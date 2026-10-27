«دوري السيدات السعودي»: احتفالية بلغة الإشارة تخطف الأضواء في الجولة الخامسة

خطفت مريم التميمي، لاعبة القادسية، الأضواء في الجولة الخامسة من الدوري السعودي الممتاز للسيدات، بعدما اختارت الاحتفال بأهدافها بلغة الإشارة، في لفتة إنسانية خصصتها لشقيقها عمر التميمي، من ذوي الإعاقة السمعية، لتمنح احتفالات الجولة بُعداً يتجاوز المستطيل الأخضر.

وشهدت الجولة الخامسة 20 هدفاً، رافقتها احتفالات متنوعة عكست مشاعر اللاعبات، وحملت كل منها قصة مختلفة، بين رسائل عائلية وحركات مستوحاة من نجوم كرة القدم العالمية، وأخرى عبّرت عن فرحة الإنجازات الفردية.

وجاءت احتفالية التميمي خلال المواجهة التي اكتسح فيها القادسية مضيفه الأهلي بعشرة أهداف دون مقابل، وهي المباراة التي شهدت أيضاً احتفال قائدة الفريق ليا غاريك بأحد الأهداف على طريقة التحية العسكرية.

وفي ديربي العاصمة، الذي انتهى بفوز النصر على الهلال بهدفين مقابل هدف، اختارت منار العنزي، لاعبة الهلال، الاحتفال بهدف فريقها الوحيد على طريقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، من خلال حركته الشهيرة «Siuu»، التي ارتبطت باسمه في الملاعب العالمية.

أوووول أهداف #ديربي_العاصمة هـلالـي.. بتوقيع منـار النصر x الهلال #الدوري_الممتاز_للسيدات pic.twitter.com/yC0Payc5aM — الدوري السعودي الممتاز للسيدات (@Saudi_WPL) October 22, 2026

أما في مواجهة الاتحاد والعلا، التي حسمها الفريق الاتحادي برباعية نظيفة، فكانت لليثا غوميز احتفالية خاصة، بعدما سجلت ثلاثة أهداف «هاتريك»، ورفعت أصابعها الثلاثة تعبيراً عن فرحتها بالثلاثية التي أسهمت في انتصار فريقها.