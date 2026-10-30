مدرب الشباب بعد سداسية الأهلي: زوجتي تقول إن ملامحي لا تعكس فرحتي!

أعرب توماس ليتش، مدرب الشباب، عن سعادته بالانتصار العريض الذي حققه فريقه على الأهلي بنتيجة 6-1، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري السعودي للمحترفين، مؤكداً أن فريقه استحق الفوز بعد تفوقه على منافسه، فيما كشف عن موقف طريف يتعلق بتعابير وجهه التي لا تعكس شعوره بالسعادة.

وقال ليتش، خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «عندما تنتصر على فريق مثل الأهلي بستة أهداف مقابل هدف، فليس هناك الكثير لقوله. كنا الطرف الأفضل في المباراة واستحققنا الانتصار، وأشكر اللاعبين على الأداء الذي قدموه».

وعن عدم ظهور علامات الفرح على وجهه رغم الانتصار الكبير، قال: «أنا سعيد جداً بهذا الفوز، لكن ملامح وجهي ربما لا تعكس ذلك. حتى زوجتي تقول لي دائماً إن تعابير وجهي لا تظهر مدى سعادتي».

وأضاف: «استمتعنا بالمباراة وبالنتيجة الكبيرة التي حققناها، والفوز يجلب الفوز. وحتى عندما خسرنا بعض المواجهات القوية، مثل مباراتَي الهلال والقادسية، كنا الطرف الأفضل خلال أول 60 دقيقة».

وتطرق مدرب الشباب إلى التغييرات التي أجراها خلال المواجهة، موضحاً أن البرتغالي دانيال بودينس اشتكى من آلام في العضلة الخلفية وطلب استبداله، فيما جاء قرار إخراج محمد آل ثاني بسبب حصوله على بطاقة صفراء خلال الشوط الأول.

وأبدى ليتش قلقه بشأن إصابة المدافع الكرواتي تين يدفاي، قائلاً: «الأمر المحزن بالنسبة لي هو إصابة يدفاي، وأتمنى أن يعود سريعاً إلى الملاعب».

وكشف المدرب عن طلب لاعبيه الحصول على راحة إضافية بعد الانتصار الكبير، قائلاً: «اللاعبون طلبوا مني منحهم يومين للراحة بعد المباراة، لكنني لم أوافق، ومنحتهم يوماً واحداً فقط، لأننا مقبلون على مواجهة أخرى».

وشدد ليتش على أهمية مواصلة العمل وعدم الاكتفاء بالانتصار الكبير، في ظل رغبة الشباب في البناء على نتائجه الإيجابية ومواصلة التقدم في جدول ترتيب الدوري.