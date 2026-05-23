الرياضة رياضة عالمية

مرسيدس يهيمن… وصراع راسل وأنتونيللي يشعل جائزة كندا الكبرى

  • مونتريال: «الشرق الأوسط»
تتجه أنظار عشاق سباقات «فورمولا 1» هذا الأسبوع إلى حلبة «جيل فيلنوف» في مونتريال، مع عودة بطولة العالم عبر سباق جائزة كندا الكبرى، وسط اشتعال الصراع داخل فريق مرسيدس، وترقب كبير للتطورات التقنية التي قد تغيّر ملامح المنافسة خلال الموسم الحالي.

ودخل مرسيدس موسم 2026 بقوة كبيرة مستفيداً من اللوائح الفنية الجديدة، بعدما فرض هيمنته على الجولات الأربع الأولى من البطولة، لكن الصراع الداخلي داخل الفريق خطف الأضواء سريعاً بين البريطاني جورج راسل وزميله الإيطالي الشاب كيمي أنتونيللي.

ورغم أن التوقعات كانت ترجح كفة راسل بعد فوزه الافتتاحي في ملبورن، قلب أنتونيللي المعادلة تماماً بعدما حقق ثلاثة انتصارات متتالية، ليتصدر الترتيب العام برصيد 100 نقطة، متقدماً بفارق 20 نقطة عن زميله البريطاني.

ويسعى راسل لاستعادة زمام المبادرة في مونتريال، الحلبة التي يعتبرها من المفضلة لديه، مؤكداً أن معركته الحقيقية حالياً ليست مع منافسيه، بل مع نفسه.

وقال راسل: «في الوقت الحالي أرى أن منافسي الحقيقي هو نفسي، لأنني أعلم أنني إذا قدمت أفضل ما لدي فسأتمكن من التغلب على أي سائق».

وأظهر السائق البريطاني جاهزيته بالفعل بعدما انتزع مركز الانطلاق الأول لسباق السرعة بزمن بلغ دقيقة و12.965 ثانية، متفوقاً بفارق 0.068 ثانية فقط على أنتونيللي، الذي سينطلق بجواره من الصف الأول.

وشهد سباق ميامي الأخير تقارباً أكبر بين مرسيدس ومنافسيه، بعدما قدمت فرق ماكلارين وفيراري وريد بول حزم تطوير تقنية جديدة ساعدتها على تقليص الفارق.

ورغم نجاح مرسيدس في الفوز بفضل الاستراتيجية، قرر الفريق إدخال تحديثات إضافية على السيارة خلال جائزة كندا الكبرى، في خطوة قد تمنحه أفضلية جديدة إذا أثبتت التعديلات فعاليتها سريعاً.

في المقابل، يطمح البريطاني لاندو نوريس، سائق ماكلارين، للعودة بقوة إلى دائرة المنافسة بعد الأداء القوي الذي قدمه في ميامي، حيث سينطلق من المركز الثالث في سباق السرعة إلى جانب زميله الأسترالي أوسكار بياستري، بينما يبدأ بطل العالم السابق لويس هاميلتون، سائق فيراري، من المركز الخامس.

وتتجه الأنظار هذا الأسبوع أيضاً إلى الجوانب التقنية المرتبطة ببرنامج «فرص التطوير والترقية الإضافية»، الذي يسمح لبعض مصنعي وحدات الطاقة بإجراء تحسينات إضافية إذا كان محركهم متأخراً عن أفضل محرك بنسبة تتراوح بين 2 و4 في المائة.

وتعد جائزة كندا أول محطة رئيسية لتقييم الأداء الفني للمحركات من قبل الاتحاد الدولي للسيارات «فيا»، وسط مؤشرات تؤكد تفوق محركات مرسيدس بشكل واضح، مقابل معاناة محركات هوندا المستخدمة لدى أستون مارتن، ما قد يفتح الباب أمام تغييرات مؤثرة على بقية الموسم.

من جهته، ألمح بطل العالم أربع مرات، الهولندي ماكس فيرستابن، إلى أن التعديلات المقترحة على قوانين 2027، والتي ستمنح محركات الاحتراق الداخلي دوراً أكبر، قد تدفعه للتراجع عن فكرة الاعتزال المبكر.

وأكد سائق ريد بول أن التغييرات تسير في «الاتجاه الصحيح»، لأنها ستسهم في تحسين جودة السباقات وزيادة متعة المنافسة.

ولم تخل التجارب الحرة من المفاجآت، بعدما تعرض التايلاندي أليكس ألبون، سائق ويليامز، لحادث غريب إثر اصطدامه بحيوان «المرموط» الشهير في جزيرة نوتردام، ما تسبب في أضرار كبيرة بسيارته وحرمه من خوض تصفيات سباق السرعة.

ويشكل سباق جائزة كندا الكبرى الجولة الخامسة من بطولة العالم هذا الموسم، الذي يتكون من 22 سباقاً، بعدما ألغيت جولتا البحرين والسعودية في أبريل (نيسان) الماضي بسبب الأوضاع الإقليمية.

  برلين: «الشرق الأوسط»
فشل فولفسبورغ في اجتياز ملحق البقاء وهبط إلى دوري الدرجة الثانية الألماني لكرة القدم بعد خسارته أمام بادربورن 1-2 إياباً، الاثنين، بعد التمديد.

وودّع فولفسبورغ بطل ألمانيا عام 2019، دوري الأضواء للمرة الأولى منذ 1997، بعدما كان تعادل ذهاباً على أرضه سلباً قبل خسارته خارج الديار في مباراة خاض معظمها منقوصاً إثر طرد الدنماركي يواكيم مايليه في الدقيقة 14.

وعلى الرغم من تقدّم فولفسبورغ بهدف دزينان بيتشينوفيتش بعد ثلاث دقائق من انطلاق المباراة، عادل فيليب بيلبيا (38) بل أن يمنح لورين كوردا فريقه الفوز في الوقت الإضافي (100).

ومنذ صعوده الأول في ربيع 1997، لم يغادر فولفسبورغ «البوندسليغا»، حيث خاض 29 موسماً متتالياً بين الكبار، وتوّج عام 2009 بلقب الدوري الوحيد في تاريخه. وفي ربيع 2015، حلّ وصيفاً في البطولة وأحرز كأس ألمانيا.

وكان فولفسبورغ، المملوك لعملاق صناعة السيارات الألماني فولكسفاغن، قد ضمن بقاءه مرتين عبر الملحق في 2017 و2018.

ومنذ إعادة العمل بنظام الملحق عام 2009، أصبح بادربورن رابع فريق من الدرجة الثانية يحقق الصعود عبر هذه المباريات، بعد نورمبرغ (2009)، فورتونا دوسلدورف (2012) وأونيون برلين (2019).

وسيخوض بادربورن موسمه الثالث في «البوندسليغا» بعد موسمي 2014-2015 و2019-2020 اللذين أنهاهما في المركزين الثامن عشر والأخير، ما أدى إلى هبوطه في المرتين.

  لندن: «الشرق الأوسط»
نجا توتنهام هوتسبير من الهبوط في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز بعد موسم ثانٍ من المعاناة، مما دفع الرئيس غير التنفيذي بيتر تشارينغتون، إلى الإعلان عن التزام النادي بإعادة البناء، بعد أن كان يسمح في السابق للنجاح الكروي بأن يكون ثانوياً في عملية صنع القرار.

وفاز توتنهام على إيفرتون 1 - صفر الأحد، وأنهى الموسم في المركز الـ17 في الترتيب، وهو المركز نفسه الذي احتله العام الماضي. وكان النادي على وشك الهبوط لأول مرة منذ عام 1977، قبل أن يتولى المدرب روبرتو دي زيربي المسؤولية ويقوده إلى بر الأمان.

وساند مشجعو توتنهام الفريق بأعداد كبيرة، ولكن بعد دعم فريقهم طوال 90 دقيقة، وبمجرد أن خفّت الاحتفالات الأولية، ظهرت هتافات ولافتات ضد إدارة النادي.

وتولى تشارينغتون المنصب في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعد رحيل الرئيس التنفيذي دانييل ليفي الذي خدم النادي لفترة طويلة قاربت 25 عاماً، حيث وافق ملاك النادي وهي شركة «إي إن آي سي»، بقيادة رجل الأعمال البريطاني جو لويس وعائلته، على إعادة هيكلة شاملة للنادي.

وكتب تشارينغتون في رسالة إلى مشجعي توتنهام على موقع النادي على الإنترنت: «بوصف ذلك جزءاً من هذه العملية، اكتشفنا بعض الحقائق المزعجة».

وأضاف: «الصفات التي تميز توتنهام؛ كرة القدم التي نقدمها، وطموحنا، والعلاقة بين الفريق ومشجعيه، سُمح لها بالتلاشي. لم يكن النجاح الكروي هو الدافع وراء قراراتنا. لم تكن لدينا الخبرة المناسبة في المناصب الرئيسية. لم نبنِ تشكيلات جيدة بما يكفي للمنافسة في الدوري الأقوى في العالم».

وتابع تشارينغتون عرض التزامات النادي تجاه مشجعيه، التي تشمل بناء فريق يجمع بين الخبرة والشباب والقيادة بشكل متوازن للمنافسة عند أعلى المستويات.

وأضاف أن توتنهام «سيستثمر خلال عدة فترات انتقال لإعادة البناء وتحقيق التوازن والتقوية، حيث يمثل هذا الصيف خطوة أولى مهمة في هذا العمل».

  باريس: «الشرق الأوسط»
لحق الروسي أندريه روبليف بركب المتأهلين للدور الثاني ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان غاروس)، وذلك بعد فوزه على البيروفي إغناسيو بيوس.

ونجح روبليف، المصنف رقم 13 عالمياً، في الفوز على بيوس، المتوج مؤخراً بلقب بطولة هامبورغ للتنس بعد فوزه على الأميركي تومي بول في النهائي الذي أقيم قبل يومين.

وفاز روبيلف على بيوس بثلاث مجموعات مقابل واحدة، بواقع 3-6 و7-6 و3-6 و5-7.

من جانبه فاز النرويجي كاسبر رود على الروسي رومان صافيولين بثلاث مجموعات مقابل مجموعتين في مباراة مثيرة.

ونجح رود في الفوز على منافسه بواقع 2-6 و6-7 و7-5 وصفر-6 و2-6 ليتأهل للدور الثاني.

وفي باقي المباريات، فاز الأميركي تومي بول على الأسترالي رينكي هيجيكاتا 6-4 و3-6 و5-7 و4-6، فيما فاز الأرجنتيني فرانسيسكو سيروندولو على الهولندي بوتيك فان دي زاندشلوب 3-6 و5-6 و6-7 و4-6، وفاز الإيطالي فلافيو كوبولي على مواطنه أندريا بيلغرينو 4-6 و6-7 و3-6.

