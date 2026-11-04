مصادر: الأهلي يدرس مستقبل بوسيتش خلال فترة التوقف

تتجه الأنظار داخل النادي الأهلي إلى فترة التوقف المقبلة، التي يُنتظر أن تشهد حسم أحد أبرز الملفات المطروحة على طاولة إدارة النادي، المتعلق بمستقبل المدرب الهولندي مارينو بوسيتش، في ظل تراجع النتائج والمستويات الفنية خلال المواجهات الأخيرة، وتصاعدِ التساؤلات بشأن قدرته على قيادة الفريق نحو تحقيق تطلعات جماهيره.

وكشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن إدارة الأهلي الحالية لا تبدي قناعة كاملة بما يقدمه الجهاز الفني بقيادة بوسيتش، وأن خيار التغيير مطروح ضمن التقييمات الجارية، إلا أن الالتزامات المالية المترتبة على إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب، إلى جانب تكاليف التعاقد مع جهاز فني جديد، تمثل عائقاً أمام اتخاذ قرار الإقالة في الوقت الراهن.

وحسب المصادر ذاتها، فإن الإدارة كانت ستتعامل بصورة مختلفة مع ملف الجهاز الفني لو توافرت السيولة المالية اللازمة لإنهاء عقد المدرب والتعاقد مع بديل تتوافق إمكاناته ورؤيته الفنية مع طموحات النادي في المنافسة على البطولات.

وتأتي هذه التطورات عقب خسارة الأهلي أمام الشباب بنتيجة ثقيلة، وتعادله مع السد القطري في دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد سلسلة من خمسة انتصارات متتالية أعادت التفاؤل إلى الأوساط الأهلاوية، قبل أن تعيد النتائج الأخيرة التساؤلات بشأن استقرار الفريق فنياً.

وتواجه الإدارة الأهلاوية معادلة دقيقة بين الرغبة في تصحيح المسار الفني والمحافظة على الاستقرار المالي، في وقت تتطلع فيه الجماهير إلى رؤية فريق قادر على المنافسة وتقديم مستويات تتناسب مع حجم التعاقدات والطموحات.

ويبقى مستقبل بوسيتش مفتوحاً على احتمالين، الإقالة أو الاستمرار حتى نهاية الموسم، على أن تتضح الصورة بصورة أكبر خلال فترة التوقف، التي قد تشكل نقطة تحول في مسيرة الفريق خلال الموسم الحالي.