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حارس القادسية: سنتجاوز آثار هزيمة الهلال

كوين كاستيلس (الشرق الأوسط)
كوين كاستيلس (الشرق الأوسط)
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حارس القادسية: سنتجاوز آثار هزيمة الهلال

كوين كاستيلس (الشرق الأوسط)
كوين كاستيلس (الشرق الأوسط)

شدد البلجيكي كوين كاستيلس، حارس مرمى القادسية، على جاهزية فريقه بعد تجاوز آثار الهزيمة أمام الهلال، مؤكداً تطلعهم بحماس كبير لخوض التحدي الآسيوي المرتقب أمام السد القطري ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا للنخبة.

وقال كاستيلس في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»: «استعدنا عافيتنا بشكل جيد بعد مباراة الهلال، ونواصل الاستشفاء لنكون في أتم الجاهزية غداً... نحاول دائماً الفوز في كل مباراة، لكن المنافسة في دوري أبطال آسيا ليست سهلة؛ لأنها تضم أفضل أندية القارة».

وأضاف: «نتطلع بشغف لهذه المواجهة؛ كونها تحدياً كبيراً أمام فريق قوي وممتاز مثل السد، وعلينا تقديم أعلى مستوياتنا، ونحن نملك الجودة والكفاءة لتحقيق الفوز على أرضنا وبين جماهيرنا».

وفي السياق ذاته، أكد المدافع جهاد ذكري طي صفحة اللقاء المحلي والتركيز المطلق على المواجهة القارية، مبدياً رغبة اللاعبين الأكيدة في التعويض والذهاب بعيداً في «النخبة».

وقال ذكري في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط»: «مستعدون تماماً للمباراة القادمة، وهي مواجهة قوية ضد فريق كبير... طوينا صفحة مباراة الهلال، ونطمح إن شاء الله للتعويض في اللقاء القادم وحصد النقاط الثلاث؛ كوننا نطمح بقوة للذهاب بعيداً في هذه البطولة».

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السعودية تعلن عدم إقامة رالي داكار 2027 على أراضيها

السعودية استضافت 7 نسخ متتالية من رالي داكار منذ عام 2020 (رويترز)
السعودية استضافت 7 نسخ متتالية من رالي داكار منذ عام 2020 (رويترز)
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السعودية تعلن عدم إقامة رالي داكار 2027 على أراضيها

السعودية استضافت 7 نسخ متتالية من رالي داكار منذ عام 2020 (رويترز)
السعودية استضافت 7 نسخ متتالية من رالي داكار منذ عام 2020 (رويترز)

أعلنت منظمة «أموري سبورت» وشركة رياضة المحركات السعودية، في بيان مشترك، عدم إقامة رالي داكار السعودية 2027 في المملكة، الذي كان مقرراً تنظيمه خلال الفترة من 1 إلى 15 يناير (كانون الثاني) 2027، على أن تتولى منظمة «أموري سبورت» تنظيم النسخة في دولة أخرى يُحدد موقعها لاحقاً.

وجاء القرار الاستثنائي بعد تنسيق مشترك بين الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وبدعم من الاتحاد الدولي للسيارات والاتحاد الدولي للدراجات النارية، في ضوء المستجدات الراهنة في المنطقة.

وأكد البيان أن المملكة ستستضيف نسخة رالي داكار 2028، التي تُعد نسخة استثنائية في مسيرة السباق التاريخي والعريق، بمناسبة مرور 50 عاماً على انطلاقه.

وكانت السعودية قد استضافت 7 نسخ متتالية من رالي داكار منذ عام 2020، بمشاركة متسابقين من مختلف أنحاء العالم، عبر مسارات عكست التنوع الجغرافي الفريد للمملكة.

وأسهمت استضافة الرالي خلال السنوات الماضية في ترسيخ شراكة استراتيجية قوية وطويلة الأمد بين منظمة «أموري سبورت» وشركة رياضة المحركات السعودية والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.

وأكدت الجهات الثلاث التزامها بمواصلة التعاون، وتطوير رياضة المحركات في المملكة، وتقديم تجارب متميزة للمتنافسين والفرق والجماهير.

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فيسينغ: نبحث عن انطلاقتنا الآسيوية أمام نفيتشي لتعويض خسائر البداية

الألماني ينز فيسينغ مدرب الاتحاد وحارس مرماه الصربي بريدراغ رايكوفيتش في المؤتمر الصحافي (نادي الاتحاد)
الألماني ينز فيسينغ مدرب الاتحاد وحارس مرماه الصربي بريدراغ رايكوفيتش في المؤتمر الصحافي (نادي الاتحاد)
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فيسينغ: نبحث عن انطلاقتنا الآسيوية أمام نفيتشي لتعويض خسائر البداية

الألماني ينز فيسينغ مدرب الاتحاد وحارس مرماه الصربي بريدراغ رايكوفيتش في المؤتمر الصحافي (نادي الاتحاد)
الألماني ينز فيسينغ مدرب الاتحاد وحارس مرماه الصربي بريدراغ رايكوفيتش في المؤتمر الصحافي (نادي الاتحاد)

أكد الألماني ينز فيسينغ، مدرب الاتحاد، أهمية تحقيق الفوز على نفيتشي الأوزبكي، الاثنين، ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا للنخبة، لتعويض النقاط التي أهدرها الفريق في الجولتين الماضيتين، موضحاً أن ضغط المباريات يستدعي تدوير اللاعبين وإجراء تغييرات على التشكيلة بما يتناسب مع المتطلبات الفنية لكل مواجهة.

وقال فيسينغ، خلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق المباراة: «أسلوب اللعب الذي نعتمده يتطلب التدوير بين اللاعبين لمساعدتهم على التكيّف مع المتطلبات الفنية لكل مباراة، والأجواء لن تشكل عائقاً أمامنا؛ فهي أمر طبيعي يتعين علينا التعامل معه، مع التركيز على تحقيق الفوز».

وأضاف: «نسعى إلى الفوز في مباراة الغد لتعويض النقاط التي فقدناها في المباراتين الماضيتين، ومواصلة مشوارنا في البطولة».

وأشاد المدرب الألماني بمستوى نفيتشي الأوزبكي، موضحاً أنه فريق جيد يتصدر الدوري المحلي في بلاده، ويقدم مستويات مميزة، إلى جانب امتلاكه فاعلية هجومية واضحة، ما يتطلب من الاتحاد التعامل مع المواجهة بتركيز كبير.

من جانبه، أكد الصربي بريدراغ رايكوفيتش، حارس مرمى الاتحاد، أن الفريق يعمل على التكيّف مع ضغط المباريات، ورفع جاهزيته البدنية والفنية، سعياً إلى استعادة مستواه وتحقيق نتائج إيجابية في البطولة القارية.

وقال رايكوفيتش: «لم تكن بدايتنا في البطولة بالمستوى المأمول، وسنعمل على أن تكون مباراة الغد انطلاقتنا الحقيقية فيها».

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الرياضة كرة القدم دوري النخبة الآسيوي نادي الاتحاد السعودية
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مدرب الفيصلي: تقارب النقاط مع أبها سيصعب المواجهة

جيوفاني سوليناس (نادي الفيصلي)
جيوفاني سوليناس (نادي الفيصلي)
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مدرب الفيصلي: تقارب النقاط مع أبها سيصعب المواجهة

جيوفاني سوليناس (نادي الفيصلي)
جيوفاني سوليناس (نادي الفيصلي)

شدد الإيطالي جيوفاني سوليناس، مدرب الفيصلي، على صعوبة المواجهة التي تنتظر فريقه أمام أبها، في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة، مؤكداً أن تقارب النقاط بين الفريقين سيمنح اللقاء أهمية كبيرة في سباق تحسين المراكز.

وقال سوليناس، خلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق المواجهة: «أبها فريق قوي وصعب، ورغم وجود بعض الغيابات والإصابات في صفوفه، فإنه يمتلك مجموعة جيدة جداً من اللاعبين ومدرباً صاحب خبرة، ولذلك سندخل المباراة بكامل طاقتنا وتركيزنا، خصوصاً أنها قد تغير مراكز الفريقين ووضعهما في جدول الترتيب».

وأضاف: «ندرك أن أبها سيخوض المباراة على أرضه وبين جماهيره، وسيسعى إلى تحقيق نتيجة إيجابية تكون انطلاقته نحو حصد المزيد من النقاط».

وفي رده على سؤال «الشرق الأوسط» بشأن إمكانية استغلال الفيصلي تراجع نتائج أبها، الذي يحتل المركز الأخير برصيد نقطتين من تعادلين، دون تحقيق أي انتصار، قال سوليناس: «أحترم جميع الفرق، ولا أتعامل مع أي منافس على أنه ضعيف أو قوي، وأحرص دائماً على التواضع في التعامل مع الجميع».

وتابع: «العمل الذي قدمته أمام الفرق الكبيرة مثل الهلال والقادسية والاتحاد والشباب والنصر، سأقدمه بالطريقة نفسها أمام أبها، فهو فريق يستحق الاحترام، وعلينا مواصلة النهج ذاته أمام جميع المنافسين».

واختتم مدرب الفيصلي حديثه بالتأكيد على أن تقارب النقاط بين الفريقين سيجعل المواجهة أكثر صعوبة وندية، في ظل سعي كل منهما إلى تحقيق نتيجة إيجابية وتحسين موقعه في جدول الترتيب.

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