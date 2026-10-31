الأنصاري لـ«الشرق الأوسط»: الفيحاء أثبت قدرته على المنافسة

أكد فهد الأنصاري، المدير التنفيذي لفريق الفيحاء، أن الانتصار الذي حققه فريقه على الفيصلي برباعية، يعكس قدرة الفريق على المنافسة وتحقيق النتائج الإيجابية، مشيراً إلى أن الأداء الجيد الذي قدمه الفيحاء خلال الجولات الماضية لم يكن مقروناً بالنتائج المأمولة.

وقال الأنصاري في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»: «خلال الجولات السابقة كنا نقدم مباريات رائعة ومستويات فنية مميزة، لكن النتائج لم تكن تسير لمصلحتنا، ولم نوفق في ترجمة أدائنا إلى انتصارات».

️ | فهد الأنصاري المدير التنفيذي لفريق #الفيحاء لـ «الشرق الأوسط»-الجولات السابقة كنّا نقدم مباريات رائعة ولكن لم نتوفق في النتائج-اليوم أثبتنا أننا قادرين على التنافس، تأخرنا بهدف ولكن عُدنا وقدمنا أداء مميز وانتصرنا#الفيحاء_الفيصلي #الدوري_السعودي_للمحترفين. pic.twitter.com/4wIRbhPEe3 — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) October 31, 2026

وأضاف: «اليوم أثبتنا أننا قادرون على المنافسة، فرغم تأخرنا بهدف في بداية المباراة، نجحنا في العودة وتقديم أداء مميز، واستطعنا قلب النتيجة وتحقيق انتصار مهم».

وأشار الأنصاري إلى أهمية الفوز، خصوصاً أنه جاء بعد تأخر الفريق في النتيجة، وهو ما يعكس قدرة اللاعبين على التعامل مع ظروف المباراة والعودة إلى أجوائها.