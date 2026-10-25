مدرب القادسية يشعر بالحماسة لمواجهة السد القطري

أكد بريندان رودجرز، المدير الفني لفريق القادسية، حماسته لمواجهة السد القطري المرتقبة ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا للنخبة.
وقال رودجرز في المؤتمر الصحافي قبل المواجهة: «ننتظر هذه المباراة بشغف، خصوصاً أنها في مسابقة مميزة بالنسبة لنا؛ كونها مشاركتنا الأولى التي بدأنا فيها بشكل جيد».
️ | بريندان روجرز مدرب #القادسية في المؤتمر الصحافي:- ننتظر هذه المباراة بشغف، خاصة أنها في مسابقة مميزة بالنسبة لنا كونها مشاركتنا الأولى التي بدأنا فيها بشكل جيد- غداً سنلعب على أرضنا وبين جماهيرنا ونطمح لتقديم أفضل أداء أمام فريق قوي جداً يتطلب منا تقديم مستوى مميز... pic.twitter.com/HWKdkRahpW
— الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) October 25, 2026
وأضاف: «غداً سنلعب على أرضنا وبين جماهيرنا، ونطمح إلى تقديم أفضل أداء أمام فريق قوي جداً يتطلب منا تقديم مستوى مميز لتحقيق الانتصار، وحالياً نركز على الاستشفاء بعد مواجهة الهلال».
وتابع: «نركز دائماً على فريقنا، ومتحمس لمشاهدة بعض لاعبينا الذين يقدمون أداءً كبيراً في التمارين طوال الفترة الماضية ولم يحصلوا على فرصة... وفي كرة القدم إذا جاءتك الفرصة فلا بد أن تستغلها، ونقص اللاعبين يخلق تحدياً لكن الأهم دائماً هي روح المجموعة».
وعن قراءته الفنية لقوة المنافس المقبل، أوضح: «السد يتمتع بجودة عالية، ولكنني متأكد من أننا سنسبب لهم المشاكل... كل الفرق لديها جودة ومدربون ممتازون، وسنحترم الخصم كما نفعل دائماً، وهدفنا هو أن نلعب كل مباراة بشخصيتنا».
واختتم رودجرز تصريحاته قائلا: «قدمنا مباراة ممتازة أمام الهلال رغم أننا لم نحصل على النتيجة التي أردناها، وفي عالم الكرة تبحث عن الفرص دائماً... وتنتظرنا مباراة صعبة أمام السد والجميع في أتم الحماسة لهذه المواجهة».