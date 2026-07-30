دي تزيربي يرغب في بقاء بيرجفال مع توتنهام

قال روبرتو دي تزيربي مدرب توتنهام هوتسبير إنه يرغب في بقاء لوكاس بيرجفال ضمن صفوف الفريق، لكنه لا يستطيع ضمان مكان له في التشكيلة الأساسية، وسط تقارير تربط لاعب الوسط السويدي البالغ من العمر 20 عاماً بالرحيل عن النادي.

وربطت وسائل إعلام بريطانية بيرجفال باحتمال الانتقال إلى عدد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، من بينها نيوكاسل يونايتد ونوتنغهام فورست، غير أن دي تزيربي قال إن اللاعب لم يبلغه برغبته في الرحيل.

وقال دي تزيربي للصحافيين، بعدما شارك بيرجفال أساسياً في فوز توتنهام على سيدني 4-2 بركلات الترجيح في مباراة ودية استعداداً للموسم الجديد: «أكون دائماً واضحاً معه ومعكم. أود أن يبقى معنا».

وأضاف: «أعتقد أنه لاعب يتمتع بإمكانات كبيرة جداً، لكنني لا أريد إقناع أي شخص بالبقاء. توتنهام نادٍ كبير بحد ذاته، ولسنا هنا لإقناع أحد بالبقاء». وتابع: «لا أستطيع أن أضمن لأي لاعب في العالم مكاناً في التشكيلة الأساسية».

وخاض بيرجفال، الذي انضم إلى توتنهام في عام 2024، 33 مباراة في مختلف المسابقات خلال الموسم الماضي، وسجل هدفاً واحداً.

وأشار دي تزيربي إلى أن لاعب الوسط لا يزال بحاجة إلى تطوير بعض الجوانب في أدائه، في ظل المنافسة القوية على مركزه. وقال: «يحب المساحات ويجيد اللعب في خط الوسط دفاعاً وهجوماً».

وأضاف: «اللعب في خط الوسط يتطلب أحياناً التقدم إلى الأمام، وأحياناً الاحتفاظ بالكرة، كما يتطلب تدويرها بوتيرة أسرع. لا يزال أمامه مجال للتطور».