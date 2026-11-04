دونيس يستدعي 30 لاعباً لمعسكر منتخب السعودية في الدوحةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5337542-%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%8A-30-%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%AD%D8%A9
دونيس يستدعي 30 لاعباً لمعسكر منتخب السعودية في الدوحة
اليوناني جورجيوس دونيس مدرب المنتخب السعودي (المنتخب السعودي)
أعلن اليوناني دونيس، المدير الفني للمنتخب السعودي لكرة القدم، قائمة تضم 30 لاعباً للمشاركة في المعسكر الإعدادي الذي سيقام بالعاصمة القطرية الدوحة، خلال الفترة من 9 إلى 17 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، ضمن برنامج تحضيرات «الأخضر» في أيام «فيفا» لخوض نهائيات كأس آسيا 2027، والتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2030.
ويخوض المنتخب السعودي خلال المعسكر مواجهتين وديتين، الأولى أمام كوريا الجنوبية في 13 نوفمبر، والثانية أمام أوزبكستان في 17 من الشهر ذاته، في إطار سعي الجهاز الفني إلى الوقوف على جاهزية اللاعبين، واختبار الخيارات الفنية المتاحة قبل الاستحقاقات المقبلة.
وضمت القائمة في حراسة المرمى كلاً من محمد العويس، وحامد يوسف، وعبد القدوس عطية.
وفي بقية المراكز، استدعى دونيس كلاً من محمد أبو الشامات، وسعود عبد الحميد، ومحمد محزري، ونواف بوشل، وعلي لاجامي، وحسان التمبكتي، وعبد الله الخطيب، وسلطان تنكر، وعبد الإله العمري، وعبد الملك العييري، وناصر الدوسري، وعبد الله الخيبري، وزياد الجهني، ومحمد كنو، ومختار علي، ومصعب الجوير، وفارس عابدي، ومتعب الحربي.
كما شملت القائمة عبد الله آل سالم، وفراس البريكان، وعبد الله الحمدان، وتركي العمار، وأحمد الغامدي، ومحمد الكويكبي، ومروان الصحفي، ومحمد القحطاني، وسلطان مندش.
وشهدت القائمة غياب قائد المنتخب سالم الدوسري، في حين يتطلع الجهاز الفني إلى الاستفادة من المواجهتين الوديتين أمام كوريا الجنوبية وأوزبكستان ضمن استعدادات «الأخضر» للاستحقاقات القارية والدولية المقبلة، بينما لا يزال الخماسي همام الهمامي وعلاء آل حجي ونواف العقيدي وحسن كادش وزكريا هوساوي، يخضعون لبرنامج تأهيلي، بعد الإصابة التي تعرضوا لها خلال كأس الخليج التي ظفر بها «الأخضر» في جدة مطلع الشهر الماضي.
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«الشرق الأوسط» (الرباط)
الفيصل يدشّن المبنى الرئيسي لأكاديمية مهد الرياضية وسكن المواهبhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5337565-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D9%8A%D8%AF%D8%B4%D9%91%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%86%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%A8
الفيصل يدشّن المبنى الرئيسي لأكاديمية مهد الرياضية وسكن المواهب
الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل (أكادمية مهد)
دشّن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة رئيس مجلس إدارة أكاديمية مهد الرياضية، المبنى الرئيسي للأكاديمية ومبنى سكن المواهب، في خطوة تعكس جهود الأكاديمية الرامية إلى تطوير بنيتها التحتية، وتوفير بيئة متكاملة تدعم اكتشاف المواهب الرياضية ورعايتها وتأهيلها.
واطّلع الفيصل خلال التدشين على مرافق المبنى الإداري، الذي تبلغ مساحته الإجمالية 4,380 مترًا مربعًا، ويتكون من ثلاثة طوابق، ويضم مكاتب إدارية ومناطق عمل مشتركة وغرف اجتماعات، إلى جانب مختبر متخصص لاكتشاف المواهب، ومسرح سمعي وبصري، ومنطقتين خارجيتين (تراسين)، فضلًا عن مناطق استراحة للموظفين، ومنطقة مخصصة لاستقبال الضيوف وانتظارهم، وغرف لتبديل الملابس، ومستودع للتخزين، بما يسهم في توفير بيئة عمل متكاملة تدعم الكفاءة التشغيلية للأكاديمية وبرامجها المختلفة.
كما شمل التدشين مبنى سكن المواهب، الذي يمتد على مساحة إجمالية تبلغ 1,558 مترًا مربعًا، ويتألف من ثلاثة طوابق مجهزة لتوفير بيئة سكنية متكاملة، ويضم 54 غرفة فندقية بطاقة استيعابية تصل إلى استيعاب 108 موهبة رياضية، بالإضافة إلى جناحين لكبار الشخصيات، وخمس صالات للراحة، ومطعم ومطبخ مجهزين، وشاشة تفاعلية، مع توفير خدمات التشغيل والإشراف على مدار الساعة، بما يضمن بيئة إقامة آمنة ومريحة تلبي احتياجات المواهب وتدعم استقرارهم خلال فترة التحاقهم ببرامج الأكاديمية.
ويأتي تدشين المبنيين امتدادًا لجهود أكاديمية مهد الرياضية في تطوير منظومتها التشغيلية والفنية، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواهب، من خلال توفير مرافق حديثة تجمع بين متطلبات العمل الإداري والرعاية السكنية، وتسهم في تهيئة الظروف الملائمة لتطوير القدرات الرياضية والتعليمية للمواهب.
وتواصل أكاديمية مهد الرياضية العمل على بناء منظومة مستدامة لاكتشاف المواهب وتطويرها منذ المراحل العمرية المبكرة، عبر برامج متخصصة ومسارات تأهيل متكاملة، تسهم في إعداد جيل من الرياضيين القادرين على المنافسة محليًا ودوليًا، وتعزز من حضور المملكة في مختلف المحافل الرياضية.
الدوري السعودي للسيدات: القادسية والنصر... سباق ناري للفوز بالصدارةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5337562-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%82-%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9
الدوري السعودي للسيدات: القادسية والنصر... سباق ناري للفوز بالصدارة
يدخل القادسية اللقاء برصيد 16 نقطة متقدماً بنقطة على النصر (نادي القادسية)
تشهد الجولة الـ7 المواجهة الأعلى ترقباً في الدوري السعودي الممتاز للسيدات لكرة القدم، بين فريقي القادسية والنصر، يوم السبت، اللذين تفصل بينهما نقطة واحدة فقط؛ فالأحمر المتصدر يريد توسيع المسافة، وملاحقه الأصفر يملك فرصة تجاوزه وجهاً لوجه، بينما ينتظر الاتحاد ما ستؤول إليه القمة بعدما يُنهي مواجهته مع الأهلي في ديربي جدة.
وتجمع الجولة، التي تنطلق الخميس وتختتم السبت، بين صراع على قيادة الترتيب، ومحاولات لتغيير المسار قبل نهاية الدور الأول؛ إذ يلتقي نيوم والهلال في افتتاح المنافسات، ويستضيف الترجي العلا الجمعة في اليوم ذاته الذي يشهد ديربي جدة، على أن تكون مواجهة القادسية والنصر آخر مواعيد الجولة.
وفي الخُبر، يدخل القادسية اللقاء برصيد 16 نقطة متقدماً بنقطة على النصر، بعدما أنهى الهلال سلسلة انتصاراته بالتعادل معه 2 - 2 في الجولة الماضية. ورغم احتفاظه بالمركز الأول، فإن تقلص الفارق يضع الصدارة نفسها ضمن مكاسب المواجهة المقبلة ويمنح النصر فرصة الوصول إليها بقدميه.
وتحمل المباراة احتمالين متباعدين للقادسية، فالفوز يرفع الفارق مع منافسه إلى 4 نقاط، والخسارة تنقله إلى موقع المطارد خلف النصر بفارق نقطتين، وبينهما يُبقي التعادل المنافسة مفتوحة على مزيد من التقارب، خصوصاً إذا تمكن الاتحاد من حصد نقاط الديربي.
أما النصر؛ حامل اللقب، فيصل إلى الخُبر بعد تجاوزه الترجي بنتيجة 3 - 2 بحثاً عن انتصار يجمع بين النقاط الـ3 وانتزاع المركز الأول، في حين تمنح مواجهةُ المتصدرِ الفريقَ فرصةً كبيرة؛ إذ يضيف إلى رصيده ويحرم منافسه المباشر من التقدم، في توقيت يرسم ملامح السباق مع اكتمال النصف الأول من الموسم.
وقبل أن يلتقي صاحبا المركزين الأول والثاني، يتجه الاتحاد إلى ملعب الأهلي الجمعة وهو يدرك أن نتيجة الديربي ستحدد مركزه ومنافسته على المراكز الأولى. ويحتل الفريق المركز الـ3 بـ13 نقطة؛ ما يجعل الفوز كفيلاً بإيصاله إلى رصيد القادسية مؤقتاً ومضاعفة اهتمامه بنتيجة السبت.
ويدخل الأهلي المواجهة بحساباته الخاصة، فالفريق الذي يملك 4 نقاط في المركز الـ7 يحتاج إلى انتصار يوقف تراجعه ويمنحه دفعة تتجاوز التقدم في الترتيب. وبعد الخسارة أمام العلا برباعية نظيفة، تأتي مواجهة الجار فرصة لاستعادة الثقة، وإن كانت أمام منافس لا يملك رفاهية التفريط في النقاط.
ويبحث الاتحاد بدوره عن العودة إلى الفوز بعد تعادله مع نيوم 3 - 3، لتلتقي في الديربي حاجة الأهلي إلى النهوض مع رغبة الاتحاد في البقاء قريباً من الصدارة.
وتبدأ الجولة من جدة أيضاً حين يستضيف نيوم الهلال، الخميس، على «ملعب نادي جدة». ويدخل الهلال اللقاء بعد تعادله مع القادسية، باحثاً عن استعادة الانتصارات، بعدما اكتفى بنقطة واحدة في آخر جولتين، ليستقر رصيده عند 10 نقاط في المركز الـ4.
وفي المقابل، جمع نيوم 4 نقاط خلال الفترة نفسها بالفوز على الترجي، ثم التعادل مع الاتحاد، ليصل إلى 5 نقاط. ويمنح هذا التحسنُ المواجهةَ بُعداً إضافياً؛ فالهلال يطمح إلى الفوز، ونيوم يسعى للمحافظة على سلسلة نتائجه الإيجابية بعدما وجد طريقه إلى الشباك 7 مرات في مباراتين.
وفي القطيف، يستقبل الترجي العلا، الجمعة، آملاً أن تحمل نهاية الدور الأول بداية رصيده النقطي. ورغم خسارته أمام النصر في الجولة الماضية وتذيله المجموعة، فإن تسجيل هدفين أمام حامل اللقب يمنحه جانباً يمكن البناء عليه، في حين تبقى الأولوية للخروج بنتيجة توقف سلسلة الهزائم الـ6.
ويصل العلا صاحب المركز الـ5 بـ6 نقاط، بعد فوزه على الأهلي 4 - 0، متطلعاً إلى انتصار ثانٍ متتالٍ يعزز مركزه.
وبين فريق يريد نقطته الأولى، وآخر يسعى إلى مواصلة التقدم، تكتمل ملامح جولة تتوزع فيها الطموحات؛ من قاع الترتيب إلى قمته، وتبقى نتيجتها الأبرز معلقة حتى صافرة الختام في الخُبر.
دونيس يستدعي 30 لاعباً لمعسكر منتخب السعودية في الدوحةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5337542-%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%8A-30-%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%AD%D8%A9
دونيس يستدعي 30 لاعباً لمعسكر منتخب السعودية في الدوحة
اليوناني جورجيوس دونيس مدرب المنتخب السعودي (المنتخب السعودي)
أعلن اليوناني دونيس، المدير الفني للمنتخب السعودي لكرة القدم، قائمة تضم 30 لاعباً للمشاركة في المعسكر الإعدادي الذي سيقام بالعاصمة القطرية الدوحة، خلال الفترة من 9 إلى 17 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، ضمن برنامج تحضيرات «الأخضر» في أيام «فيفا» لخوض نهائيات كأس آسيا 2027، والتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2030.
ويخوض المنتخب السعودي خلال المعسكر مواجهتين وديتين، الأولى أمام كوريا الجنوبية في 13 نوفمبر، والثانية أمام أوزبكستان في 17 من الشهر ذاته، في إطار سعي الجهاز الفني إلى الوقوف على جاهزية اللاعبين، واختبار الخيارات الفنية المتاحة قبل الاستحقاقات المقبلة.
وضمت القائمة في حراسة المرمى كلاً من محمد العويس، وحامد يوسف، وعبد القدوس عطية.
وفي بقية المراكز، استدعى دونيس كلاً من محمد أبو الشامات، وسعود عبد الحميد، ومحمد محزري، ونواف بوشل، وعلي لاجامي، وحسان التمبكتي، وعبد الله الخطيب، وسلطان تنكر، وعبد الإله العمري، وعبد الملك العييري، وناصر الدوسري، وعبد الله الخيبري، وزياد الجهني، ومحمد كنو، ومختار علي، ومصعب الجوير، وفارس عابدي، ومتعب الحربي.
كما شملت القائمة عبد الله آل سالم، وفراس البريكان، وعبد الله الحمدان، وتركي العمار، وأحمد الغامدي، ومحمد الكويكبي، ومروان الصحفي، ومحمد القحطاني، وسلطان مندش.
وشهدت القائمة غياب قائد المنتخب سالم الدوسري، في حين يتطلع الجهاز الفني إلى الاستفادة من المواجهتين الوديتين أمام كوريا الجنوبية وأوزبكستان ضمن استعدادات «الأخضر» للاستحقاقات القارية والدولية المقبلة، بينما لا يزال الخماسي همام الهمامي وعلاء آل حجي ونواف العقيدي وحسن كادش وزكريا هوساوي، يخضعون لبرنامج تأهيلي، بعد الإصابة التي تعرضوا لها خلال كأس الخليج التي ظفر بها «الأخضر» في جدة مطلع الشهر الماضي.