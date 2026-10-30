رئيس الشباب بعد سداسية الأهلي: «حالياً ما عندنا جيران!»

أكد عبد العزيز المالك، رئيس نادي الشباب، أن الانتصار الكبير الذي حققه فريقه على الأهلي بنتيجة 6-1، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري السعودي للمحترفين، جاء نتيجة العمل والصبر والتجانس بين اللاعبين، مشيراً إلى أن الفريق بدأ يستعيد مستوياته تدريجياً بعد البداية المتعثرة للموسم.

وقال المالك، في تصريحات لوسائل الإعلام عقب المباراة: «الحمد لله على الفوز المستحق، والنتائج التي تحققت بعد فترة التوقف هي ثمرة العمل والصبر، وبإذن الله القادم أفضل».

وعن الصراعات التي شهدتها مواجهة الشباب والأهلي داخل الملعب، أوضح: «من الطبيعي أن تحدث منافسات واحتكاكات داخل الملعب، لكنها تنتهي مع صافرة الحكم. خارج الملعب يظل الجميع إخوة، ونحن أبناء وطن واحد، وهذه من أخلاقيات كرة القدم».

️ | عبدالعزيز المالك، رئيس نادي #الشباب، يتحدث لـ«ممثلي وسائل الإعلام»:- من الطبيعي أن تحدث منافسات واحتكاكات داخل الملعب، لكنها تنتهي مع صافرة الحكم. خارج الملعب يظل الجميع إخوة- من الصعب توقع مثل هذه النتائج، خصوصاً أن نتيجة الستة أهداف كبيرة، وإن كانت قد حدثت نتائج... pic.twitter.com/deUBJwNKjp — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) October 30, 2026

وتحدث رئيس الشباب عن تحسن نتائج فريقه خلال الفترة الأخيرة، قائلاً: «كنا نؤكد منذ بداية الموسم أن النتائج ستأتي، رغم أننا لم نحقق ما نطمح إليه في الجولات الأولى. العمل مستمر، وبإذن الله سيعود الشباب تدريجياً إلى مستواه، فهو نادٍ كبير».

وعن توقعه الفوز بستة أهداف على الأهلي، قال: «من الصعب توقع مثل هذه النتائج، خصوصاً أن نتيجة الستة أهداف كبيرة، وإن كانت قد حدثت نتائج كبيرة بين الناديين في السابق. كنا نتوقع أن يقدم الفريق مستوى مميزاً».

وأرجع المالك التحسن الذي طرأ على أداء الشباب بعد فترة التوقف إلى زيادة الانسجام بين اللاعبين، مضيفاً: «هذا نتيجة الصبر والتجانس بين اللاعبين. تعاقداتنا جاءت متأخرة، وكان الفريق بحاجة إلى الوقت حتى يصل اللاعبون إلى درجة أفضل من الانسجام».

وفيما يتعلق بمستقبل اللاعب همام الهمامي هل سيواصل مسيرته بنادي الشباب أم سيذهب إلى «جيران النادي» حسب السؤال، قال رئيس الشباب ضاحكاً: «حالياً ما عندنا جيران»، ثم أضاف: «همام لاعب كبير، وهو حالياً يتلقى العلاج، وسيذهب إلى المنتخب، ونتمنى له كل التوفيق. أما ملفه فلا يزال من المبكر الحديث عنه».