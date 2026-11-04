دونيس يستدعي 30 لاعباً لمعسكر منتخب السعودية في الدوحة

تشهد الجولة الـ7 المواجهة الأعلى ترقباً في الدوري السعودي الممتاز للسيدات لكرة القدم، بين فريقي القادسية والنصر، يوم السبت، اللذين تفصل بينهما نقطة واحدة فقط؛ فالأحمر المتصدر يريد توسيع المسافة، وملاحقه الأصفر يملك فرصة تجاوزه وجهاً لوجه، بينما ينتظر الاتحاد ما ستؤول إليه القمة بعدما يُنهي مواجهته مع الأهلي في ديربي جدة.

وتجمع الجولة، التي تنطلق الخميس وتختتم السبت، بين صراع على قيادة الترتيب، ومحاولات لتغيير المسار قبل نهاية الدور الأول؛ إذ يلتقي نيوم والهلال في افتتاح المنافسات، ويستضيف الترجي العلا الجمعة في اليوم ذاته الذي يشهد ديربي جدة، على أن تكون مواجهة القادسية والنصر آخر مواعيد الجولة.

وفي الخُبر، يدخل القادسية اللقاء برصيد 16 نقطة متقدماً بنقطة على النصر، بعدما أنهى الهلال سلسلة انتصاراته بالتعادل معه 2 - 2 في الجولة الماضية. ورغم احتفاظه بالمركز الأول، فإن تقلص الفارق يضع الصدارة نفسها ضمن مكاسب المواجهة المقبلة ويمنح النصر فرصة الوصول إليها بقدميه.

وتحمل المباراة احتمالين متباعدين للقادسية، فالفوز يرفع الفارق مع منافسه إلى 4 نقاط، والخسارة تنقله إلى موقع المطارد خلف النصر بفارق نقطتين، وبينهما يُبقي التعادل المنافسة مفتوحة على مزيد من التقارب، خصوصاً إذا تمكن الاتحاد من حصد نقاط الديربي.

النصر حامل اللقب يصل إلى الخبر بعد تجاوزه الترجي بنتيجة 3 - 2 بحثاً عن انتصار يجمع بين النقاط الـ3 (نادي النصر)

أما النصر؛ حامل اللقب، فيصل إلى الخُبر بعد تجاوزه الترجي بنتيجة 3 - 2 بحثاً عن انتصار يجمع بين النقاط الـ3 وانتزاع المركز الأول، في حين تمنح مواجهةُ المتصدرِ الفريقَ فرصةً كبيرة؛ إذ يضيف إلى رصيده ويحرم منافسه المباشر من التقدم، في توقيت يرسم ملامح السباق مع اكتمال النصف الأول من الموسم.

وقبل أن يلتقي صاحبا المركزين الأول والثاني، يتجه الاتحاد إلى ملعب الأهلي الجمعة وهو يدرك أن نتيجة الديربي ستحدد مركزه ومنافسته على المراكز الأولى. ويحتل الفريق المركز الـ3 بـ13 نقطة؛ ما يجعل الفوز كفيلاً بإيصاله إلى رصيد القادسية مؤقتاً ومضاعفة اهتمامه بنتيجة السبت.

ويدخل الأهلي المواجهة بحساباته الخاصة، فالفريق الذي يملك 4 نقاط في المركز الـ7 يحتاج إلى انتصار يوقف تراجعه ويمنحه دفعة تتجاوز التقدم في الترتيب. وبعد الخسارة أمام العلا برباعية نظيفة، تأتي مواجهة الجار فرصة لاستعادة الثقة، وإن كانت أمام منافس لا يملك رفاهية التفريط في النقاط.

يبحث الاتحاد بدوره عن العودة إلى الفوز بعد تعادله مع نيوم 3 - 3 (نادي الاتحاد)

ويبحث الاتحاد بدوره عن العودة إلى الفوز بعد تعادله مع نيوم 3 - 3، لتلتقي في الديربي حاجة الأهلي إلى النهوض مع رغبة الاتحاد في البقاء قريباً من الصدارة.

وتبدأ الجولة من جدة أيضاً حين يستضيف نيوم الهلال، الخميس، على «ملعب نادي جدة». ويدخل الهلال اللقاء بعد تعادله مع القادسية، باحثاً عن استعادة الانتصارات، بعدما اكتفى بنقطة واحدة في آخر جولتين، ليستقر رصيده عند 10 نقاط في المركز الـ4.

وفي المقابل، جمع نيوم 4 نقاط خلال الفترة نفسها بالفوز على الترجي، ثم التعادل مع الاتحاد، ليصل إلى 5 نقاط. ويمنح هذا التحسنُ المواجهةَ بُعداً إضافياً؛ فالهلال يطمح إلى الفوز، ونيوم يسعى للمحافظة على سلسلة نتائجه الإيجابية بعدما وجد طريقه إلى الشباك 7 مرات في مباراتين.

وفي القطيف، يستقبل الترجي العلا، الجمعة، آملاً أن تحمل نهاية الدور الأول بداية رصيده النقطي. ورغم خسارته أمام النصر في الجولة الماضية وتذيله المجموعة، فإن تسجيل هدفين أمام حامل اللقب يمنحه جانباً يمكن البناء عليه، في حين تبقى الأولوية للخروج بنتيجة توقف سلسلة الهزائم الـ6.

ويصل العلا صاحب المركز الـ5 بـ6 نقاط، بعد فوزه على الأهلي 4 - 0، متطلعاً إلى انتصار ثانٍ متتالٍ يعزز مركزه.

وبين فريق يريد نقطته الأولى، وآخر يسعى إلى مواصلة التقدم، تكتمل ملامح جولة تتوزع فيها الطموحات؛ من قاع الترتيب إلى قمته، وتبقى نتيجتها الأبرز معلقة حتى صافرة الختام في الخُبر.