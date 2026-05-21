كأس العالم للناشئين: السعودية في مواجهة فرنسا والأوروغواي وهايتي

أوقعت قرعة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاماً المنتخب السعودي في مواجهة قوية ضمن المجموعة الرابعة، إلى جانب منتخبات فرنسا، وأوروغواي، وهايتي، وذلك خلال مراسم سحب القرعة التي أُقيمت الخميس في مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم بمدينة زيوريخ السويسرية.

وأسفرت القرعة كذلك عن مواجهة عربية بين منتخبي قطر، البلد المضيف، ومصر، بعدما أصبحا في المجموعة الأولى برفقة اليونان، وبنما.

كما سيكون دور المجموعات حافلاً بالمواجهات المنتظرة، أبرزها لقاء إسبانيا مع المغرب، ومواجهة اليابان أمام كولومبيا بطلة أميركا الجنوبية تحت 17 عاماً، إلى جانب القمة المرتقبة بين فرنسا وأوروغواي.

وكانت البطولة قد شهدت للمرة الأولى مشاركة 48 منتخباً في النسخة الماضية، وهو ما ساهم في تقديم منافسات مثيرة، وحضور جماهيري كبير، مع بروز العديد من المواهب الصاعدة على الساحة العالمية. ومن المنتظر أن تتواصل الأجواء الحماسية مع عودة البطولة إلى قطر في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

وحتى الآن، ضمن 46 منتخباً تأهلها إلى البطولة، فيما سيتم حسم المقعدين الأخيرين يوم السبت المقبل عبر مباريات الملحق الأفريقي، حيث سيتأهل الفائزان من مواجهتي إثيوبيا ضد موزمبيق، وأوغندا ضد غانا، لاستكمال قائمة المنتخبات الـ48 المشاركة.

وتم توزيع المنتخبات الـ48 على 12 مجموعة، بواقع أربعة منتخبات في كل مجموعة، على أن يتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة إلى الأدوار الإقصائية، إضافة إلى أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث.

وجاءت المجموعات على النحو التالي:

* المجموعة الأولى: قطر، بنما، مصر، اليونان. * المجموعة الثانية: كوريا الجنوبية، المقعد الأفريقي 1، كاليدونيا الجديدة، الإكوادور. * المجموعة الثالثة: الأرجنتين، أستراليا، المقعد الأفريقي 2، الدنمارك. * المجموعة الرابعة: فرنسا، هايتي، السعودية، أوروغواي. * المجموعة الخامسة: إيطاليا، جامايكا، كوت ديفوار، أوزبكستان. * المجموعة السادسة: السنغال، كرواتيا، كوبا، طاجيكستان. * المجموعة السابعة: مالي، نيوزيلندا، بلجيكا، فيتنام. * المجموعة الثامنة: إسبانيا، الصين، فيجي، المغرب. * المجموعة التاسعة: البرازيل، آيرلندا، تنزانيا، كوستاريكا. * المجموعة العاشرة: الولايات المتحدة، الجبل الأسود، تشيلي، الجزائر. * المجموعة الحادية عشرة: المكسيك، رومانيا، الكاميرون، فنزويلا. * المجموعة الثانية عشرة: اليابان، كولومبيا، صربيا، هندوراس.