذكر أنني كنت في الخامسة من عمري، وألعب كرة القدم في الشارع في ستيفنيغ، كنت الطفل الأسود الوحيد في المنطقة، وكان الجميع يشجعون وست هام يونايتد أو توتنهام هوتسبير أو مانشستر يونايتد».

وأضاف: «وخزتني (أخته) في ذراعي برفق، وقالت (عليك تشجيع آرسنال)، وضحكنا على ذلك قبل أيام».

وسارع بيير غاسلي سائق فريق «ألبين» إلى تقديم وجهة نظر منافسة، وأعلن نفسه بوصفه مشجعاً فخوراً لباريس سان جيرمان، قبل نهائي دوري أبطال أوروبا ضد آرسنال الأسبوع المقبل.

وقال غاسلي مازحاً: «أنا سعيد لأننا بدأنا نتحدث عن أمور حقيقية».

وحسم باريس سان جيرمان لقب الدوري الفرنسي للمرة الخامسة على التوالي الأسبوع الماضي، بعد فوزه (2-صفر) على مضيفه لانس أقرب منافسيه على اللقب.

وقال الفرنسي إنه يتوقع «مباراة رائعة»، ولم يترك مجالاً للشك في ولائه، وأضاف: «من الواضح أنني سأشجع باريس سان جيرمان، وآمل أن يتمكن من الفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة الثانية».

وفي مكان آخر من حارة الصيانة، كان سيرجيو بيريز سائق «كاديلاك» يفكر في مهمته الخاصة بكرة القدم.

وقال المكسيكي إنه مصمم على العودة من أوروبا في منتصف موسم «فورمولا 1»، لمشاهدة منتخب بلاده في كأس العالم المقبلة، حيث من المقرر أن تُقام المباريات في «غوادالاخارا» مسقط رأسه.

وأضاف بيريز: «علي فعلياً فقط أن أتوجه لمجرد مشاهدة المباريات ثم العودة إلى أوروبا. سأنجح في ذلك».

وتابع: «إنها كأس العالم على أرضنا. كل شيء ممكن»، معبراً عن تفاؤله الحذر بشأن فرص المكسيك.

وقال كيمي أنتونيلي، متصدر الترتيب، إنه لا يزال غير متأكد من الفريق الذي سيشجعه في كأس العالم، في ظل غياب بلده إيطاليا، لكنه اعترف بأنه يميل إلى البرازيل وليونيل ميسي.

وأضاف سائق «مرسيدس»: «أحب البرازيل حقاً، على سبيل المثال، بسبب الطريقة التي تلعب بها».

وتابع: «لكن مرة أخرى، أنا أشجع ميسي أيضاً، أحد لاعبي المفضلين عندما كنت صغيراً. كما أنني التقيته في ميامي».

وأكمل: «إيطاليا ليست مشاركة في البطولة للأسف، لذلك ربما سننتظر أربع سنوات أخرى، إنها كارثة، لكن لا بأس».

فشل فولفسبورغ في اجتياز ملحق البقاء وهبط إلى دوري الدرجة الثانية الألماني لكرة القدم بعد خسارته أمام بادربورن 1-2 إياباً، الاثنين، بعد التمديد.

وودّع فولفسبورغ بطل ألمانيا عام 2019، دوري الأضواء للمرة الأولى منذ 1997، بعدما كان تعادل ذهاباً على أرضه سلباً قبل خسارته خارج الديار في مباراة خاض معظمها منقوصاً إثر طرد الدنماركي يواكيم مايليه في الدقيقة 14.

وعلى الرغم من تقدّم فولفسبورغ بهدف دزينان بيتشينوفيتش بعد ثلاث دقائق من انطلاق المباراة، عادل فيليب بيلبيا (38) بل أن يمنح لورين كوردا فريقه الفوز في الوقت الإضافي (100).

ومنذ صعوده الأول في ربيع 1997، لم يغادر فولفسبورغ «البوندسليغا»، حيث خاض 29 موسماً متتالياً بين الكبار، وتوّج عام 2009 بلقب الدوري الوحيد في تاريخه. وفي ربيع 2015، حلّ وصيفاً في البطولة وأحرز كأس ألمانيا.

وكان فولفسبورغ، المملوك لعملاق صناعة السيارات الألماني فولكسفاغن، قد ضمن بقاءه مرتين عبر الملحق في 2017 و2018.

ومنذ إعادة العمل بنظام الملحق عام 2009، أصبح بادربورن رابع فريق من الدرجة الثانية يحقق الصعود عبر هذه المباريات، بعد نورمبرغ (2009)، فورتونا دوسلدورف (2012) وأونيون برلين (2019).

وسيخوض بادربورن موسمه الثالث في «البوندسليغا» بعد موسمي 2014-2015 و2019-2020 اللذين أنهاهما في المركزين الثامن عشر والأخير، ما أدى إلى هبوطه في المرتين.

نجا توتنهام هوتسبير من الهبوط في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز بعد موسم ثانٍ من المعاناة، مما دفع الرئيس غير التنفيذي بيتر تشارينغتون، إلى الإعلان عن التزام النادي بإعادة البناء، بعد أن كان يسمح في السابق للنجاح الكروي بأن يكون ثانوياً في عملية صنع القرار.

وفاز توتنهام على إيفرتون 1 - صفر الأحد، وأنهى الموسم في المركز الـ17 في الترتيب، وهو المركز نفسه الذي احتله العام الماضي. وكان النادي على وشك الهبوط لأول مرة منذ عام 1977، قبل أن يتولى المدرب روبرتو دي زيربي المسؤولية ويقوده إلى بر الأمان.

وساند مشجعو توتنهام الفريق بأعداد كبيرة، ولكن بعد دعم فريقهم طوال 90 دقيقة، وبمجرد أن خفّت الاحتفالات الأولية، ظهرت هتافات ولافتات ضد إدارة النادي.

وتولى تشارينغتون المنصب في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعد رحيل الرئيس التنفيذي دانييل ليفي الذي خدم النادي لفترة طويلة قاربت 25 عاماً، حيث وافق ملاك النادي وهي شركة «إي إن آي سي»، بقيادة رجل الأعمال البريطاني جو لويس وعائلته، على إعادة هيكلة شاملة للنادي.

وكتب تشارينغتون في رسالة إلى مشجعي توتنهام على موقع النادي على الإنترنت: «بوصف ذلك جزءاً من هذه العملية، اكتشفنا بعض الحقائق المزعجة».

وأضاف: «الصفات التي تميز توتنهام؛ كرة القدم التي نقدمها، وطموحنا، والعلاقة بين الفريق ومشجعيه، سُمح لها بالتلاشي. لم يكن النجاح الكروي هو الدافع وراء قراراتنا. لم تكن لدينا الخبرة المناسبة في المناصب الرئيسية. لم نبنِ تشكيلات جيدة بما يكفي للمنافسة في الدوري الأقوى في العالم».

وتابع تشارينغتون عرض التزامات النادي تجاه مشجعيه، التي تشمل بناء فريق يجمع بين الخبرة والشباب والقيادة بشكل متوازن للمنافسة عند أعلى المستويات.

وأضاف أن توتنهام «سيستثمر خلال عدة فترات انتقال لإعادة البناء وتحقيق التوازن والتقوية، حيث يمثل هذا الصيف خطوة أولى مهمة في هذا العمل».

لحق الروسي أندريه روبليف بركب المتأهلين للدور الثاني ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان غاروس)، وذلك بعد فوزه على البيروفي إغناسيو بيوس.

ونجح روبليف، المصنف رقم 13 عالمياً، في الفوز على بيوس، المتوج مؤخراً بلقب بطولة هامبورغ للتنس بعد فوزه على الأميركي تومي بول في النهائي الذي أقيم قبل يومين.

وفاز روبيلف على بيوس بثلاث مجموعات مقابل واحدة، بواقع 3-6 و7-6 و3-6 و5-7.

من جانبه فاز النرويجي كاسبر رود على الروسي رومان صافيولين بثلاث مجموعات مقابل مجموعتين في مباراة مثيرة.

ونجح رود في الفوز على منافسه بواقع 2-6 و6-7 و7-5 وصفر-6 و2-6 ليتأهل للدور الثاني.

وفي باقي المباريات، فاز الأميركي تومي بول على الأسترالي رينكي هيجيكاتا 6-4 و3-6 و5-7 و4-6، فيما فاز الأرجنتيني فرانسيسكو سيروندولو على الهولندي بوتيك فان دي زاندشلوب 3-6 و5-6 و6-7 و4-6، وفاز الإيطالي فلافيو كوبولي على مواطنه أندريا بيلغرينو 4-6 و6-7 و3-6.

