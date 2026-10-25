مدرب الفيصلي: تقارب النقاط مع أبها سيصعب المواجهة

شدد الإيطالي جيوفاني سوليناس، مدرب الفيصلي، على صعوبة المواجهة التي تنتظر فريقه أمام أبها، في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة، مؤكداً أن تقارب النقاط بين الفريقين سيمنح اللقاء أهمية كبيرة في سباق تحسين المراكز.

وقال سوليناس، خلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق المواجهة: «أبها فريق قوي وصعب، ورغم وجود بعض الغيابات والإصابات في صفوفه، فإنه يمتلك مجموعة جيدة جداً من اللاعبين ومدرباً صاحب خبرة، ولذلك سندخل المباراة بكامل طاقتنا وتركيزنا، خصوصاً أنها قد تغير مراكز الفريقين ووضعهما في جدول الترتيب».

وأضاف: «ندرك أن أبها سيخوض المباراة على أرضه وبين جماهيره، وسيسعى إلى تحقيق نتيجة إيجابية تكون انطلاقته نحو حصد المزيد من النقاط».

وفي رده على سؤال «الشرق الأوسط» بشأن إمكانية استغلال الفيصلي تراجع نتائج أبها، الذي يحتل المركز الأخير برصيد نقطتين من تعادلين، دون تحقيق أي انتصار، قال سوليناس: «أحترم جميع الفرق، ولا أتعامل مع أي منافس على أنه ضعيف أو قوي، وأحرص دائماً على التواضع في التعامل مع الجميع».

وتابع: «العمل الذي قدمته أمام الفرق الكبيرة مثل الهلال والقادسية والاتحاد والشباب والنصر، سأقدمه بالطريقة نفسها أمام أبها، فهو فريق يستحق الاحترام، وعلينا مواصلة النهج ذاته أمام جميع المنافسين».

واختتم مدرب الفيصلي حديثه بالتأكيد على أن تقارب النقاط بين الفريقين سيجعل المواجهة أكثر صعوبة وندية، في ظل سعي كل منهما إلى تحقيق نتيجة إيجابية وتحسين موقعه في جدول الترتيب.