بريطانيا ترسل ثلاثة ضباط شرطة إلى كأس العالم لمساعدة «ثقافية»

  لندن: «الشرق الأوسط»
أعلنت الشرطة البريطانية، الخميس، أنها سترسل ثلاثة ضباط فقط إلى الولايات المتحدة خلال بطولة كأس العالم 2026 بصفة «وسطاء ثقافيين»، في ظل غياب أي تمويل أميركي للوفد الأمني البريطاني.

وقال مارك روبرتس، قائد وحدة تأمين مباريات كرة القدم في بريطانيا، إن بلاده كانت قد أوفدت 40 ضابطاً إلى ألمانيا خلال بطولة أمم أوروبا 2024، بعدما حصل الوفد حينها على تمويل من الدولة المضيفة.

وأوضح روبرتس للصحافيين أن السلطات الأميركية لن تتحمل هذه المرة تكاليف الوفود الأمنية الأجنبية، وذلك قبل البطولة التي تنطلق الشهر المقبل، والتي ستخوض خلالها منتخبات إنجلترا واسكوتلندا مبارياتها الثلاث في دور المجموعات داخل الولايات المتحدة.

وتملك إنجلترا واسكوتلندا قاعدة جماهيرية كبيرة تسافر عادة خلف منتخباتها، لكن ارتفاع تكاليف السفر والإقامة قد يؤثر على أعداد المشجعين في البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وقال روبرتس: «مشجعونا في كأس العالم يتصرفون بشكل جيد للغاية، ولا أتوقع حدوث مشكلات، لكننا بالطبع نفضل أن يكون لنا وجود هناك يسمح بالتدخل إذا لاحظنا تطور أي مشكلة»، مشدداً على أنه لا يوجه انتقادات للقرار الأميركي.

وفي المقابل، أكد المتحدث باسم البيت الأبيض ديفيس إنجل أن الرئيس دونالد ترمب «يركز على ضمان أن تكون هذه البطولة ليست فقط تجربة رائعة لجميع المشجعين والزوار، بل أيضاً الأكثر أماناً على الإطلاق».

وسيعمل ضابطان بريطانيان إضافيان إلى جانب السلطات الأميركية داخل مركز التعاون الشرطي الدولي في واشنطن.

وأشار روبرتس إلى أن أغلب الدول الأوروبية الأخرى لا تبدي اهتماماً بإرسال ضباط أمنيين إلى البطولة.

ورغم الروابط التاريخية واللغوية بين بريطانيا والولايات المتحدة، فإن الضباط البريطانيين سيرافقون الجماهير لأداء دور «الوسطاء الثقافيين» مع الشرطة الأميركية.

وقال روبرتس: «سنقول للشرطة المحلية في كثير من الأحيان إن هذا ليس مشكلة».

وأضاف: «قد يكون المشجعون صاخبين ويرفعون أصواتهم، وربما يتناولون مشروباً أو اثنين، لكننا سنحاول تهدئة الأمور وتوضيح أن ذلك لا يعني بالضرورة وجود فوضى».

من جانبه، أكد مايك أنكرز، نائب مدير وحدة تأمين مباريات كرة القدم، أن الشرطة البريطانية ستولي اهتماماً خاصاً أيضاً بالإساءات عبر الإنترنت.

واستشهد بإدانة رجل وجّه رسائل عنصرية إلى مدافعة منتخب إنجلترا جيس كارتر خلال بطولة أوروبا للسيدات.

وأضاف: «رسالتي لأي شخص يفكر في القيام بذلك هي أن لدينا خبراء في التحقيقات الرقمية سيتمكنون من العثور عليكم، والتأكد من اتخاذ الإجراءات المناسبة بحقكم».

رئيس توتنهام: نجاح فريق كرة القدم ليس الدافع وراء قراراتنا

نجا توتنهام هوتسبير من الهبوط في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز بعد موسم ثانٍ من المعاناة، مما دفع الرئيس غير التنفيذي بيتر تشارينغتون، إلى الإعلان عن التزام النادي بإعادة البناء، بعد أن كان يسمح في السابق للنجاح الكروي بأن يكون ثانوياً في عملية صنع القرار.

وفاز توتنهام على إيفرتون 1 - صفر الأحد، وأنهى الموسم في المركز الـ17 في الترتيب، وهو المركز نفسه الذي احتله العام الماضي. وكان النادي على وشك الهبوط لأول مرة منذ عام 1977، قبل أن يتولى المدرب روبرتو دي زيربي المسؤولية ويقوده إلى بر الأمان.

وساند مشجعو توتنهام الفريق بأعداد كبيرة، ولكن بعد دعم فريقهم طوال 90 دقيقة، وبمجرد أن خفّت الاحتفالات الأولية، ظهرت هتافات ولافتات ضد إدارة النادي.

وتولى تشارينغتون المنصب في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعد رحيل الرئيس التنفيذي دانييل ليفي الذي خدم النادي لفترة طويلة قاربت 25 عاماً، حيث وافق ملاك النادي وهي شركة «إي إن آي سي»، بقيادة رجل الأعمال البريطاني جو لويس وعائلته، على إعادة هيكلة شاملة للنادي.

وكتب تشارينغتون في رسالة إلى مشجعي توتنهام على موقع النادي على الإنترنت: «بوصف ذلك جزءاً من هذه العملية، اكتشفنا بعض الحقائق المزعجة».

وأضاف: «الصفات التي تميز توتنهام؛ كرة القدم التي نقدمها، وطموحنا، والعلاقة بين الفريق ومشجعيه، سُمح لها بالتلاشي. لم يكن النجاح الكروي هو الدافع وراء قراراتنا. لم تكن لدينا الخبرة المناسبة في المناصب الرئيسية. لم نبنِ تشكيلات جيدة بما يكفي للمنافسة في الدوري الأقوى في العالم».

وتابع تشارينغتون عرض التزامات النادي تجاه مشجعيه، التي تشمل بناء فريق يجمع بين الخبرة والشباب والقيادة بشكل متوازن للمنافسة عند أعلى المستويات.

وأضاف أن توتنهام «سيستثمر خلال عدة فترات انتقال لإعادة البناء وتحقيق التوازن والتقوية، حيث يمثل هذا الصيف خطوة أولى مهمة في هذا العمل».

«رولان غاروس»: الروسي أندريه روبليف يلحق بركب المتأهلين للدور الثاني

لحق الروسي أندريه روبليف بركب المتأهلين للدور الثاني ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان غاروس)، وذلك بعد فوزه على البيروفي إغناسيو بيوس.

ونجح روبليف، المصنف رقم 13 عالمياً، في الفوز على بيوس، المتوج مؤخراً بلقب بطولة هامبورغ للتنس بعد فوزه على الأميركي تومي بول في النهائي الذي أقيم قبل يومين.

وفاز روبيلف على بيوس بثلاث مجموعات مقابل واحدة، بواقع 3-6 و7-6 و3-6 و5-7.

من جانبه فاز النرويجي كاسبر رود على الروسي رومان صافيولين بثلاث مجموعات مقابل مجموعتين في مباراة مثيرة.

ونجح رود في الفوز على منافسه بواقع 2-6 و6-7 و7-5 وصفر-6 و2-6 ليتأهل للدور الثاني.

وفي باقي المباريات، فاز الأميركي تومي بول على الأسترالي رينكي هيجيكاتا 6-4 و3-6 و5-7 و4-6، فيما فاز الأرجنتيني فرانسيسكو سيروندولو على الهولندي بوتيك فان دي زاندشلوب 3-6 و5-6 و6-7 و4-6، وفاز الإيطالي فلافيو كوبولي على مواطنه أندريا بيلغرينو 4-6 و6-7 و3-6.

خاميس رودريغيز ولويس دياز يقودان تشكيلة كولومبيا للمونديال

يقود القائد خاميس رودريغيز ولويس دياز جناح بايرن ميونيخ تشكيلة منتخب كولومبيا في كأس العالم لكرة القدم التي أعلنها المدرب نيستور لورينزو يوم الاثنين، استعداداً للبطولة التي ستقام الشهر المقبل في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وتعود كولومبيا إلى كأس العالم بعد غيابها عن النهائيات في قطر عام 2022، إذ ستشارك للمرة السابعة. وسيقود رودريغيز، الذي فاز بجائزة الحذاء الذهبي في كأس العالم 2014 في البرازيل، تشكيلة من اللاعبين ذوي الخبرة تضم أيضاً ثنائي كريستال بالاس دانييل مونوز وجيفرسون ليرما.

وتأهل فريق المدرب لورينزو بعد حملة تصفيات قوية في أميركا الجنوبية، وسيسعى لتحسين أفضل نتيجة له في كأس العالم وهي الوصول إلى دور الثمانية في عام 2014.

وتقيم كولومبيا معسكراً في بوغوتا قبل خوض مباراتين وديتين ضد كوستاريكا في الأول من يونيو (حزيران) والأردن في السابع من يونيو، وتستهل مشوارها في المجموعة 11 ضد أوزبكستان في 17 يونيو.

كما ستواجه الكونغو الديمقراطية والبرتغال في دور المجموعات.

