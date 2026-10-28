«الدوري السعودي»: أولكساك يؤكد على أن «استشعار المسؤولية» مفتاح «نيوم» لتجاوز الدرعية

أكّد تيري أولكساك، مساعد مدرب نيوم، صعوبة المواجهة المرتقبة أمام الدرعية، في ظل ضغط المباريات وتداخل المسابقات، مشيراً إلى أن فريقه مطالب بـ«استشعار المسؤولية، والتركيز على حصد النقاط الثلاث، وعدم الالتفات إلى نتائج المباريات الماضية».

وقال أولكساك، خلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق مواجهة الفريقين ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، إن مباراة الدرعية ستكون الـ7 لنيوم خلال 20 يوماً؛ مما يشكل عبئاً بدنياً على اللاعبين، مضيفاً: «هذا الأمر يعد صعباً على اللاعبين، والدرعية فريق صاعد، لكنه تعاقد مع لاعبين مميزين، وسنسعى بكل جهد لكسب المباراة».

وعن غياب اللاعب فالنتين فادا عن المواجهة، أكد أنه بسبب إصابة عضلية تعرض لها خلال مباراة الفريق أمام الشباب العُماني، ضمن منافسات «دوري أبطال الخليج للأندية»، مؤكداً عدم قدرته على المشاركة في لقاء الدرعية.

وبشأن غياب الفرنسي كريستوف غالتييه، المدير الفني للفريق، عن المباراة بسبب وفاة والدته، أوضح أولكساك أن غيابه يمثل خسارة كبيرة للجهاز الفني واللاعبين، مشيراً إلى أن «التواصل معه سيستمر هاتفياً عقب تدريبات الفريق، وخلال اليومين اللذين يسبقان المباراة، وكذلك خلال مجرياتها».

وشدد أولكساك على أهمية الجانب الذهني في المرحلة الحالية، «في ظل حاجة الفريق إلى استعادة توازنه وتحقيق نتيجة إيجابية»، قائلاً إن هناك متطلبات كبيرة على اللاعبين للفوز واستشعار المسؤولية.

وأضاف: «أطلب من اللاعبين عدم التفكير في الماضي، والتركيز فقط على كسب النقاط الثلاث أمام الدرعية».