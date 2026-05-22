هاميلتون بكى فرحاً بعد تتويج آرسنال

اعترف لويس هاميلتون بأنه بكى فرحاً بعد فوز آرسنال بالدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك عندما تحول الحديث إلى كرة القدم الخميس قبل انطلاق سباق جائزة كندا الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات «فورمولا 1» للسيارات.

وقال سائق «فيراري»، وهو من مشجعي آرسنال منذ فترة طويلة، إن الفوز أعاد إليه ذكريات طفولته في ستيفنيغ، عندما أجبرته أخته على إعلان ولائه للنادي اللندني.

وأنهى آرسنال انتظاره الذي دام 22 عاماً للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الثلاثاء، عندما تأكد فوزه باللقب بعد تعادل مانشستر سيتي (1-1) مع بورنموث.

وقال هاميلتون: «بصراحة لقد ذرفت دمعة. أتذكر أنني كنت في الخامسة من عمري، وألعب كرة القدم في الشارع في ستيفنيغ، كنت الطفل الأسود الوحيد في المنطقة، وكان الجميع يشجعون وست هام يونايتد أو توتنهام هوتسبير أو مانشستر يونايتد».

وأضاف: «وخزتني (أخته) في ذراعي برفق، وقالت (عليك تشجيع آرسنال)، وضحكنا على ذلك قبل أيام».

وسارع بيير غاسلي سائق فريق «ألبين» إلى تقديم وجهة نظر منافسة، وأعلن نفسه بوصفه مشجعاً فخوراً لباريس سان جيرمان، قبل نهائي دوري أبطال أوروبا ضد آرسنال الأسبوع المقبل.

وقال غاسلي مازحاً: «أنا سعيد لأننا بدأنا نتحدث عن أمور حقيقية».

وحسم باريس سان جيرمان لقب الدوري الفرنسي للمرة الخامسة على التوالي الأسبوع الماضي، بعد فوزه (2-صفر) على مضيفه لانس أقرب منافسيه على اللقب.

وقال الفرنسي إنه يتوقع «مباراة رائعة»، ولم يترك مجالاً للشك في ولائه، وأضاف: «من الواضح أنني سأشجع باريس سان جيرمان، وآمل أن يتمكن من الفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة الثانية».

وفي مكان آخر من حارة الصيانة، كان سيرجيو بيريز سائق «كاديلاك» يفكر في مهمته الخاصة بكرة القدم.

وقال المكسيكي إنه مصمم على العودة من أوروبا في منتصف موسم «فورمولا 1»، لمشاهدة منتخب بلاده في كأس العالم المقبلة، حيث من المقرر أن تُقام المباريات في «غوادالاخارا» مسقط رأسه.

وأضاف بيريز: «علي فعلياً فقط أن أتوجه لمجرد مشاهدة المباريات ثم العودة إلى أوروبا. سأنجح في ذلك».

وتابع: «إنها كأس العالم على أرضنا. كل شيء ممكن»، معبراً عن تفاؤله الحذر بشأن فرص المكسيك.

وقال كيمي أنتونيلي، متصدر الترتيب، إنه لا يزال غير متأكد من الفريق الذي سيشجعه في كأس العالم، في ظل غياب بلده إيطاليا، لكنه اعترف بأنه يميل إلى البرازيل وليونيل ميسي.

وأضاف سائق «مرسيدس»: «أحب البرازيل حقاً، على سبيل المثال، بسبب الطريقة التي تلعب بها».

وتابع: «لكن مرة أخرى، أنا أشجع ميسي أيضاً، أحد لاعبي المفضلين عندما كنت صغيراً. كما أنني التقيته في ميامي».

وأكمل: «إيطاليا ليست مشاركة في البطولة للأسف، لذلك ربما سننتظر أربع سنوات أخرى، إنها كارثة، لكن لا بأس».