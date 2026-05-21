كيميتش وموسيالا أول المنضمين لقائمة ألمانيا استعداداً للمونديال

أصبح يوشوا كيميتش، قائد المنتخب الألماني، وزميله في بايرن ميونيخ جمال موسيالا، من أوائل اللاعبين الذين جرى تأكيد انضمامهم إلى تشكيلة المنتخب الألماني لكأس العالم، وذلك قبل الإعلان الرسمي في وقت لاحق من يوم الخميس، والذي من المتوقع أن يشهد عودة مانويل نوير.

وكان كيميتش أول لاعب يُعلن عن اسمه على موقع الاتحاد الألماني لكرة القدم، تلاه مهاجم شتوتغارت دينيز أونداف، ومدافع بوروسيا دورتموند نيكو شلوتربيك، ولاعب آرسنال كاي هافرتز، وموسيالا، وذلك بفواصل زمنية مدتها 30 دقيقة.

وجرى تقديم كل لاعب في مقطع فيديو قصير، وسيتم الكشف عن جميع الأسماء الـ12 بهذه الطريقة قبل أن يعلن المدرب جوليان ناغلسمان عن تشكيلته الكاملة المكونة من 26 لاعباً للبطولة التي ستقام في الفترة من 11 يونيو (حزيران) إلى 19 يوليو (تموز) في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهراً بالتوقيت المحلي (00:11 بتوقيت غرينتش). وقد يكون أبرز الأسماء حارس بايرن ميونيخ، نوير، الذي اعتزل اللعب دولياً عام 2024 بعد 124 مباراة دولية.

ويستعد نوير، 40 عاماً، للعودة إلى المنتخب نظراً لإصابة خليفته الأساسي، مارك أندريه تير شتيغن، ولأنه يعد أقوى من أوليفر باومان الذي شارك في جميع مباريات التصفيات.

ومن المتوقع أيضاً انضمام الثنائي الشاب لينارت كارل من ميونيخ وسعيد الملا من كولن إلى القائمة. وهناك تكهنات بإمكانية انضمام جوناس أوربيج، بديل نوير في ميونيخ.

وفازت ألمانيا بكأس العالم 4 مرات، لكنها خرجت من دور المجموعات في النسختين الأخيرتين عامي 2018 و2022.

كما جرى الكشف عن ضم لاعب وسط شتوتغارت جيمي ليويلينج ومدافع آينتراخت فرانكفورت ناثانيال براون في مقاطع فيديو نشرت على فترات مدتها 30 دقيقة، وظهر فيها الأصدقاء وأفراد العائلة ومدرب الفريق جوليان ناغلسمان.

وقالت لينا، زوجة كيميتش: «الجميع يعلم أنك لاعب كرة قدم رائع، لكنك بالنسبة لنا أكثر من ذلك بكثير. أنت صديقي المقرب، وزوج رائع، وأب أروع».

وأشاد ناغلسمان بكيميتش، وقال: «إنه قدوة لكثير من الفتيان والفتيات الذين يمارسون كرة القدم ويرغبون في احترافها، لأنك دائماً ما تقودهم بطموحك الإيجابي».