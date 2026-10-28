الدوري السعودي للسيدات: الهلال يختبر «هيمنة» القادسية... والاتحاد يستدرج نيوم

تضع الجولة السادسة من الدوري السعودي الممتاز للسيدات صدارة القادسية أمام اختبار جديد حين يحلّ ضيفاً على الهلال في أبرز مواجهاتها، في حين يدخل الاتحاد والنصر الجولة بطموح مواصلة الضغط على المتصدر وسط أجواء تنافسية تمتد من سباق القمة إلى محاولات الابتعاد عن قاع الترتيب.

وتقام منافسات الجولة من الخميس وحتى السبت المقبل، وفي حين يبحث القادسية عن انتصاره السادس توالياً يأمل منافسوه أن تفتح مواجهة الهلال باب تقليص الفارق في جولة قد تعيد رسم المسافات بين فرق المقدمة.

وتتجه الأنظار الجمعة إلى ملعب كلية العناية الطبية بالرياض، حيث يستقبل الهلال نظيره القادسية في مواجهة تجمع المتصدر صاحب العلامة الكاملة بـ15 نقطة بصاحب المركز الرابع برصيد 9 نقاط.

يدخل القادسية اللقاء مستنداً إلى 5 انتصارات وفارق أهداف بلغ موجب 28 (نادي القادسية)

ويدخل القادسية اللقاء مستنداً إلى خمسة انتصارات وفارق أهداف بلغ موجب 28، وهي الحصيلة الأعلى بين فرق المسابقة في مؤشر على قوة انطلاقته خلال الجولات الماضية.

وفي المقابل، يملك الهلال فرصة مباشرة لتعطيل المتصدر وتقليص الفارق معه إلى ثلاث نقاط بعدما حقق ثلاثة انتصارات مقابل خسارتين. وتكتسب المواجهة أهمية مضاعفة للفريق الهلالي؛ إذ إن الفوز يعزز حضوره في سباق المقدمة، في حين ستوسع الخسارة المسافة بينه وبين القادسية إلى تسع نقاط؛ ما يمنح اللقاء وزناً يتجاوز نقاطه الثلاث.

وعلى ملعبه بجدة، يستضيف الاتحاد فريق نيوم الجمعة، ساعياً إلى تحقيق انتصاره الخامس والبقاء قريباً من الصدارة، ويحتل الاتحاد المركز الثاني برصيد 12 نقطة متقدماً بفارق الأهداف على النصر بعد أربعة انتصارات وخسارة واحدة، في حين يدخل نيوم المواجهة خامساً بأربع نقاط جمعها من انتصار وتعادل مقابل ثلاث هزائم.

وتمنح إقامة لقاء الاتحاد بعد مواجهة الهلال والقادسية أصحاب الأرض معرفة نتيجة المتصدر قبل انطلاق مباراتهم، لكن الاستفادة من أي تعثر محتمل تبقى مرهونة بتجاوز نيوم الذي يبحث بدوره عن نتيجة تعزز موقعه وتبعده عن ملاحقة الأهلي والعلا.

وتُفتتح الجولة الخميس بمواجهة متقاربة في حسابات الترتيب، تجمع العلا والأهلي على ملعب نادي أحد بالمدينة المنورة ويحتل الأهلي المركز السادس بأربع نقاط بفارق نقطة واحدة عن العلا السابع؛ ما يجعل اللقاء فرصة للطرفين لتحسين موقعيهما. ويتطلع كل فريق إلى انتصاره الثاني بعدما اكتفى الأهلي بفوز وتعادل خلال خمس جولات مقابل فوز وحيد للعلا وأربع خسائر.

وتُختتم المنافسات السبت باستضافة الترجي للنصر، حيث يخوض الأخير اللقاء وهو في المركز الثالث برصيد 12 نقطة، واضعاً نصب عينيه مواصلة المطاردة، في حين يسعى الترجي إلى حصد نقاطه الأولى بعد خمس خسائر متتالية، وفارق أهداف بلغ سالب 30.

وبين سعي القادسية إلى تمديد سلسلة انتصاراته، ومحاولة الهلال الاقتراب من القمة، وترقب الاتحاد والنصر، تحمل الجولة السادسة فرصة لاختبار قدرة المتصدر على الحفاظ على تفوقه، ومدى استعداد منافسيه لتحويل المطاردة إلى ضغط فعلي على الصدارة.