أبو الشامات: سنعوض جماهيرنا أمام السد القطري

أكد محمد أبو الشامات، لاعب القادسية، سعي الفريق لإسعاد جماهير «ناديه» وتعويضهم عن الخسارة الأخيرة أمام الهلال، وذلك خلال التحضير لمواجهة السد القطري ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا للنخبة.

وقال أبو الشامات خلال المؤتمر الصحافي قبل لقاء السد: «مستعدون لمباراة الغد ونطمح لتعويض جماهيرنا عن الخسارة الأخيرة.. اللاعبون جاهزون تماماً لخوض التحديات في البطولات الأربع بقيادة مدربنا، وبإذن الله نفرح جماهيرنا غداً».

️ | محمد أبو الشامات لاعب #القادسية في المؤتمر الصحافي:- مستعدون لمباراة الغد ونطمح لتعويض جماهيرنا عن الخسارة الأخيرة.. اللاعبون جاهزون تماماً لخوض التحديات في البطولات الأربع بقيادة مدربنا، وباذن الله نفرح جماهيرنا غداً.#القادسية_السد#دوري_أبطال_آسيا_للنخبة pic.twitter.com/bQLBFqdnit — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) October 25, 2026

وأوضح أبو الشامات سر ارتفاع سقف التوقعات وحجم المسؤولية الملقاة على عاتق الفريق: «عطاء اللاعبين في الملعب هو ما رفع طموحات جماهيرنا».

وأتم: «لدينا إيمان كبير ببعضنا البعض وبمستقبل هذا النادي، وسنبذل كل ما لدينا لنكون على قدر هذه التطلعات».