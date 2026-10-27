مدرب التعاون: هدفنا بلوغ ثمن نهائي «آسيا 2»

أكد الصربي فوك رازوفيتش، المدير الفني لفريق التعاون، أن تحضيرات فريقه للمواجهة المرتقبة ضد الفيصلي الأردني في دوري أبطال آسيا 2 تسير بالشكل المعتاد، رغم ضغط المباريات الكبير.

وقال رازوفيتش في المؤتمر الصحافي عشية المواجهة التي ستجمع بين الفريقين على استاد عمان الدولي في العاصمة الأردنية عمان: «نحن نلعب مباراة كل ثلاثة أيام، وهذه المباراة مهمة بالنسبة لنا؛ لأن كل الأمور متاحة في مجموعتنا».

وأضاف: «في مجموعتنا كل مباراة وكل نقطة مهمة، وهدفنا الآن تخطي دور المجموعات، واللعب بدور الـ16، لذلك مباراة الغد مهمة بالنسبة لنا».

من جانبه، أكد الحارس البرازيلي مايلسون سانتوس، أن الفريق استعد بشكل جيد لهذه المواجهة، مع إدراك تام بأنها لن تكون سهلة، خصوصاً أنها تُقام خارج الأرض، إلا أنها تبقى مواجهة حاسمة ومهمة، مؤكداً أن اللاعبين في أتم الجاهزية لخوض لقاء الغد والتطلع لتقديم أداء مميز يحقق تطلعات الفريق ويسهم في بلوغ الهدف المنشود».

ويدخل التعاون مواجهته القارية أمام مضيفه الفيصلي الأردني متصدراً للمجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا 2 برصيد 4 نقاط، منتشياً بفوزه الأخير على الريان القطري، ويسعى «سكري القصيم» لتأكيد أفضليته والابتعاد بالصدارة، بينما يطمح الفيصلي لاستغلال الأرض والجمهور لانتزاع القمة ومزاحمة التعاون على التأهل.