فولف يحذر من عودة هاميلتون: أعرفه… إيقافه صعب

أبدى توتو فولف، مدير فريق مرسيدس، حذره من عودة لويس هاميلتون إلى دائرة المنافسة على لقب بطولة العالم للفورمولا 1، مؤكداً أن السائق البريطاني يبقى من أخطر المنافسين عندما يشعر بوجود فرصة حقيقية للفوز بالبطولة.

وجاءت تصريحات فولف بعد فوز هاميلتون بسباق جائزة إسبانيا الكبرى على حلبة برشلونة-كاتالونيا، محققاً أول انتصار له مع «فيراري»، ليقلص الفارق مع متصدر ترتيب السائقين كيمي أنتونيلي إلى 41 نقطة فقط.

وشهد السباق تحولاً مهماً في مجريات المنافسة بعد تعطل محرك سيارة أنتونيلي في المراحل الأخيرة، لينتهي مسلسل انتصاراته المتتالية الذي امتد لخمسة سباقات متتالية هذا الموسم.

كما منح فوز هاميلتون فريق فيراري أول انتصار له منذ سباق جائزة مكسيكو سيتي الكبرى عام 2024، وأنهى هيمنة مرسيدس على الموسم الحالي، معيداً الفريق الإيطالي إلى دائرة المنافسة على اللقب.

وقال فولف: «أفضل ألا أتنافس مع لويس على بطولة العالم، لأنني أعرف تماماً ما يستطيع فعله عندما يشعر بوجود فرصة حقيقية للفوز باللقب».

وأضاف: «رأيت ذلك لسنوات طويلة. فجأة يبدأ قطار لويس هاميلتون بالتحرك، وعندها يصبح من الصعب جداً إيقافه».

وأشار مدير مرسيدس إلى أن فارق 41 نقطة لا يُعد كبيراً في عالم الفورمولا 1، موضحاً أن انسحاباً واحداً فقط قد يكلف السائق 25 نقطة ويقلب موازين المنافسة بالكامل.

وكان هاميلتون قد انتقل بشكل مفاجئ إلى «فيراري» قادماً من «مرسيدس» قبل الموسم الماضي، في صفقة هزت عالم الفورمولا 1، لكنه عانى من موسم أول صعب مع الفريق الإيطالي.

ورغم ذلك، نجح السائق البريطاني البالغ من العمر 41 عاماً في العودة إلى منصة الانتصارات، ليصبح أكبر سائق يحقق فوزاً في الفورمولا 1 منذ الأسطورة الأسترالي جاك برابهام عام 1970.

وختم فولف تصريحاته قائلاً: «لقد عمل بجدية كبيرة ومر بفترات صعبة، خصوصاً الموسم الماضي، لذلك أنا سعيد جداً من أجله. وأقول دائماً إنه إذا لم يكن الفوز من نصيب أحد سائقينا، فأفضل أن يكون من نصيب لويس».