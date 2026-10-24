سقوط مدوٍّ وتاريخي لسيدات الأهلي بـ«عشرة» القادسية

سجلت سيدات القادسية نتيجة قياسية تاريخية في شباك الأهلي (10-0)، في المواجهة التي جمعتهما بجدة، ضمن الجولة الخامسة من الدوري السعودي الممتاز.
وفي الرياض كسب النصر ديربي العاصمة، أمام نظيره الهلال بنتيجة (2-1)، ليصعد إلى المركز الثالث برصيد 12 نقطة.
وفي جدة سجل نيوم انتصاره الأول بعد فوزه على ضيفه الترجي بنتيجة (4-2).
فيما كسب الاتحاد مواجهته أمام نظيره العُلا برباعية نظيفة.
ومع ختام مباريات الجولة، يتصدر القادسية الترتيب برصيد 15 نقطة، يليه الاتحاد برصيد 13 نقطة متعادلاً مع النصر، فيما تراجع الهلال إلى المركز الرابع، وجاء نيوم في المركز الخامس برصيد 4 نقاط يليه الأهلي في المركز السادس بالرصيد نفسه، فيما تجمد رصيد العُلا برصيد 3 نقاط، والترجي بلا نقاط.
في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط»، أرجعت رهف المنصوري، لاعبة القادسية، الفوز العريض على الأهلي إلى الانضباط التكتيكي والالتزام بتعليمات المدرب، إلى جانب حرص اللاعبات وشغفهن ورغبتهن في تسجيل المزيد من الأهداف، مشيرةً إلى سعيهن الحثيث إلى استغلال الفرص المتاحة وتسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف.
ومن جانبها أبدت نورة ابراهيم، لاعبة القادسية سعادتها بتحقيق نقاط المباراة، مشيرةً إلى أهمية هذه النتيجة في تصدرّهن لجدول الدوري.