​لم يخطئ مصمم الأزياء العالمي أوسكار دي لا رينتا عندما روّج لعبارة «ضحيّة الموضة» (fashion victim). ربما كان يقصد بها مَن يتبعون صيحات الأزياء عشوائياً من دون الأخذ في الاعتبار ما يليق بهم، إلا أنّ تلك العبارة تصيب معنى أعمق. فضحايا الموضة ليسوا مجرّد مُدمني الملابس الرائجة؛ بل هم كذلك مَن قد يسدّدون ثمن ارتدائها على حساب سلامتهم.

كسور وجروح... والفاعل سروال

أحدَثُ الأمثلة لضحايا الموضة، السيدات اللواتي تعرّضن لكسورٍ وجروح في صيف 2026، بسبب ارتدائهنّ السروال الواسع الذي لُقّبَ بـ«سروال الموت» على وسائل التواصل الاجتماعي. ويبدو أنّ مصنّعي هذا السروال لم يتعلّموا الدرس، فهو عائدٌ إلى الأسواق بنُسخته الخريفيّة.

تعرضت نساء كثيرات لسقطات وكسور بسبب السروال الفضفاض (إنستغرام)

هو سروال واسع الساق وفضفاض بشكل مبالغ فيه، ذو طيّات أمامية كثيرة تلامس الأرض. تُعرّفه المتاجر التي تبيعه بأنه يمنح المرأة «إطلالة انسيابيّة وممشوقة بلمسة عفويّة»، بينما غالبيّة النساء اللواتي ارتدَينه يعرّفنه بأنه «قاتل». فقد أظهرت فيديوهات وشهادات نُشرت على صفحات التواصل الاجتماعي، كسوراً في الركبة والمرفق، استدعت دخول المستشفى واستخدام العكازَين والكرسي المتحرّك.

وتشمل الإصابات بسبب «سروال الموت» جروحاً وكدمات في الركبة والكاحل وراحة اليد والوجه، نتيجة السقوط أرضاً. تتجمّع الأقمشة الزائدة حول القدمَين أو تعلق أسفل الحذاء أثناء السير، ما يتسبب في تعثّر مَن يرتدي السروال.

قَصّوا «الجينز» لإنقاذها منه

ليست السراويل الضيّقة أكثر أماناً من تلك الواسعة. تتحدّث تقارير صحافية من عام 2015 عن سيدة أسترالية بالغة 35 سنة، أصيبت بمتلازمة الحيز (Compartment Syndrome) بسبب قضائها ساعات في سروال «جينز» ضيّق جداً.

أُصيبت المرأة بتورّمات حادة وتنميل في قدمَيها فنُقلت إلى المستشفى؛ حيث اضطرّ الأطبّاء إلى قصّ «الجينز» وإخراجها منه، وهي لم تتمكّن من استرجاع قدرتها على المشي إلا بعد 4 أيام. واتّضح لاحقاً أنها قضت وقتاً طويلاً في وضعيّة القرفصاء، وهي تساعد أحد أقاربها على التوضيب من أجل الانتقال إلى منزل جديد.

تلك الحالة التي جرى توثيقها في «مجلة جراحة الأعصاب والطب النفسي»، توضع طبياً في خانة الخطر لِما تُحدِثه من ضغطٍ يمنع تدفّق الدم والأكسجين إلى الأنسجة، ما قد يؤدّي إلى تلفِها.

في حالات قصوى قد يتسبب «الجينز» الضيق في تورُّم خطر بالقدمين (بكسلز)

دهسَها الحصان بسبب التنّورة

عام 1908، أطلق الخيّاط الفرنسي موضة التنّورة الضيّقة الطويلة «الهوبل» (hobble skirt) التي لاقت رواجاً كبيراً لدى السيدات. ولكن سرعان ما اتّضح لهنّ أنّ هذا التصميم يقيّد الخطى، ويبطئ السير، ويصعّب الحركة وصعود السلالم.

لم تتوقّف مساوئها عند هذا الحدّ، فبدءاً من سنة 1910، انتشرت أخبار موثّقة عن حوادث سقوط وإصابات وحتى وفيات بسبب التنّورة الضيّقة الطويلة. في تلك السنة، وفي أحد مضامير سباق الخيل في باريس، أفلت حصانٌ وانطلق مسرعاً باتّجاه حشدٍ من المتفرّجين. حالت تنّورة «الهوبل» التي كانت ترتديها إحدى السيدات دون تمكّنها من الابتعاد في الوقت المناسب، فلقيَت حتفها دهساً تحت حوافر الحصان.

تكرّرت الحوادث المشابهة في السنوات القليلة التي تلت، ليأفل نجم «الهوبل» مطلع الحرب العالمية الأولى؛ حيث ما عادت الخطوة الضيقة ترَفاً في ظلّ الأخطار والاضطرار إلى التنقّل والهروب من مكان إلى آخر.

تُعدُّ التنورة الضيقة الطويلة خطرة لأنها تصعِّب السير (إنستغرام)

التنّورة الجاذبة للنيران

تتعدّد النماذج في التاريخ عن التنانير القاتلة. وإذا كانت «الهوبل» تتسبب في تضييق الخطوة والسقوط حتى الموت، فإنّ «الكرينولين» قضى على مُرتَدِياتِه احتراقاً. و«الكرينولين» هو الهيكل المعدني الذي كان يُلبَس تحت التنّورة أو الفستان ليعطيهما حجماً منتفخاً وشكلاً دائرياً واسعاً.

انتشرت تلك الموضة خلال القرن الـ19 بكثافة، إلا أنها ترافقت ومئات الوفيات في صفوف السيدات اللواتي كنّ يرتدينها ويقتربن من النار عن طريق الخطأ. وفق تقريرٍ نشرته «جامعة فيرجينيا» في الولايات المتحدة الأميركية، فقد سُجّلت 3 آلاف وفاة ما بين عامَي 1850 و1860، بسبب احتراق «الكرينولين». وفي 1858، نشرت صحيفة «نيويورك تايمز» خبراً مفاده أنّ معدّل الوفيات باشتعال «الكرينولين» هو 3 في الأسبوع.

تسبب «الكرينولين» في مئات الوفيات نتيجة التقاطه النيران واحتراقه (بكسلز)

يوم انغرس «الكورسيه» في قلب ماري

يعود تاريخ «الكورسيه»، أو المشدّ الذي يحدّد الخصر والصدر، إلى القرن الـ16؛ وهو تاريخٌ حافلٌ بالمآسي، نظراً لما يتسبب فيه «الكورسيه» من أخطار صحية، ما جعله الموضة الأكثر إثارة للجدل.

تلك القطعة التي عادت إلى الرواج مؤخراً بفِعل المسلسلات التاريخية -على رأسها «بريدجرتون»- كانت تُصنع قبل 5 قرون من عظام الحيتان أو من الفولاذ، وتُشدّ على الخصر والصَدر بشكلٍ مبالغ فيه، ما يؤدّي إلى تشوّهات في القفص الصدري.

عام 1890، نشرت مجلّة «ذا لانسيت» الطبية مقالاً فصّلَ الآثار المدمّرة لـ«الكورسيه» بدءاً بعسر الهضم والإمساك، مروراً بنوبات الإغماء نتيجة صعوبة التنفّس، وصولاً إلى كسور في الأضلاع وتلَف الأعضاء الداخلية، ما قد يؤدّي إلى الوفاة.

وفي عام 1903، توفيت امرأة تُدعى ماري هاليداي بشكل مفاجئ عقب إصابتها بنوبة تشنجية. ووفق أرشيف «نيويورك تايمز»، فقد عُثر أثناء تشريح جثتها على «قطعتين من دعامات المشد المعدنية مغروستين في قلبها».

تتعدد الآثار السلبية لـ«الكورسيه» كضيق التنفس وكسور الأضلاع (إنستغرام)

فستان أخضر من سمّ الزرنيخ

في زمنٍ قديمٍ مضى، كان يُستخرَج اللون الأخضر من مادّة الزرنيخ السامّة. وتقول الحكاية إنّ الشابة ماتيلدا شورير، العاملة في مصنع للخياطة في لندن عام 1861، أمضت ساعات وهي تستخدم بودرة الزرنيخ الخضراء لصباغة الأزياء والإكسسوارات النسائية بيدَيها العاريتَين.

مع مرور الأيام، استحالَ تنظيف الأخضر عن أصابعها، كما احتلّ اللون بياض عينَيها. أخبرت الطبيب بأنّ كل ما ترى ارتدى اللون الأخضر، وقبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة تقيّأت ماتيلدا سائلاً أخضر.

أثارت تلك القضيّة سخطاً جماعياً، ما أدّى إلى حظر استخدام المادّة في تلوين الأزياء.

قديماً كانت تُلوَّن الملابس الخضراء بمادة الزرنيخ السامة (إنستغرام)

ومن الزرنيخ إلى الزئبق الذي كانت تُستعمل مركّباته في القرنين الـ18 والـ19 لصناعة القبعات السوداء الرجاليّة. وقد تسبب التعرض المستمر لهذه المادة من قبل الصنّاع والحرفيين في إصابتهم بأمراض عصبية وجسدية خطيرة.