الاتفاق يداوي جراحه بثلاثية في الخلود

عوض الاتفاق خسارته الموجعة أمام الاتحاد، بفوز مثير على الخلود 3 – 0، في المواجهة التي جمعتهما بالرس، ضمن الجولة الـ11 من الدوري السعودي للمحترفين.

وأحرز خالد الغنام هدف التقدم في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، ثم أضاف اللاعب نفسه هدفاً ثانياً في الدقيقة الـ47، واختتم الثلاثية بيرسانت سيلينا اللاعب القادم من كوسوفو في الدقيقة الـ78 عن طريق ركلة جزاء.

ورفع الاتفاق رصيده بهذا الفوز إلى 18 نقطة في المركز السابع، محققاً انتصاره الخامس هذا الموسم، أما الخلود فقد توقف رصيده عند 12 نقطة في المركز التاسع، بعدما تلقى الخسارة الرابعة.