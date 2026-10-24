غالتييه: كنا قادرين على زيادة الغلة أمام أبها

أبدى الفرنسي كريستوف غالتييه، مدرب نيوم، رضاه التام عن مستوى وأداء فريقه أمام أبها، في فوزه، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وقال غالتييه، خلال المؤتمر الصحافي عقب المواجهة: «راضٍ جداً عن مستوى فريقي؛ ففي آخر ثلاث مباريات لم نظهر بمستوانا المعتاد، ولم نُسجل سوى هدف وحيد، لكن اليوم سجلنا هدفين، وكان بالإمكان الخروج بنتيجة أكبر، كما خرجنا بشباك نظيفة وهذا أمر جيد للغاية».

ورداً على سؤال «الشرق الأوسط» بشأن سبب غياب الحارس البولندي مارسين بولكا عن قائمة الفريق في لقاء اليوم، أوضح المدرب الفرنسي: «خلال حصة تدريب يوم أمس، تعرض بولكا لإصابة أدَّت إلى إراحته عن لقاء اليوم، وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة تقرر غيابه لمدة عشرة أيام للراحة والتعافي».

بدوره، أقرّ الكرواتي دامير بوريتش، مدرب أبها، بأحقية منافسه نيوم بالانتصار. وقال: «فوز مستحق لفريق نيوم. لقد قدموا مباراة أفضل من فريقنا. ولقد لعبنا أربع مباريات متتالية خارج ملعبنا، وهذا الأمر لم يحدث سوى معنا».

وأوضح مدرب أبها حجم المعاناة الفنية والبدنية التي تواجه الفريق: «لم يلعب معنا سوى أربعة أجانب فقط بسبب الإصابات المتتالية التي تضرب صفوفنا، وقد حدث هذا الأمر ذاته في مواجهتي الهلال والقادسية، نظراً لتكرار الإصابات والإرهاق البدني الكبير الذي يعاني منه اللاعبون».