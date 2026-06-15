حصى متطاير وراء انسحاب هولكنبرغ سائق «أودي» في سباق برشلونة

ألقى فريق «أودي» باللوم على حصى متطاير في الهواء في انسحاب سائقه نيكو هولكنبرغ من سباق جائزة برشلونة-كاتالونيا الكبرى ضمن بطولة العالم «فورمولا 1» للسيارات.

ودخل السائق الألماني المخضرم إلى حارة الصيانة وانسحب من سباق الأحد بعد فقدان سيارته الطاقة فجأة.

نيكو هولكنبرغ (إ.ب.أ)

وكشف الفريق لاحقاً أن الأمر لا يتعلق بمدى صلاحية السيارة؛ إذ أوضح هولكنبرغ أن أحجاراً تطايرت بسبب سيارة ليام لاوسون، سائق «ريسنغ بولز»، أصابت مفتاح فصل الكهرباء في حالات الطوارئ في سيارة «أودي» التي كانت تسير خلفه.

وقال هولكنبرغ: «انحرف ليام قليلاً أمامي وخرجت إحدى عجلاته إلى الحصى عند المنعطف رقم 12 مما تسبب في تطاير كثير من الأحجار وأصاب بعضها سيارتنا ويبدو أنها فعَّلت مفتاح الأمان في حالات الطوارئ، مما تسبب في إغلاق كامل للنظام». وأضاف: «توقّف كل شيء على الفور، وكانت تلك نهاية سباقنا».

وانطلق هولكنبرغ من المراكز العشرة الأولى للمرة الأولى هذا الموسم، وكان يأمل في الاستفادة من الأمر وحصد نقاط، بينما أنهى لاوسون السباق في المركز الثامن.

وأكد آلان مكنيش، مدير السباقات في «أودي»، أن مفتاح أمان الحريق تعرَّض لإصابة مما أدى إلى تفعيل وظيفة تلقائية مصمَّمة لوقف السيارة في حالات الطوارئ.