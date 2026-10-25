السعودية تعلن عدم إقامة رالي داكار 2027 على أراضيها

أعلنت منظمة «أموري سبورت» وشركة رياضة المحركات السعودية، في بيان مشترك، عدم إقامة رالي داكار السعودية 2027 في المملكة، الذي كان مقرراً تنظيمه خلال الفترة من 1 إلى 15 يناير (كانون الثاني) 2027، على أن تتولى منظمة «أموري سبورت» تنظيم النسخة في دولة أخرى يُحدد موقعها لاحقاً.

وجاء القرار الاستثنائي بعد تنسيق مشترك بين الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وبدعم من الاتحاد الدولي للسيارات والاتحاد الدولي للدراجات النارية، في ضوء المستجدات الراهنة في المنطقة.

وأكد البيان أن المملكة ستستضيف نسخة رالي داكار 2028، التي تُعد نسخة استثنائية في مسيرة السباق التاريخي والعريق، بمناسبة مرور 50 عاماً على انطلاقه.

وكانت السعودية قد استضافت 7 نسخ متتالية من رالي داكار منذ عام 2020، بمشاركة متسابقين من مختلف أنحاء العالم، عبر مسارات عكست التنوع الجغرافي الفريد للمملكة.

وأسهمت استضافة الرالي خلال السنوات الماضية في ترسيخ شراكة استراتيجية قوية وطويلة الأمد بين منظمة «أموري سبورت» وشركة رياضة المحركات السعودية والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.

وأكدت الجهات الثلاث التزامها بمواصلة التعاون، وتطوير رياضة المحركات في المملكة، وتقديم تجارب متميزة للمتنافسين والفرق والجماهير.