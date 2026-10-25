حارس القادسية: سنتجاوز آثار هزيمة الهلال

شدد البلجيكي كوين كاستيلس، حارس مرمى القادسية، على جاهزية فريقه بعد تجاوز آثار الهزيمة أمام الهلال، مؤكداً تطلعهم بحماس كبير لخوض التحدي الآسيوي المرتقب أمام السد القطري ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا للنخبة.

️ | كوين كاستيلس حارس #القادسية لـ«الشرق الأوسط» قبل مواجهة #السد:- استعدنا عافيتنا بشكل جيد بعد مباراة الهلال ونواصل الاستشفاء لنكون في أتم الجاهزية غداً.- نحاول دائماً الفوز في كل مباراة، لكن المنافسة في دوري أبطال آسيا ليست سهلة لأنها تضم أفضل أندية القارة.... pic.twitter.com/gyYh3soUB1 — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) October 25, 2026

وقال كاستيلس في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»: «استعدنا عافيتنا بشكل جيد بعد مباراة الهلال، ونواصل الاستشفاء لنكون في أتم الجاهزية غداً... نحاول دائماً الفوز في كل مباراة، لكن المنافسة في دوري أبطال آسيا ليست سهلة؛ لأنها تضم أفضل أندية القارة».

وأضاف: «نتطلع بشغف لهذه المواجهة؛ كونها تحدياً كبيراً أمام فريق قوي وممتاز مثل السد، وعلينا تقديم أعلى مستوياتنا، ونحن نملك الجودة والكفاءة لتحقيق الفوز على أرضنا وبين جماهيرنا».

وفي السياق ذاته، أكد المدافع جهاد ذكري طي صفحة اللقاء المحلي والتركيز المطلق على المواجهة القارية، مبدياً رغبة اللاعبين الأكيدة في التعويض والذهاب بعيداً في «النخبة».

وقال ذكري في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط»: «مستعدون تماماً للمباراة القادمة، وهي مواجهة قوية ضد فريق كبير... طوينا صفحة مباراة الهلال، ونطمح إن شاء الله للتعويض في اللقاء القادم وحصد النقاط الثلاث؛ كوننا نطمح بقوة للذهاب بعيداً في هذه البطولة».