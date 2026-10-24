مدرب الاتفاق: الغنام «استثنائي»

عبّر الأسترالي آرثر باباس، مدرب الاتفاق، عن فخره بما قدمه لاعبوه في المباراة التي جمعتهم بالخلود، وبما حققوه من فوز مهم خارج أرضهم.

وأضاف باباس، في المؤتمر الصحافي: «فخور جداً بالأداء، وهذه خامس مباراة نخوضها خلال 15 يوماً، وأعلم أن هناك إجهاداً كبيراً للاعبين، ولكن أنا فخور بما قدموه».

وعن المباراة، قال: «خلال أول ربع ساعة وصلنا إلى مرماهم أكثر، وكانت اللمسة الأخيرة لنا، وهم خلقوا فرصاً ضدنا، ودافعنا بشراسة، وفي الوقت نفسه تقدمنا للهجوم، ثم سجلنا ثلاثية وانتصرنا».

وزاد بالقول: «في مباراة اليوم خالد الغنام كان استثنائياً وسجل هدفين، ونحن نسعى للعب الهجومي على أرضنا أو خارجها».

وفيما يخص اللاعب موسى ديمبيلي، فقد أشار إلى أنه تعرّض لإصابة، وقال: «هذا يجعلنا في موقف حرج، خصوصاً أننا نلعب كل ثلاثة أيام مباراة، ورأينا ذلك يحدث مع مارتينيلي لاعب الهلال أيضاً».