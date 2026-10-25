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الرياضة رياضة سعودية

«سيدات الأهلي» من منصات التتويج إلى صدمة العشرة

الأهلي يؤكد مكانته بين أبرز فرق الكرة النسائية السعودية بلقب ثانٍ على التوالي (نادي الأهلي)
الأهلي يؤكد مكانته بين أبرز فرق الكرة النسائية السعودية بلقب ثانٍ على التوالي (نادي الأهلي)
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«سيدات الأهلي» من منصات التتويج إلى صدمة العشرة

الأهلي يؤكد مكانته بين أبرز فرق الكرة النسائية السعودية بلقب ثانٍ على التوالي (نادي الأهلي)
الأهلي يؤكد مكانته بين أبرز فرق الكرة النسائية السعودية بلقب ثانٍ على التوالي (نادي الأهلي)

حين تغلّب الأهلي على القادسية في نهائي كأس الاتحاد السعودي للسيدات في مارس (آذار) 2025، كان يؤكد مكانته بين أبرز فرق الكرة النسائية السعودية بلقب ثانٍ على التوالي.

وبعد نحو عام ونصف العام أعادت مواجهة الفريقين طرح أسئلة مختلفة تماماً، بعدما استقبلت شباك الأهلي 10 أهداف دون رد على ملعبه في جدة، ضمن الجولة الخامسة من الدوري الممتاز.

وبين مشهد الاحتفال بالكأس ووقع الخسارة الثقيلة، يقف فريق اعتاد الحضور في مراكز المقدمة أمام اختبار استعادة توازنه، بعدما جاءت نتيجة القادسية امتداداً لخسارتين كبيرتين على أرضه أمام الهلال بـ9 أهداف نظيفة، والنصر بخماسية دون رد، لترتفع حصيلة ما استقبله في هذه المواجهات الثلاث إلى 24 هدفاً من دون أن يسجل هدفاً واحداً.

وتكتسب هذه النتائج دلالتها من سجل الأهلي في المواسم الماضية، إذ أنهى النسخة الأولى من الدوري الممتاز موسم 2022-2023 في المركز السادس، برصيد 16 نقطة، قبل أن يصعد إلى الوصافة في الموسم التالي برصيد 27 نقطة، بالتزامن مع إحرازه لقب النسخة الأولى من كأس الاتحاد، عقب فوزه على الشباب بثلاثة أهداف مقابل هدفين في النهائي.

تكتسب هذه النتائج دلالتها من سجل الأهلي في المركز السادس برصيد 16 نقطة (نادي الأهلي)

وفي موسم 2024-2025 حافظ الأهلي على حضوره في واجهة المنافسة، فأنهى الدوري ثانياً برصيد 40 نقطة، وأضاف لقب الكأس للمرة الثانية توالياً بعد تجاوز القادسية بهدفين مقابل هدف، ثم احتفظ بوصافة الدوري في موسم 2025-2026 برصيد 27 نقطة ليكمل 3 مواسم متتالية في المركز الثاني خلف النصر.

هذا المسار يجعل البداية الحالية محط تساؤل، فالفريق الذي رسّخ موقعه بين المنافسين على الألقاب بات مطالباً بتفسير اتساع الفوارق في مواجهاته وقدرته على الحد من تكرار الخسائر الثقيلة، كما أن الخروج من المباريات الثلاث دون تسجيل يوسع نطاق المراجعة، ليشمل أداء الفريق بمختلف خطوطه وطريقة لعبه أمام المنافسين.

موسم 2024-2025 حافظ الأهلي على حضوره في واجهة المنافسة فأنهى الدوري ثانياً برصيد 40 نقطة (نادي الأهلي)

وتبرز مواجهة القادسية بوصفها المحطة الأكثر تعبيراً عن اختلاف المشهد، فالمنافس الذي عبره الأهلي نحو لقبه الثاني في الكأس عاد ليسجل في شباكه 10 أهداف، وبين المباراتين تبرز الحاجة إلى مراجعة ما تغيّر في قائمة اللاعبات والخيارات الفنية، ومدى انعكاس تلك التغييرات على قدرة الفريق على الاحتفاظ بتوازنه التنافسي.

ولا تكفي النتائج وحدها لتحديد أسباب هذا التحول أو تحميل مسؤوليته لطرف بعينه، لكنها تضع أمام الأهلي أسئلة ملحة عن حصيلة الاستعداد للموسم، ومعالجة الأخطاء بين الجولات والخطوات التي يمكن أن تعيد للفريق تماسكه.

وبعد 5 أسابيع من المنافسة تبدو استعادة القدرة على مجاراة الخصوم وتقليص الأخطاء مدخلاً ضرورياً للأهلي قبل الحديث عن العودة إلى موقعه المعتاد، فسجل الكأسين والوصافات الثلاث يرفع سقف التوقعات، في حين تفرض نتائج الحاضر على الفريق تقديم إجابة داخل الملعب.

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الرياضة رياضة سعودية

«سيدات الأهلي» من منصات التتويج إلى صدمة العشرة

الأهلي يؤكد مكانته بين أبرز فرق الكرة النسائية السعودية بلقب ثانٍ على التوالي (نادي الأهلي)
الأهلي يؤكد مكانته بين أبرز فرق الكرة النسائية السعودية بلقب ثانٍ على التوالي (نادي الأهلي)
TT
TT

«سيدات الأهلي» من منصات التتويج إلى صدمة العشرة

الأهلي يؤكد مكانته بين أبرز فرق الكرة النسائية السعودية بلقب ثانٍ على التوالي (نادي الأهلي)
الأهلي يؤكد مكانته بين أبرز فرق الكرة النسائية السعودية بلقب ثانٍ على التوالي (نادي الأهلي)

حين تغلّب الأهلي على القادسية في نهائي كأس الاتحاد السعودي للسيدات في مارس (آذار) 2025، كان يؤكد مكانته بين أبرز فرق الكرة النسائية السعودية بلقب ثانٍ على التوالي.

وبعد نحو عام ونصف العام أعادت مواجهة الفريقين طرح أسئلة مختلفة تماماً، بعدما استقبلت شباك الأهلي 10 أهداف دون رد على ملعبه في جدة، ضمن الجولة الخامسة من الدوري الممتاز.

وبين مشهد الاحتفال بالكأس ووقع الخسارة الثقيلة، يقف فريق اعتاد الحضور في مراكز المقدمة أمام اختبار استعادة توازنه، بعدما جاءت نتيجة القادسية امتداداً لخسارتين كبيرتين على أرضه أمام الهلال بـ9 أهداف نظيفة، والنصر بخماسية دون رد، لترتفع حصيلة ما استقبله في هذه المواجهات الثلاث إلى 24 هدفاً من دون أن يسجل هدفاً واحداً.

وتكتسب هذه النتائج دلالتها من سجل الأهلي في المواسم الماضية، إذ أنهى النسخة الأولى من الدوري الممتاز موسم 2022-2023 في المركز السادس، برصيد 16 نقطة، قبل أن يصعد إلى الوصافة في الموسم التالي برصيد 27 نقطة، بالتزامن مع إحرازه لقب النسخة الأولى من كأس الاتحاد، عقب فوزه على الشباب بثلاثة أهداف مقابل هدفين في النهائي.

تكتسب هذه النتائج دلالتها من سجل الأهلي في المركز السادس برصيد 16 نقطة (نادي الأهلي)

وفي موسم 2024-2025 حافظ الأهلي على حضوره في واجهة المنافسة، فأنهى الدوري ثانياً برصيد 40 نقطة، وأضاف لقب الكأس للمرة الثانية توالياً بعد تجاوز القادسية بهدفين مقابل هدف، ثم احتفظ بوصافة الدوري في موسم 2025-2026 برصيد 27 نقطة ليكمل 3 مواسم متتالية في المركز الثاني خلف النصر.

هذا المسار يجعل البداية الحالية محط تساؤل، فالفريق الذي رسّخ موقعه بين المنافسين على الألقاب بات مطالباً بتفسير اتساع الفوارق في مواجهاته وقدرته على الحد من تكرار الخسائر الثقيلة، كما أن الخروج من المباريات الثلاث دون تسجيل يوسع نطاق المراجعة، ليشمل أداء الفريق بمختلف خطوطه وطريقة لعبه أمام المنافسين.

موسم 2024-2025 حافظ الأهلي على حضوره في واجهة المنافسة فأنهى الدوري ثانياً برصيد 40 نقطة (نادي الأهلي)

وتبرز مواجهة القادسية بوصفها المحطة الأكثر تعبيراً عن اختلاف المشهد، فالمنافس الذي عبره الأهلي نحو لقبه الثاني في الكأس عاد ليسجل في شباكه 10 أهداف، وبين المباراتين تبرز الحاجة إلى مراجعة ما تغيّر في قائمة اللاعبات والخيارات الفنية، ومدى انعكاس تلك التغييرات على قدرة الفريق على الاحتفاظ بتوازنه التنافسي.

ولا تكفي النتائج وحدها لتحديد أسباب هذا التحول أو تحميل مسؤوليته لطرف بعينه، لكنها تضع أمام الأهلي أسئلة ملحة عن حصيلة الاستعداد للموسم، ومعالجة الأخطاء بين الجولات والخطوات التي يمكن أن تعيد للفريق تماسكه.

وبعد 5 أسابيع من المنافسة تبدو استعادة القدرة على مجاراة الخصوم وتقليص الأخطاء مدخلاً ضرورياً للأهلي قبل الحديث عن العودة إلى موقعه المعتاد، فسجل الكأسين والوصافات الثلاث يرفع سقف التوقعات، في حين تفرض نتائج الحاضر على الفريق تقديم إجابة داخل الملعب.

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رياضة رياضة سعودية كرة القدم الدوري السعودي كرة القدم للسيدات النادي الأهلي السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

مدرب القادسية يشعر بالحماسة لمواجهة السد القطري

بريندان رودجرز (الشرق الأوسط)
بريندان رودجرز (الشرق الأوسط)
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مدرب القادسية يشعر بالحماسة لمواجهة السد القطري

بريندان رودجرز (الشرق الأوسط)
بريندان رودجرز (الشرق الأوسط)

أكد بريندان رودجرز، المدير الفني لفريق القادسية، حماسته لمواجهة السد القطري المرتقبة ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا للنخبة.

وقال رودجرز في المؤتمر الصحافي قبل المواجهة: «ننتظر هذه المباراة بشغف، خصوصاً أنها في مسابقة مميزة بالنسبة لنا؛ كونها مشاركتنا الأولى التي بدأنا فيها بشكل جيد».

وأضاف: «غداً سنلعب على أرضنا وبين جماهيرنا، ونطمح إلى تقديم أفضل أداء أمام فريق قوي جداً يتطلب منا تقديم مستوى مميز لتحقيق الانتصار، وحالياً نركز على الاستشفاء بعد مواجهة الهلال».

وتابع: «نركز دائماً على فريقنا، ومتحمس لمشاهدة بعض لاعبينا الذين يقدمون أداءً كبيراً في التمارين طوال الفترة الماضية ولم يحصلوا على فرصة... وفي كرة القدم إذا جاءتك الفرصة فلا بد أن تستغلها، ونقص اللاعبين يخلق تحدياً لكن الأهم دائماً هي روح المجموعة».

وعن قراءته الفنية لقوة المنافس المقبل، أوضح: «السد يتمتع بجودة عالية، ولكنني متأكد من أننا سنسبب لهم المشاكل... كل الفرق لديها جودة ومدربون ممتازون، وسنحترم الخصم كما نفعل دائماً، وهدفنا هو أن نلعب كل مباراة بشخصيتنا».

واختتم رودجرز تصريحاته قائلا: «قدمنا مباراة ممتازة أمام الهلال رغم أننا لم نحصل على النتيجة التي أردناها، وفي عالم الكرة تبحث عن الفرص دائماً... وتنتظرنا مباراة صعبة أمام السد والجميع في أتم الحماسة لهذه المواجهة».

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أبو الشامات: سنعوض جماهيرنا أمام السد القطري

محمد أبو الشامات (الشرق الأوسط)
محمد أبو الشامات (الشرق الأوسط)
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أبو الشامات: سنعوض جماهيرنا أمام السد القطري

محمد أبو الشامات (الشرق الأوسط)
محمد أبو الشامات (الشرق الأوسط)

أكد محمد أبو الشامات، لاعب القادسية، سعي الفريق لإسعاد جماهير «ناديه» وتعويضهم عن الخسارة الأخيرة أمام الهلال، وذلك خلال التحضير لمواجهة السد القطري ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا للنخبة.

وقال أبو الشامات خلال المؤتمر الصحافي قبل لقاء السد: «مستعدون لمباراة الغد ونطمح لتعويض جماهيرنا عن الخسارة الأخيرة.. اللاعبون جاهزون تماماً لخوض التحديات في البطولات الأربع بقيادة مدربنا، وبإذن الله نفرح جماهيرنا غداً».

وأوضح أبو الشامات سر ارتفاع سقف التوقعات وحجم المسؤولية الملقاة على عاتق الفريق: «عطاء اللاعبين في الملعب هو ما رفع طموحات جماهيرنا».

وأتم: «لدينا إيمان كبير ببعضنا البعض وبمستقبل هذا النادي، وسنبذل كل ما لدينا لنكون على قدر هذه التطلعات».

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