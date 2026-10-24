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الرياضة رياضة سعودية

مدرب الاتفاق: الغنام «استثنائي»

باباس يوجه لاعبيه خلال المباراة (تصوير: مشعل القدير)
باباس يوجه لاعبيه خلال المباراة (تصوير: مشعل القدير)
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مدرب الاتفاق: الغنام «استثنائي»

باباس يوجه لاعبيه خلال المباراة (تصوير: مشعل القدير)
باباس يوجه لاعبيه خلال المباراة (تصوير: مشعل القدير)

عبّر الأسترالي آرثر باباس، مدرب الاتفاق، عن فخره بما قدمه لاعبوه في المباراة التي جمعتهم بالخلود، وبما حققوه من فوز مهم خارج أرضهم.

وأضاف باباس، في المؤتمر الصحافي: «فخور جداً بالأداء، وهذه خامس مباراة نخوضها خلال 15 يوماً، وأعلم أن هناك إجهاداً كبيراً للاعبين، ولكن أنا فخور بما قدموه».

وعن المباراة، قال: «خلال أول ربع ساعة وصلنا إلى مرماهم أكثر، وكانت اللمسة الأخيرة لنا، وهم خلقوا فرصاً ضدنا، ودافعنا بشراسة، وفي الوقت نفسه تقدمنا للهجوم، ثم سجلنا ثلاثية وانتصرنا».

وزاد بالقول: «في مباراة اليوم خالد الغنام كان استثنائياً وسجل هدفين، ونحن نسعى للعب الهجومي على أرضنا أو خارجها».

وفيما يخص اللاعب موسى ديمبيلي، فقد أشار إلى أنه تعرّض لإصابة، وقال: «هذا يجعلنا في موقف حرج، خصوصاً أننا نلعب كل ثلاثة أيام مباراة، ورأينا ذلك يحدث مع مارتينيلي لاعب الهلال أيضاً».

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مدرب الاتفاق: الغنام «استثنائي»

باباس يوجه لاعبيه خلال المباراة (تصوير: مشعل القدير)
باباس يوجه لاعبيه خلال المباراة (تصوير: مشعل القدير)
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TT

مدرب الاتفاق: الغنام «استثنائي»

باباس يوجه لاعبيه خلال المباراة (تصوير: مشعل القدير)
باباس يوجه لاعبيه خلال المباراة (تصوير: مشعل القدير)

عبّر الأسترالي آرثر باباس، مدرب الاتفاق، عن فخره بما قدمه لاعبوه في المباراة التي جمعتهم بالخلود، وبما حققوه من فوز مهم خارج أرضهم.

وأضاف باباس، في المؤتمر الصحافي: «فخور جداً بالأداء، وهذه خامس مباراة نخوضها خلال 15 يوماً، وأعلم أن هناك إجهاداً كبيراً للاعبين، ولكن أنا فخور بما قدموه».

وعن المباراة، قال: «خلال أول ربع ساعة وصلنا إلى مرماهم أكثر، وكانت اللمسة الأخيرة لنا، وهم خلقوا فرصاً ضدنا، ودافعنا بشراسة، وفي الوقت نفسه تقدمنا للهجوم، ثم سجلنا ثلاثية وانتصرنا».

وزاد بالقول: «في مباراة اليوم خالد الغنام كان استثنائياً وسجل هدفين، ونحن نسعى للعب الهجومي على أرضنا أو خارجها».

وفيما يخص اللاعب موسى ديمبيلي، فقد أشار إلى أنه تعرّض لإصابة، وقال: «هذا يجعلنا في موقف حرج، خصوصاً أننا نلعب كل ثلاثة أيام مباراة، ورأينا ذلك يحدث مع مارتينيلي لاعب الهلال أيضاً».

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الدوري السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

الاتفاق يداوي جراحه بثلاثية في الخلود

الغنام محتفلاً بهدفه الشخصي الثاني في شباك الخلود (تصوير: مشعل القدير)
الغنام محتفلاً بهدفه الشخصي الثاني في شباك الخلود (تصوير: مشعل القدير)
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TT

الاتفاق يداوي جراحه بثلاثية في الخلود

الغنام محتفلاً بهدفه الشخصي الثاني في شباك الخلود (تصوير: مشعل القدير)
الغنام محتفلاً بهدفه الشخصي الثاني في شباك الخلود (تصوير: مشعل القدير)

عوض الاتفاق خسارته الموجعة أمام الاتحاد، بفوز مثير على الخلود 3 – 0، في المواجهة التي جمعتهما بالرس، ضمن الجولة الـ11 من الدوري السعودي للمحترفين.

وأحرز خالد الغنام هدف التقدم في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، ثم أضاف اللاعب نفسه هدفاً ثانياً في الدقيقة الـ47، واختتم الثلاثية بيرسانت سيلينا اللاعب القادم من كوسوفو في الدقيقة الـ78 عن طريق ركلة جزاء.

ورفع الاتفاق رصيده بهذا الفوز إلى 18 نقطة في المركز السابع، محققاً انتصاره الخامس هذا الموسم، أما الخلود فقد توقف رصيده عند 12 نقطة في المركز التاسع، بعدما تلقى الخسارة الرابعة.

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الدوري السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

غالتييه: كنا قادرين على زيادة الغلة أمام أبها

غالتييه على مقاعد البدلاء في مباراة نيوم وأبها (تصوير: عدنان مهدلي)
غالتييه على مقاعد البدلاء في مباراة نيوم وأبها (تصوير: عدنان مهدلي)
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غالتييه: كنا قادرين على زيادة الغلة أمام أبها

غالتييه على مقاعد البدلاء في مباراة نيوم وأبها (تصوير: عدنان مهدلي)
غالتييه على مقاعد البدلاء في مباراة نيوم وأبها (تصوير: عدنان مهدلي)

أبدى الفرنسي كريستوف غالتييه، مدرب نيوم، رضاه التام عن مستوى وأداء فريقه أمام أبها، في فوزه، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وقال غالتييه، خلال المؤتمر الصحافي عقب المواجهة: «راضٍ جداً عن مستوى فريقي؛ ففي آخر ثلاث مباريات لم نظهر بمستوانا المعتاد، ولم نُسجل سوى هدف وحيد، لكن اليوم سجلنا هدفين، وكان بالإمكان الخروج بنتيجة أكبر، كما خرجنا بشباك نظيفة وهذا أمر جيد للغاية».

ورداً على سؤال «الشرق الأوسط» بشأن سبب غياب الحارس البولندي مارسين بولكا عن قائمة الفريق في لقاء اليوم، أوضح المدرب الفرنسي: «خلال حصة تدريب يوم أمس، تعرض بولكا لإصابة أدَّت إلى إراحته عن لقاء اليوم، وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة تقرر غيابه لمدة عشرة أيام للراحة والتعافي».

بدوره، أقرّ الكرواتي دامير بوريتش، مدرب أبها، بأحقية منافسه نيوم بالانتصار. وقال: «فوز مستحق لفريق نيوم. لقد قدموا مباراة أفضل من فريقنا. ولقد لعبنا أربع مباريات متتالية خارج ملعبنا، وهذا الأمر لم يحدث سوى معنا».

وأوضح مدرب أبها حجم المعاناة الفنية والبدنية التي تواجه الفريق: «لم يلعب معنا سوى أربعة أجانب فقط بسبب الإصابات المتتالية التي تضرب صفوفنا، وقد حدث هذا الأمر ذاته في مواجهتي الهلال والقادسية، نظراً لتكرار الإصابات والإرهاق البدني الكبير الذي يعاني منه اللاعبون».

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