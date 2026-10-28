عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:1 دقيقه
الرياضة رياضة سعودية

الدوري السعودي للسيدات: الهلال يختبر «هيمنة» القادسية... والاتحاد يستدرج نيوم

النصر لمواصلة الضغط على المتصدر من شباك الترجي

يملك الهلال فرصة مباشرة لتعطيل المتصدر وتقليص الفارق معه إلى 3 نقاط (نادي الهلال)
يملك الهلال فرصة مباشرة لتعطيل المتصدر وتقليص الفارق معه إلى 3 نقاط (نادي الهلال)
TT
TT

الدوري السعودي للسيدات: الهلال يختبر «هيمنة» القادسية... والاتحاد يستدرج نيوم

يملك الهلال فرصة مباشرة لتعطيل المتصدر وتقليص الفارق معه إلى 3 نقاط (نادي الهلال)
يملك الهلال فرصة مباشرة لتعطيل المتصدر وتقليص الفارق معه إلى 3 نقاط (نادي الهلال)

تضع الجولة السادسة من الدوري السعودي الممتاز للسيدات صدارة القادسية أمام اختبار جديد حين يحلّ ضيفاً على الهلال في أبرز مواجهاتها، في حين يدخل الاتحاد والنصر الجولة بطموح مواصلة الضغط على المتصدر وسط أجواء تنافسية تمتد من سباق القمة إلى محاولات الابتعاد عن قاع الترتيب.

وتقام منافسات الجولة من الخميس وحتى السبت المقبل، وفي حين يبحث القادسية عن انتصاره السادس توالياً يأمل منافسوه أن تفتح مواجهة الهلال باب تقليص الفارق في جولة قد تعيد رسم المسافات بين فرق المقدمة.

وتتجه الأنظار الجمعة إلى ملعب كلية العناية الطبية بالرياض، حيث يستقبل الهلال نظيره القادسية في مواجهة تجمع المتصدر صاحب العلامة الكاملة بـ15 نقطة بصاحب المركز الرابع برصيد 9 نقاط.

يدخل القادسية اللقاء مستنداً إلى 5 انتصارات وفارق أهداف بلغ موجب 28 (نادي القادسية)

ويدخل القادسية اللقاء مستنداً إلى خمسة انتصارات وفارق أهداف بلغ موجب 28، وهي الحصيلة الأعلى بين فرق المسابقة في مؤشر على قوة انطلاقته خلال الجولات الماضية.

وفي المقابل، يملك الهلال فرصة مباشرة لتعطيل المتصدر وتقليص الفارق معه إلى ثلاث نقاط بعدما حقق ثلاثة انتصارات مقابل خسارتين. وتكتسب المواجهة أهمية مضاعفة للفريق الهلالي؛ إذ إن الفوز يعزز حضوره في سباق المقدمة، في حين ستوسع الخسارة المسافة بينه وبين القادسية إلى تسع نقاط؛ ما يمنح اللقاء وزناً يتجاوز نقاطه الثلاث.

وعلى ملعبه بجدة، يستضيف الاتحاد فريق نيوم الجمعة، ساعياً إلى تحقيق انتصاره الخامس والبقاء قريباً من الصدارة، ويحتل الاتحاد المركز الثاني برصيد 12 نقطة متقدماً بفارق الأهداف على النصر بعد أربعة انتصارات وخسارة واحدة، في حين يدخل نيوم المواجهة خامساً بأربع نقاط جمعها من انتصار وتعادل مقابل ثلاث هزائم.

وتمنح إقامة لقاء الاتحاد بعد مواجهة الهلال والقادسية أصحاب الأرض معرفة نتيجة المتصدر قبل انطلاق مباراتهم، لكن الاستفادة من أي تعثر محتمل تبقى مرهونة بتجاوز نيوم الذي يبحث بدوره عن نتيجة تعزز موقعه وتبعده عن ملاحقة الأهلي والعلا.

وتُفتتح الجولة الخميس بمواجهة متقاربة في حسابات الترتيب، تجمع العلا والأهلي على ملعب نادي أحد بالمدينة المنورة ويحتل الأهلي المركز السادس بأربع نقاط بفارق نقطة واحدة عن العلا السابع؛ ما يجعل اللقاء فرصة للطرفين لتحسين موقعيهما. ويتطلع كل فريق إلى انتصاره الثاني بعدما اكتفى الأهلي بفوز وتعادل خلال خمس جولات مقابل فوز وحيد للعلا وأربع خسائر.

وتُختتم المنافسات السبت باستضافة الترجي للنصر، حيث يخوض الأخير اللقاء وهو في المركز الثالث برصيد 12 نقطة، واضعاً نصب عينيه مواصلة المطاردة، في حين يسعى الترجي إلى حصد نقاطه الأولى بعد خمس خسائر متتالية، وفارق أهداف بلغ سالب 30.

وبين سعي القادسية إلى تمديد سلسلة انتصاراته، ومحاولة الهلال الاقتراب من القمة، وترقب الاتحاد والنصر، تحمل الجولة السادسة فرصة لاختبار قدرة المتصدر على الحفاظ على تفوقه، ومدى استعداد منافسيه لتحويل المطاردة إلى ضغط فعلي على الصدارة.

مواضيع
رياضة رياضة سعودية كرة القدم للسيدات الدوري السعودي نادي الهلال نادي النصر السعودية

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

دورة فيينا: مدفيديف إلى ثمن النهائي

رياضة عالمية مدفيديف يحتفل بفوزه (أ.ف.ب)

دورة فيينا: مدفيديف إلى ثمن النهائي

تأهل الروسي دانييل مدفيديف، المصنف الخامس عالمياً، الأربعاء إلى الدور ثمن النهائي من دورة فيينا في كرة المضرب (500 نقطة) بفوزه على الإسباني دانيال ميريدا.

«الشرق الأوسط» (ميونيخ)
رياضة عالمية فين يلتش مدافع شتوتغارت (د.ب.أ)
رياضة عالمية

إنتر وبرشلونة في سباق للفوز بخدمات يلتش مدافع شتوتغارت

أفادت تقارير صحافية اليوم الأربعاء بأن نادي إنتر ميلان الإيطالي مهتم بالتعاقد مع فين يلتش، مدافع شتوتغارت ومنتخب ألمانيا تحت 21 عاماً.

«الشرق الأوسط» (روما)
رياضة عالمية كاريك وفيرنانديز التقيا في مركز «كارينغتون» التدريبي الخاص بمانشستر (أ.ب)
رياضة عالمية

كاريك و فيرنانديز يعقدان جلسة لتصفية الأجواء قبل مواجهة تشيلسي

عقد مايكل كاريك، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، وقائد الفريق برونو فيرنانديز، جلسة لتصفية الأجواء بينهما.

«الشرق الأوسط» (مانشستر)
رياضة سعودية تيو بيريجا (نادي أبها)
رياضة سعودية

رسمياً... الكرواتي تيو بيريجا مدرباً لنادي أبها

أعلن نادي أبها، الأربعاء، تعيين المدرب الكرواتي تيو بيريجا لقيادة الفريق، خلفاً لمواطنه دامير بوريتش.

إبراهيم جابر (أبها)
رياضة عالمية تأجيل 24 مباراة ضمن الدور الأول لمسابقة كأس الملك «احتراماً وتضامناً» مع ضحايا حادث اصطدام قطارين (رويترز)
رياضة عالمية

كأس إسبانيا: تأجيل مباريات الدور الأول بعد حادث اصطدام قطارين

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، الأربعاء، تأجيل 24 مباراة ضمن الدور الأول لمسابقة كأس الملك «احتراماً وتضامناً» مع ضحايا حادث اصطدام قطارين.

«الشرق الأوسط» (مدريد)
الرياضة رياضة سعودية

بعد غياب عامين... «يارا الحقباني» تسجل عودتها الأولى لملاعب التنس

يارا الحقباني خلال مشاركتها في البطولة (الاتحاد السعودي للتنس)
يارا الحقباني خلال مشاركتها في البطولة (الاتحاد السعودي للتنس)
TT
TT

بعد غياب عامين... «يارا الحقباني» تسجل عودتها الأولى لملاعب التنس

يارا الحقباني خلال مشاركتها في البطولة (الاتحاد السعودي للتنس)
يارا الحقباني خلال مشاركتها في البطولة (الاتحاد السعودي للتنس)

بعد غيابها لفترة طويلة امتدت لعامين بسبب الإصابة، عادت لاعبة التنس السعودية يارا الحقباني أخيراً لتمثيل منتخب بلادها، وذلك من خلال بطولة «كأس بيلي جين كينغ 2026» في مدينة فان ثيت الفيتنامية.

احتاجت اللاعبة فترة من الزمن للتعافي، ليس على الجانب الجسدي فحسب، بل لكسر حاجز الخوف من تجدد الإصابة واستعادة الثقة للعودة إلى الملاعب.

وشهدت البطولة، التي أُقيمت خلال الفترة من 21 إلى 24 أكتوبر (تشرين الأول)، مشاركة أخضر التنس للسيدات، التي مثلت أول عودة ليارا الحقباني إلى الملاعب، وقيادتها للمنتخب السعودي، وجاءت المنافسة ضمن المجموعة الثالثة لمنطقة آسيا وأوقيانوسيا.

وأعربت لاعبة المنتخب السعودي للتنس عن فخرها واعتزازها بالعودة إلى تمثيل الوطن، قائلةً: «ما فيه شعور أجمل من أن أمثل وطني وأرفع اسمه بكل فخر واعتزاز، الحمد لله على العودة، والأجمل هو شرف اختياري قائدة للمنتخب، ثقة أعتز بها، ومسؤولية أفتخر بحملها على أكتافي».

فريق السيدات السعودي للتنس حقّق المركز الخامس في البطولة (الاتحاد السعودي للتنس)

وضمّت قائمة المنتخب السعودي اللاعبات «يارا الحقباني، ولارا بخاري، وميسان بن حسين».

وبدأ المنتخب السعودي مشاركته بالخسارة أمام نيبال بنتيجة 0-3، ثم أمام جزر ماريانا الشمالية بنتيجة 1-2، رغم فوز يارا الحقباني وميسان حسين في مباراة الزوجي بنتيجة 6-2 و 6-1، وعاد الأخضر إلى الانتصارات أمام بروناي، محققاً الفوز في المباريات الثلاث، بنتيجة إجمالية 3-0.

وأنهى المنتخب السعودي مشاركته في البطولة بتغلبه على طاجيكستان بنتيجة 2-1 في مباراة تحديد المراكز، محققاً المركز الخامس.

مواضيع
تنس السعودية
الرياضة رياضة سعودية

مدرب الشباب: الأهلي «مرشح على الورق» فقط

ليتش خلال قيادته تدريبات الشباب الأخيرة (نادي الشباب)
ليتش خلال قيادته تدريبات الشباب الأخيرة (نادي الشباب)
TT
TT

مدرب الشباب: الأهلي «مرشح على الورق» فقط

ليتش خلال قيادته تدريبات الشباب الأخيرة (نادي الشباب)
ليتش خلال قيادته تدريبات الشباب الأخيرة (نادي الشباب)

أكد الألماني توماس ليتش، مدرب الشباب، جاهزية فريقه لمواجهة الأهلي ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري السعودي للمحترفين، مشيراً إلى أن الفترة الأخيرة منحت فريقه شعوراً أفضل بعد جمع 7 نقاط خلال 3 مباريات، في وقت يتطلع فيه إلى مواصلة التحسن وحصد النقاط.

وأوضح ليتش في المؤتمر الصحافي قبل المواجهة أن استعدادات الشباب تسير بصورة جيدة، وأن جميع اللاعبين شاركوا في التدريبات الجماعية باستثناء همام الهمامي، الذي يواصل برنامجه العلاجي مع المنتخب.

وردّاً على سؤال «الشرق الأوسط» حول وصول الفريق إلى الشكل المأمول بعد النتائج الإيجابية الأخيرة، أشار مدرب الشباب إلى أن فترة التوقف السابقة كان لها أثر في تحسن الفريق، خصوصاً بعد فترة الإعداد التي خاضها خلال أيام، مؤكداً أن الشباب لا يزال يطمح إلى مزيد من التطور وحصد النقاط، وأن فترة التوقف المقبلة ستمنح الفريق فرصة إضافية للعمل.

ويعيش الجهاز الفني وفرة في الخيارات في المباراة أمام الأهلي، إذ أوضح ليتش أن 25 لاعباً شاركوا في التدريبات، وهو ما يجعل اختيار التشكيلة وقائمة الـ20 لاعباً للمعسكر أكثر صعوبة، في ظل تميز المستويات في عدد من المراكز.

ووصف مدرب الشباب هذا الوضع بأنه تحدٍّ إيجابي بالنسبة إليه، معتبراً أن تعدد الخيارات يمنح الجهاز الفني مساحة أكبر للاختيار، رغم صعوبة استبعاد لاعبين يرى أنهم يستحقون المشاركة.

وفي حديثه عن الأهلي، وصف ليتش منافسه بالفريق القوي الذي يضم عناصر مميزة، مشيراً إلى تتويجه بالبطولة الآسيوية الموسم الماضي، ودخوله المواجهة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه الأخير على الغرافة في البطولة الآسيوية.

وشدد على أن الشباب سيحاول الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور، معتبراً أن الأهلي «المرشح على الورق» للفوز، لكن فريقه يملك فرصته أيضاً، وسيبذل قصارى جهده لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

واستذكر ليتش خسائر الشباب أمام الهلال والقادسية والخلود، لكنه أكد أن المرحلة الحالية تحمل مؤشرات إيجابية، بعد حصد 7 نقاط في آخر 3 مباريات، مع مواصلة العمل على رفع مستوى الفريق.

مواضيع
الدوري السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

«الدوري السعودي»: أولكساك يؤكد على أن «استشعار المسؤولية» مفتاح «نيوم» لتجاوز الدرعية

تيري أولكساك خلال المؤتمر الصحافي (نادي نيوم)
تيري أولكساك خلال المؤتمر الصحافي (نادي نيوم)
TT
TT

«الدوري السعودي»: أولكساك يؤكد على أن «استشعار المسؤولية» مفتاح «نيوم» لتجاوز الدرعية

تيري أولكساك خلال المؤتمر الصحافي (نادي نيوم)
تيري أولكساك خلال المؤتمر الصحافي (نادي نيوم)

أكّد تيري أولكساك، مساعد مدرب نيوم، صعوبة المواجهة المرتقبة أمام الدرعية، في ظل ضغط المباريات وتداخل المسابقات، مشيراً إلى أن فريقه مطالب بـ«استشعار المسؤولية، والتركيز على حصد النقاط الثلاث، وعدم الالتفات إلى نتائج المباريات الماضية».

وقال أولكساك، خلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق مواجهة الفريقين ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، إن مباراة الدرعية ستكون الـ7 لنيوم خلال 20 يوماً؛ مما يشكل عبئاً بدنياً على اللاعبين، مضيفاً: «هذا الأمر يعد صعباً على اللاعبين، والدرعية فريق صاعد، لكنه تعاقد مع لاعبين مميزين، وسنسعى بكل جهد لكسب المباراة».

وعن غياب اللاعب فالنتين فادا عن المواجهة، أكد أنه بسبب إصابة عضلية تعرض لها خلال مباراة الفريق أمام الشباب العُماني، ضمن منافسات «دوري أبطال الخليج للأندية»، مؤكداً عدم قدرته على المشاركة في لقاء الدرعية.

وبشأن غياب الفرنسي كريستوف غالتييه، المدير الفني للفريق، عن المباراة بسبب وفاة والدته، أوضح أولكساك أن غيابه يمثل خسارة كبيرة للجهاز الفني واللاعبين، مشيراً إلى أن «التواصل معه سيستمر هاتفياً عقب تدريبات الفريق، وخلال اليومين اللذين يسبقان المباراة، وكذلك خلال مجرياتها».

وشدد أولكساك على أهمية الجانب الذهني في المرحلة الحالية، «في ظل حاجة الفريق إلى استعادة توازنه وتحقيق نتيجة إيجابية»، قائلاً إن هناك متطلبات كبيرة على اللاعبين للفوز واستشعار المسؤولية.

وأضاف: «أطلب من اللاعبين عدم التفكير في الماضي، والتركيز فقط على كسب النقاط الثلاث أمام الدرعية».

مواضيع
الدوري السعودي السعودية