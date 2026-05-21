راسل متفائل بقدرته على مجاراة أنتونيلي في سباق جائزة كندا الكبرى

أكد البريطاني جورج راسل، سائق فريق مرسيدس، أن منافسه الحقيقي في الموسم الحالي من بطولة العالم لفورمولا1 هو نفسه، وذلك في ظل احتدام المنافسة مع زميله الإيطالي الشاب كيمي أنتونيلي على صدارة الترتيب العام.

وبدأ فريق مرسيدس الموسم بقوة بعد تطبيق اللوائح الجديدة في فورمولا1، حيث نجح في الفوز بأول أربعة سباقات كبرى هذا الموسم.

وكانت التوقعات تشير إلى أن راسل، البالغ 28 عاماً، سيكون المرشح الأبرز لقيادة الفريق والمنافسة على اللقب، خاصة بعد فوزه في سباق جائزة ملبورن الكبرى، لكن أنتونيلي، صاحب الـ19 عاماً الذي يخوض موسمه الثاني في البطولة، قلب المعادلة بفوزه في السباقات الثلاثة الأخيرة.

ويتجه السائق الإيطالي إلى سباق جائزة كندا الكبرى هذا الأسبوع متقدماً بفارق 20 نقطة عن زميله البريطاني.

ويملك راسل ذكريات جيدة على حلبة مونتريال، بعدما انطلق من المركز الأول في سباق العام الماضي، بعكس سباق ميامي الأخير الذي أنهاه في المركز الرابع فقط.

وقال راسل: «في الوقت الحالي، أرى أن منافسي هو نفسي، لأنني أعلم أنني إذا قدمت أفضل ما لدي فسأتمكن من التغلب على أي شخص».

وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا»: «ربما تحدث أمور مثل ما جرى في ميامي، وأنا أعلم الصعوبات التي أواجهها على حلبة مثل ميامي».

وتابع: «أركز حالياً على استخراج أفضل ما لدي، إلى جانب تحقيق أقصى استفادة لفريقي، والبقية ستأتي تباعاً. هذا هو الأسلوب الذي اتبعته دائماً».

وأكد راسل أن الموسم لا يزال طويلاً، قائلاً: «لا شيء تغيّر بالنسبة لي، فما زال الوقت مبكراً، وهذه ليست المرة الأولى التي أمر فيها بسباق أو اثنين سيئين، لكن الأمور تتغير بسرعة كبيرة في هذه الرياضة».

وأوضح: «في أسبوع قد تخوض سباقاً صعباً، ثم تعود الأمور إلى طبيعتها في الأسبوع التالي. أعتقد أنني تعلمت من سباق ميامي أكثر مما تعلمته في أول ثلاثة سباقات هذا الموسم».

واختتم السائق البريطاني تصريحاته قائلاً: «بالطبع لم أكن سعيداً بإنهاء السباق في المركز الرابع، لكنني سعيد جداً بما خرجت به من دروس وتجارب».