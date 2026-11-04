التعاون يتطلع للاقتراب من التأهل الآسيوي أمام الفيصلي الأردني

يتطلع التعاون السعودي إلى الاقتراب من حسم تأهله إلى الأدوار الإقصائية في دوري أبطال آسيا 2، عندما يستقبل نظيره الفيصلي الأردني، الأربعاء، على ملعب «وولفز بارك» بمدينة بريدة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الثالثة، في مواجهة يسعى خلالها الفريق السعودي إلى تأكيد تفوقه القاري، وتعويض إخفاقاته المتواصلة على الصعيد المحلي. ويدخل التعاون المواجهة متصدراً ترتيب المجموعة برصيد سبع نقاط، بفارق نقطة واحدة عن الريان القطري صاحب المركز الثاني، فيما يحتل الفيصلي الأردني المركز الثالث بثلاث نقاط، ويتذيل النهضة العماني الترتيب بنقطة واحدة.

ويملك التعاون فرصة حسم تأهله مبكراً حال تحقيق الانتصار على الفيصلي، بالتزامن مع تعثر النهضة العماني أمام الريان القطري، إذ إن فوز الفريق السعودي، مقابل عدم انتصار النهضة، سيضمن له العبور إلى الأدوار الإقصائية قبل جولتين من نهاية مرحلة المجموعات.

ويبحث الفريق السعودي عن تحقيق انتصاره الثالث في البطولة، بعدما نجح في استعادة صدارة المجموعة خلال الجولة الماضية، إثر فوزه على الفيصلي الأردني بهدفين دون مقابل في المواجهة التي جمعتهما على أرض الأخير.

لاعبان أردنيان لحظة الوصول لبريدة (نادي التعاون)

وانتظر التعاون حتى الشوط الثاني لحسم تلك المباراة، بعدما افتتح بارفي جويجون التسجيل عند الدقيقة 52، قبل أن يعزز فارس الغامدي التقدم بالهدف الثاني في الدقيقة 77، ليعود الفريق السعودي بالنقاط الثلاث، ويرفع رصيده إلى سبع نقاط في صدارة المجموعة.

ويأمل التعاون في تكرار تفوقه على منافسه الأردني، مستفيداً هذه المرة من عاملي الأرض والجمهور، خصوصاً أن الفوز سيمنحه فرصة قطع خطوة حاسمة نحو الدور المقبل، إلى جانب المحافظة على صدارة المجموعة في ظل المطاردة المستمرة من الريان القطري. وتبدو الصورة مختلفة بالنسبة إلى التعاون على الصعيد المحلي، إذ لا يزال الفريق يبحث عن انتصاره الأول في الدوري السعودي للمحترفين منذ انطلاق الموسم، رغم ظهوره بصورة أفضل في بعض المباريات الأخيرة.

وكان التعاون قريباً من تحقيق فوزه الأول محلياً في الجولة الثانية عشرة، بعدما تقدم على الاتفاق حتى الدقائق الأخيرة، قبل أن تستقبل شباكه هدف التعادل، لتنتهي المواجهة بنتيجة 1 - 1، ويواصل الفريق ابتعاده عن الانتصارات في الدوري.

ويضع هذا التباين بين نتائج التعاون المحلية والقارية الفريق أمام تحدٍ إضافي، إذ يسعى إلى استثمار نجاحاته الآسيوية لتعزيز ثقة لاعبيه، والمحافظة على المسار الإيجابي الذي جعله يتصدر مجموعته رغم صعوبة نتائجه في المنافسات المحلية.

في المقابل، يحل الفيصلي الأردني ضيفاً على بريدة وهو يدرك أن الخروج بنتيجة إيجابية يمثل ضرورة للمحافظة على حظوظه في المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل، خصوصاً بعد خسارته أمام التعاون في الجولة الماضية.

ويحتل الفيصلي المركز الثالث بثلاث نقاط، بفارق أربع نقاط عن التعاون المتصدر، وثلاث نقاط عن الريان صاحب المركز الثاني، ما يجعل مواجهته أمام الفريق السعودي محطة مهمة لتقليص الفارق وإعادة ترتيب أوراقه في المجموعة.

ولا يدخل الفريق الأردني المباراة في أفضل حالاته المعنوية، بعدما تعرض لخسارة محلية أمام ضيفه الحسين إربد بهدف دون مقابل، السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الأردني للمحترفين. وجاءت خسارة الفيصلي في توقيت قاتل، بعدما سجل صلاح الفراش هدف الحسين إربد الوحيد في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، ليحرم أصحاب الأرض من الخروج بنقطة التعادل. ورغم تلك الخسارة، حافظ الفيصلي على صدارة ترتيب الدوري الأردني برصيد 14 نقطة، لكنه يتطلع إلى استعادة توازنه سريعاً قبل المواجهة القارية، خصوصاً أن خسارة جديدة أمام التعاون ستزيد من صعوبة موقفه في المجموعة. ويأمل الفريق الأردني في الاستفادة من الدروس التي خرج بها من مواجهة الذهاب، بعدما عجز عن المحافظة على نظافة شباكه خلال الشوط الثاني، في وقت يتطلع فيه إلى إيقاف خطورة التعاون الهجومية، والعودة بنتيجة تعيد إليه آمال المنافسة.

وفي المواجهة الثانية للمجموعة ذاتها، يستقبل الريان القطري نظيره النهضة العماني على استاد أحمد بن علي، في لقاء يتطلع خلاله الفريق القطري إلى تحقيق انتصاره الثالث، ومواصلة مطاردة التعاون على صدارة الترتيب. ويحتل الريان المركز الثاني برصيد ست نقاط، بعدما استهل مشواره بانتصار مثير على الفيصلي الأردني بنتيجة 4 - 3، قبل أن يخسر أمام التعاون السعودي بنتيجة 1 - 2، ثم يستعيد نغمة الانتصارات بفوز عريض على النهضة العماني بنتيجة 4 - 1 في الجولة الثالثة. ويأمل الفريق القطري في تكرار انتصاره على النهضة، مستفيداً من عاملي الأرض والجمهور، بما يعزز حظوظه في التأهل، ويمنحه فرصة انتزاع الصدارة في حال تعثر التعاون أمام الفيصلي.

أما النهضة العماني، فيدخل المواجهة متذيلاً ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة، حصدها من تعادله أمام التعاون بنتيجة 1 - 1، قبل أن يخسر أمام الفيصلي الأردني بهدفين دون مقابل، ثم أمام الريان بأربعة أهداف مقابل هدف.

وتتجه الأنظار إلى نتائج المباراتين، في ظل ارتباط حسابات التأهل بمواجهة التعاون والفيصلي من جهة، والريان والنهضة من جهة أخرى، إذ قد تشهد الجولة الرابعة حسم أولى بطاقات العبور إلى الأدوار الإقصائية، أو استمرار الصراع حتى الجولات المقبلة.