محزري: من يرى أن مستواي تطور مع الهلال لم يتابعني في التعاون

قال محمد محزري لاعب فريق الهلال أن فريقه كان عليه أن يقوم بردة فعل قوية بعد الخسارة أمام فريق الشمال القطري في الجولة قبل الماضية من دوري أبطال آسيا للنخبة، وهذا ما حصل بالفعل في مواجهة شباب الأهلي الإماراتي التي كسبها الأزرق العاصمي بثنائية نظيفة.

️ | محمد محزري، لاعب فريق #الهلال، في حديثه لوسائل الإعلام:«كنا بحاجة إلى ردة فعل قوية، واللاعبون الذين بدأوا المباراة قدموا ما عليهم وفيهم الخير والبركة. صبري لم يقصّر، وربما كانت البطاقة الصفراء التي حصل عليها سبباً في استبداله».#الهلال_شباب_الأهلي#دوري_أبطال_آسيا_للنخبة pic.twitter.com/8wds68lOOT — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) November 3, 2026

وأضاف محزري في حديثه لوسائل الإعلام بعد الفوز الذي حققه الهلال أن الفريق أدى المباراة برغبة في التعويض.

وعن رأيه في استبدال اللاعب صبري دهل قال محرزي: قد يكون السبب خشية المدرب على أن يتعرض للنقص في المباراة بعد البطاقة الصفراء وكان يهمه أن يكمل المباراة بكامل العدد مشيرا إلى أن اللاعب دهل لم يقصر في الدقائق التي شارك فيها.

وحول أدائه الفني المتطور والمختلف مع الهلال قال محزري: من يقول ذلك قد لا يكون تابعني حينما كنت ألعب لفريق التعاون، وختم بالقول "الله يجعلني عند حسن الظن".