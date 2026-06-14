«فورمولا 1»: هاميلتون حقق حلماً «كان يبدو مستحيلاً»

بدا لويس هاميلتون وكأنه يطارد حلماً مستحيلاً مع فريق فيراري في الموسم الماضي، لكنه حقق الحلم في إسبانيا بفوزه المؤثر الأحد بسباق جائزة برشلونة - كاتالونيا الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات.

ولا يزال نجم فورمولا 1 يبدو بعيداً عن الانفراد بالرقم القياسي وتحقيق لقبه الثامن في بطولة العالم، لكن فوز السائق البالغ من العمر 41 عاماً بأول سباق له منذ ما يقرب من عامين، وتحقيق أول انتصار منذ انضمامه إلى فيراري وسط ضجة إعلامية كبيرة في يناير (كانون الثاني) 2025، أظهر أنه لا يزال داخل إطار المنافسة.

وعزز هاميلتون رقمه القياسي برفع رصيده من الانتصارات في فورمولا 1 إلى 106 انتصارات، لكنه اعتبر فوز اليوم ضمن أهم انتصاراته.

فقد أثبت هذا الفوز خطأ المشككين، وبرر قرار هاميلتون بالانتقال إلى فيراري، وربما يعطي دفعة قوية للفريق.

ولدى سؤال هاميلتون عن شعوره بعد جولة طويلة من المقابلات التليفزيونية عقب سباق اليوم في حلبة كاتالونيا، قال: «كيف تجد الكلمات المناسبة للتعبير عن مشاعر تتجاوز أحلامك الأكثر جرأة؟».

وأضاف: «أتعلم، آمنت حقاً بقراري بالانضمام إلى فيراري. وآمنت حقاً بما يمكن لهذا الفريق تحقيقه، وما يمكننا تحقيقه معاً. وأعلم أن الأمر بدأ بالكثير من الحماس، ثم تلاه الكثير من الشكوك والسلبية التي استمرت طوال عام كامل».

في العام الماضي، فشل هاميلتون في الصعود إلى المنصة، وأنهى فيراري الموسم دون أي فوز. وأشار بعض النقاد إلى أن البريطاني مستمر بفضل جاذبيته خارج الحلبة أكثر من أي شيء قد يفعله عليها، وأنه سائق رائع يدخل مرحلة الغروب في مسيرته وقد لا يفوز أبداً مرة أخرى.

وقال هاميلتون: «بعد عام مثل العام الماضي، كانت هناك بالتأكيد لحظات كنت أقول فيها (ربما يكون صحيحاً أنه عندما تصل إلى مرحلة معينة، تفقد قدراتك)».

وأضاف: «لكنني استطعت إثبات أن هذا ليس صحيحاً... دائماً ما تمتلك قدراتك، ولكن الأمر يتطلب جهداً. يتطلب المثابرة، والإيمان المستمر بنفسك للاستفادة من ذاتك الداخلية والحفاظ على حيويتك ولياقتك البدنية. وأنا أشعر بحالة بدنية رائعة».

وقال هاميلتون، الذي رافقه على المنصة مهندس السباقات كارلو سانتي، إن كل فوز كان مميزاً «لكن هذا الفوز، هذا الفوز شيء آخر. كنت أشاهد فيراري يحقق كل هذا النجاح عندما كنت أصغر سناً، وأتابعه على التلفزيون... كنت أراقب الشاشات دائما وأتساءل كيف يكون الشعور بالفوز بتلك السيارة (سيارة فيراري). وقد تحقق ذلك، والجميع عملوا بجدية من أجل ذلك».

وجاء فوز اليوم بعد زخم تزايد تدريجياً، إذ احتل هاميلتون المركز الثالث في الصين في مارس (آذار)، ثم المركز الثاني في كندا وموناكو، لكن الفوز كان لا يزال يشكل خطوة صعبة في ظل حقيقة أن فريقه السابق مرسيدس لم يخسر في أي من السباقات الستة التي أقيمت هذا العام قبل سباق اليوم.

وقال هاميلتون: «قدمت الكثير من العمل، وأواصل ذلك، ولكن مرة أخرى، منحني الفريق هذه الثقة من خلال التغييرات التي أجريناها، والإيمان والثقة في القرارات والأمور التي طلبتها».

وأضاف: «وبدأنا نرى كل هذا يتحقق تدريجياً».

وجاء هذا الفوز، إلى جانب انسحاب سائق مرسيدس كيمي أنتونيلي متصدر الترتيب العام من السباق بعد خمسة انتصارات متتالية، لتكتسب البطولة دفعة جديدة، إذ أصبح هاميلتون الآن متأخراً بفارق 41 نقطة عن الإيطالي البالغ من العمر 19 عاماً.

وقال هاميلتون: «لا يزال الطريق طويلاً للغاية، ولا يزالون (مرسيدس) يتمتعون بسرعة كبيرة، كما ترون. لكننا سنواصل العمل ومحاولة سد هذه الفجوة. الأمر لم ينته بعد، هذا مؤكد».