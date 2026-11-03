نيوم يواجه الدحيل لتصحيح مساره في «أبطال الخليج»

يتطلع نيوم السعودي إلى استعادة توازنه في دوري أبطال الخليج للأندية، عندما يستقبل نظيره الدحيل القطري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات، في مواجهة مهمة يسعى من خلالها الفريق السعودي إلى تعويض خسارته أمام الشباب العماني في الجولة الماضية، وتقليص الفارق مع متصدر المجموعة الأولى، وتجنب الدخول في حسابات معقدة بشأن التأهل إلى الدور المقبل.

ويدخل نيوم المواجهة وهو يحتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة الأولى برصيد ثلاث نقاط، بفارق ثلاث نقاط عن الدحيل المتصدر، الذي حقق العلامة الكاملة خلال الجولتين الماضيتين، فيما يأتي الشباب العماني ثالثاً بالرصيد ذاته لنيوم، بينما يتذيل شعب حضرموت اليمني الترتيب.

وتكتسب المواجهة أهمية مضاعفة بالنسبة إلى نيوم، إذ يدرك أن أي تعثر جديد قد يكلفه التراجع إلى المركز الثالث، خصوصاً أن الشباب العماني سيواجه شعب حضرموت في الجولة ذاتها، ويطمح إلى تحقيق انتصاره الثاني في البطولة، بما يعزز موقعه في سباق المنافسة على بطاقات التأهل.

وكان نيوم قد تعرض لخسارة مفاجئة أمام مضيفه الشباب العماني بنتيجة 1 - 3 في الجولة الثانية، رغم تقدمه مبكراً بهدف اليوناني جورجيوس ماسوراس عند الدقيقة 15، قبل أن ينجح الفريق العماني في قلب النتيجة بثلاثة أهداف.

وسجل ديبين دويسبرغ هدفَي الشباب العماني في الدقيقتين 42 و60، فيما أضاف المعتصم المقبالي الهدف الثالث عند الدقيقة 55، ليحصد الفريق العماني أول ثلاث نقاط له في البطولة، ويتساوى مع نيوم في الرصيد.

وأثارت تلك الخسارة تساؤلات بشأن قدرة نيوم على المحافظة على تقدمه وإدارة المباريات، بعدما فشل في استثمار بدايته الجيدة أمام الشباب العماني، وهو ما يسعى إلى تجاوزه عندما يواجه الدحيل، أحد أبرز المنافسين على صدارة المجموعة.

ويستمد الفريق السعودي دفعة معنوية من انتصاره الأخير في الدوري السعودي للمحترفين على مضيفه الدرعية بنتيجة 2 -1، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة، في مباراة نجح خلالها في تحويل تأخره بهدف إلى انتصار ثمين خارج أرضه.

وكان الدرعية قد تقدم بهدف السنغالي إدريسا جاي عند الدقيقة 17، قبل أن يدرك الجزائري سعيد بن رحمة التعادل لنيوم من ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، ثم أحرز الفرنسي ألكسندر لاكازيت هدف الفوز عند الدقيقة 68.

فيصل الغامدي خلال التحضيرات (نادي نيوم)

ورفع نيوم بهذا الانتصار رصيده إلى 22 نقطة، ليحتل المركز الخامس في ترتيب الدوري السعودي، ويستعيد نغمة الانتصارات قبل العودة إلى المنافسات الخليجية.

ويأمل نيوم في أن يمنحه الفوز على الدرعية دفعة إضافية لمواجهة الدحيل، خصوصاً أن الفريق أظهر قدرة على العودة في النتيجة بعد التأخر، وهي سمة افتقدها خلال خسارته أمام الشباب العماني.

في المقابل، يدخل الدحيل القطري المواجهة بأفضلية معنوية ورقمية، بعدما حقق انتصارين متتاليين في الجولتين الأوليين، ليتصدر المجموعة الأولى برصيد ست نقاط، ويقترب من تعزيز موقعه في سباق التأهل.

ويتطلع الفريق القطري إلى تحقيق انتصاره الثالث توالياً، بما يتيح له توسيع الفارق مع نيوم إلى ست نقاط، ويمنحه أفضلية كبيرة قبل استكمال مباريات مرحلة المجموعات.