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الرياضة رياضة سعودية

سقوط مدوٍّ وتاريخي لسيدات الأهلي بـ«عشرة» القادسية

النصر يكسب ديربي العاصمة... والاتحاد يعبر العلا

لاعبات القادسية يحتفلن بأحد أهدافهن في المباراة (نادي القادسية)
لاعبات القادسية يحتفلن بأحد أهدافهن في المباراة (نادي القادسية)
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سقوط مدوٍّ وتاريخي لسيدات الأهلي بـ«عشرة» القادسية

لاعبات القادسية يحتفلن بأحد أهدافهن في المباراة (نادي القادسية)
لاعبات القادسية يحتفلن بأحد أهدافهن في المباراة (نادي القادسية)

سجلت سيدات القادسية نتيجة قياسية تاريخية في شباك الأهلي (10-0)، في المواجهة التي جمعتهما بجدة، ضمن الجولة الخامسة من الدوري السعودي الممتاز.

وفي الرياض كسب النصر ديربي العاصمة، أمام نظيره الهلال بنتيجة (2-1)، ليصعد إلى المركز الثالث برصيد 12 نقطة.

وفي جدة سجل نيوم انتصاره الأول بعد فوزه على ضيفه الترجي بنتيجة (4-2).

فيما كسب الاتحاد مواجهته أمام نظيره العُلا برباعية نظيفة.

ومع ختام مباريات الجولة، يتصدر القادسية الترتيب برصيد 15 نقطة، يليه الاتحاد برصيد 13 نقطة متعادلاً مع النصر، فيما تراجع الهلال إلى المركز الرابع، وجاء نيوم في المركز الخامس برصيد 4 نقاط يليه الأهلي في المركز السادس بالرصيد نفسه، فيما تجمد رصيد العُلا برصيد 3 نقاط، والترجي بلا نقاط.

في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط»، أرجعت رهف المنصوري، لاعبة القادسية، الفوز العريض على الأهلي إلى الانضباط التكتيكي والالتزام بتعليمات المدرب، إلى جانب حرص اللاعبات وشغفهن ورغبتهن في تسجيل المزيد من الأهداف، مشيرةً إلى سعيهن الحثيث إلى استغلال الفرص المتاحة وتسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف.

ومن جانبها أبدت نورة ابراهيم، لاعبة القادسية سعادتها بتحقيق نقاط المباراة، مشيرةً إلى أهمية هذه النتيجة في تصدرّهن لجدول الدوري.

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كرة القدم للسيدات النادي الأهلي السعودي السعودية

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مدرب الرياض لـ«الشرق الأوسط»: سأواصل العمل بالشغف نفسه

البرازيلي ماوريسيو دولاك (نادي الرياض)
البرازيلي ماوريسيو دولاك (نادي الرياض)
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مدرب الرياض لـ«الشرق الأوسط»: سأواصل العمل بالشغف نفسه

البرازيلي ماوريسيو دولاك (نادي الرياض)
البرازيلي ماوريسيو دولاك (نادي الرياض)

أشاد البرازيلي ماوريسيو دولاك، مدرب الرياض، بالمستويات التي يقدمها تيدي أوكو مع الفريق هذا الموسم، مؤكداً أن تطور أرقامه التهديفية يعكس الجهد الكبير الذي يبذله داخل الملعب، فيما كشف أن الجهاز الفني ينتظر التقييم الطبي لتحديد طبيعة الإصابة التي تعرض لها شريف حسن.

وقال دولاك، في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» عقب فوز الرياض على التعاون بنتيجة 2-1، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري السعودي للمحترفين: «تيدي يقدم عملاً مميزاً لنا جميعاً، وليس لي وحدي. إنه لاعب يبذل جهداً كبيراً داخل الملعب، ويستحق تسجيل الأهداف».

وجاء حديث المدرب البرازيلي عن أوكو في ظل التحسن اللافت بأرقامه التهديفية، بعدما سجل أربعة أهداف خلال عشر مباريات هذا الموسم، مقارنة بهدف واحد خلال 34 مباراة في الموسم الماضي.

وعن إصابة شريف حسن، أوضح دولاك أن الجهاز الفني لا يملك حتى الآن معلومات كافية بشأن طبيعتها، مشدداً على أهمية العمل على استعادة اللاعب في أقرب وقت ممكن.

وأضاف: «نحتاج إلى تقييم الإصابة، ولا أملك حالياً معلومات عن طبيعتها أو نوعها، لكننا بالتأكيد سنبذل كل ما بوسعنا لمساعدة اللاعب على التعافي والعودة بأسرع وقت ممكن، وهذا أمر مهم بالنسبة إلينا».

وتطرق مدرب الرياض إلى أهمية استغلال الفرص أمام المرمى، معتبراً أن القدرة على التسجيل تبقى العامل الحاسم في تحديد نتائج المباريات، مهما بلغت الأفضلية الفنية أو عدد المحاولات الهجومية.

وقال: «هذه هي كرة القدم، وكما ذكرت سابقاً، فإن كرة القدم تعتمد على تسجيل الأهداف. في إحدى المباريات السابقة حصلنا على فرص كثيرة، وسددنا نحو 16 كرة، لكن أربعاً منها فقط كانت على المرمى».

وفي حديثه عن العمل الذي يقدمه مع الرياض، أكد دولاك تمسكه بالنهج الذي يتبعه في إعداد اللاعبين، مشيراً إلى أنه سيواصل العمل بالشغف والجهد نفسيهما من أجل تطوير الفريق.

وأوضح: «سأواصل إعداد الفريق بالطريقة نفسها التي أعمل بها حالياً، بالشغف والجهد، وإظهار قدرات اللاعبين، وجعلهم يدركون أنهم قادرون على تقديم كرة قدم جيدة».

واستشهد المدرب البرازيلي بالتحسن الذي طرأ على حصيلة الرياض النقطية مقارنة بالموسم الماضي، قائلاً: «بعد عشر مباريات أصبح لدينا 12 نقطة، بينما احتاج الفريق في الموسم الماضي إلى 19 مباراة للوصول إلى الرصيد نفسه، أي أننا حققنا ذلك قبل تسع مباريات».

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دولاك: ما جمعناه في 19 جولة الموسم الماضي حققناه في 10 مباريات الآن!

ماوريسيو دولاك، مدرب الرياض (تصوير: صالح الغنام)
ماوريسيو دولاك، مدرب الرياض (تصوير: صالح الغنام)
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دولاك: ما جمعناه في 19 جولة الموسم الماضي حققناه في 10 مباريات الآن!

ماوريسيو دولاك، مدرب الرياض (تصوير: صالح الغنام)
ماوريسيو دولاك، مدرب الرياض (تصوير: صالح الغنام)

أكد ماوريسيو دولاك، مدرب الرياض، أن فوز فريقه على التعاون بنتيجة 2-1 يمثل امتداداً للعمل الذي قدمه الفريق خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن النقاط الثلاث جاءت بعد سلسلة من العروض الجيدة التي لم يحالفهم التوفيق خلالها.

وقال دولاك في المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «قدمنا أداءً جيداً في المباريات الماضية، لكن الحظ لم يحالفنا، واليوم قدمنا أداءً جيداً وحصلنا على النقاط الثلاث، وأشكر اللاعبين على ما قدموه».

وأضاف: «نتدرب كثيراً على مصيدة التسلل، وفي المباريات الأخيرة بلغت نسبة استحواذنا على الكرة نحو 60 في المائة، وخلقنا العديد من الفرص وسددنا كثيراً على المرمى. يجب على جميع اللاعبين المشاركة في الدفاع والتحرك كتلة واحدة داخل الملعب، فهذه هي كرة القدم الحديثة».

وأشار مدرب الرياض إلى التحسن في حصيلة الفريق النقطية مقارنة بالموسم الماضي، موضحاً: «توليت العمل مع الفريق الموسم الماضي بعد مرور 19 جولة، وكان رصيدنا 12 نقطة فقط، واليوم وصلنا إلى النقاط الـ12 بعد عشر جولات».

واختتم دولاك حديثه بالتأكيد على مواصلة العمل لتطوير أداء الفريق، قائلاً: «أسلوبنا في اللعب مختلف، ونسعى دائماً إلى الأفضل، لكن الأهم في كرة القدم هو الحصول على النقاط الثلاث».

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مينساه لـ«الشرق الأوسط»: الرياض تغيّر كثيراً عن الموسم الماضي

مينساه حصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة (نادي الرياض)
مينساه حصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة (نادي الرياض)
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مينساه لـ«الشرق الأوسط»: الرياض تغيّر كثيراً عن الموسم الماضي

مينساه حصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة (نادي الرياض)
مينساه حصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة (نادي الرياض)

أكد الغاني برنارد مينساه، لاعب الرياض، أن فريقه يظهر بصورة أفضل بكثير مقارنة بالموسم الماضي، مشيراً إلى أن الانتصار على التعاون بنتيجة 2-1، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري السعودي للمحترفين، يعكس التطور الذي طرأ على أداء الفريق.

وقال مينساه، في حديث لـ«الشرق الأوسط» عقب المباراة: «أعتقد أننا قدمنا عملاً رائعاً، سواء اللاعبون أو الجهاز الفني، ونود بشكل خاص أن نشكر جماهيرنا التي لم تتخلَّ عنا يوماً، وواصلت دعمنا وتحفيزنا باستمرار».

وعن حصوله على جائزة أفضل لاعب في المباراة، أبدى مينساه سعادته بالتتويج، مؤكداً أن الفضل يعود إلى العمل الجماعي والتضحيات التي قدمها زملاؤه داخل الملعب.

وأضاف: «هذه الجائزة تعني لي الكثير، لكنني لم أكن لأحققها لولا زملائي. أقدّر كل لاعب شارك في المباراة، والتضحيات التي قدمناها جميعاً من أجل حصد هذه النقاط الثلاث المهمة».

وتطرق اللاعب الغاني إلى أهمية تحقيق الرياض انتصاره الثالث هذا الموسم، مشيراً إلى الفارق بين وضع الفريق الحالي وما عاشه خلال الموسم الماضي.

وقال: «إنه أمر رائع، ففي الموسم الماضي عانينا كثيراً من أجل الحصول على النقاط، لكن هذا الموسم يمكن للجميع ملاحظة الفارق. نحن أفضل بكثير مما كنا عليه في العام الماضي، وسعداء بذلك، ونريد الاستمرار على هذا النهج».

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