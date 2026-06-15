«فورمولا 1»: هاميلتون قادر على مزاحمة «مرسيدس»

بأداء مذهل، الأحد، في سباق «جائزة برشلونة - كتالونيا الكبرى»، أظهر سائق «فيراري» البريطاني لويس هاميلتون، بطل العالم 7 مرات لـ«فورمولا1»، براعة مدهشة خلف مقود سيارته الحمراء، ويبدو مُهيأ لتحدي هيمنة «مرسيدس» هذا الموسم.

بعد عام ونصف من انتقاله المُثير للجدل إلى «سكوديريا فيراري»، استعاد «السير»؛ البالغ 41 عاماً، متعة القيادة، وبات يشعر براحة متنامية مع فريقه وفي مقعده.

صعد هاميلتون 3 مرات إلى منصات التتويج في السباقات الثلاثة الأخيرة، حيث حلّ ثانياً في كندا، ثم موناكو، وحقق فوزاً باهراً في كتالونيا. كما حلّ ثالثاً في الصين، ليصل مجموع منصات تتويجه إلى 4 في 7 جوائز كبرى هذا العام، مقارنة بـ«صفر» في عام 2025.

لذا؛ يُعدّ الفوز في مونتميلو بإسبانيا استمراراً منطقياً للتقدم الذي أحرزه الإنجليزي في الأشهر الأخيرة خلف مقود سيارة قد تكون أحياناً عاصفة أو مثل «حصان جامح».

منذ نعومة أظفاره، كان الفوز باللون الأحمر حلماً يراود هاميلتون، وقد تحقق أخيراً بعد عام أول صعب، عانى فيه من الشكوك. كان فوزه في سباق الأحد راحةً وفرحاً عظيمين، وربما نقطة تحوّل.

قال هاميلتون، الذي حقق في مونتميلو انتصاره الـ106 بمسيرته: «بداية؛ وقبل كل شيء، أود أن أتوجه بجزيل الشكر للفريق بأكمله هنا، وللذين في إيطاليا، وإلى (فريد) فاسور، المدير الفرنسي لـ(فيراري)؛ لإيمانهم بي ووصولي إلى هنا. بدا الفوز مستحيلاً، لكن الفريق كان دائماً يحفزني لأكون أفضل».

وأضاف، بعد فوزه الأول منذ نحو عامين وتحديداً منذ سباق «جائزة بلجيكا الكبرى 2024»: «يستحق الجميع هذا الفوز بجدارة؛ لأننا عملنا بجد لتحقيقه. آمل أن يكون هذا الفوز بداية سلسلة انتصارات. انطلق يا فيراري!».

يبدو أن هاميلتون قد عاد هذا العام إلى المسار الصحيح، ولا شك في أن التغييرات الجذرية في القوانين التقنية كان لها الدور الأبرز في ذلك.

وفي وقت انتقد فيه بشدة عدد من السائقين السيارات الجديدة؛ أبرزهم بطل العالم 4 مرات الهولندي ماكس فيرستابن (ريد بول)، فإن هاميلتون تأقلم من دون تذمر، باحثاً عن العوامل التي ستمكنه من العودة إلى القمة.

ورغم أنه من المبكر بعض الشيء الجزم بذلك، فإن هذا الثبات الجديد يشير إلى أن هاميلتون قد ينافس «مرسيدس» المهيمن حتى الآن مع 6 انتصارات في 7 جوائز كبرى.

وأضاف هاميلتون: «لا يزال الموسم طويلاً. علينا خوض كل سباق على حدة، والعمل بجد للاستعداد له بأفضل شكل ممكن. لكننا سنواصل الضغط».

وبالنسبة إلى الفريق الألماني، بدأت الغيوم تتجمع في السماء التي كانت زرقاء صافية حتى الآن، وتزداد أعداد السيارات الحمراء في مرآة الرؤية الخلفية لسيارات فريق «مرسيدس» الذي تذوّق الأمرّين في برشلونة مع انسحاب الإيطالي كيمي أنتونيلي، متصدر ترتيب السائقين؛ بسبب عطل كهربائي، بعد 3 أسابيع من تعرض زميله البريطاني جورج راسل للعطل نفسه. وسارع ابن الـ19 عاماً للإشارة إلى عودة «فيراري» القوية، وكأنه يضغط عليهم.

وقال: «لطالما كانوا أقوياء للغاية، وأعتقد أن قوتهم تكمن حالياً في موثوقية سياراتهم. سيارتهم تتمتع بموثوقية عالية. أعتقد أنهم إذا استمروا على هذا المنوال، فسيشكلون تهديداً حقيقياً».

يتفق النمساوي توتو وولف، مدير «مرسيدس»، مع هذا التحليل، بل وذكر هاميلتون، تلميذَه السابق، بوصفه منافساً على اللقب «بين الاثنين (أنتونيلي وراسل)؛ يوجد الآن سائق ثالث؛ لويس ينافس على بطولة العالم. علينا أن نكون حذرين الآن».