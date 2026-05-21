السبت... دونيس يكشف التشكيلة السعودية للمونديال

يستعد المنتخب السعودي لبدء مرحلة جديدة تحت قيادة المدرب اليوناني جورجيوس دونيس، الذي يعقد السبت مؤتمره الصحافي الأول منذ توليه المهمة الفنية خلفاً للفرنسي هيرفي رينارد، وذلك للكشف عن قائمة المعسكر وبرنامج المرحلة المقبلة استعداداً لتصفيات كأس العالم 2026.

ويمثل المؤتمر المنتظر الظهور الرسمي الأول لدونيس مع «الأخضر»، بعد تعيينه لقيادة المنتخب عقب نهاية مشوار رينارد أبريل (نيسان) الماضي وذلك بعد تراجع النتائج والمستويات للأخضر.

ويحظى المدرب اليوناني بمعرفة واسعة بالكرة السعودية، بعدما قاد الخليج خلال الموسم الحالي في دوري المحترفين، ونجح في تقديم مستويات لافتة مع الفريق، إضافة إلى تجاربه السابقة مع الهلال والوحدة والفتح.

وخلال المؤتمر الصحافي، سيكشف دونيس عن برنامج الأخضر في مونديال 2026 وكذلك القائمة المختارة، ويأتي الإعلان في مؤتمر صحافي خطوة غير معتادة على صعيد المنتخب السعودي، حيث جرت العادة دائماً أن يتم الإعلان عبر حسابات المنتخب السعودي الرسمية في منصات التواصل الاجتماعي.