الدوري السعودي: التعادل يحسم مواجهة الحزم والفيحاء

حسمت نتيجة التعادل 2-2 مواجهة الحزم وضيفه الفيحاء في الرس، ضمن الجولة الـ11 من الدوري السعودي للمحترفين.
وتقدّم الحزم في الدقيقة الخامسة، عن طريق بونور موجيشا، الذي لعب ضربة رأس من مسافة قريبة، مستغلاً ركلة ركنية نفذها أمير سعيود. لكن فاشون ساكالا أدرك التعادل في الدقيقة 33 عندما أطلق تسديدة منخفضة قوية من حدود منطقة الجزاء على يمين الحارس.
وفي الدقيقة 69، تقدّم الفيحاء في النتيجة لأول مرة، عندما اصطدمت ركلة ركنية بسلطان تنكر، لاعب الحزم، لتدخل مرمى فريقه.
وعندما بدا أن الفيحاء اقترب من انتصاره الثاني في الدوري هذا الموسم، أحرز سعيود هدفاً من ركلة جزاء في الدقيقة 89.
وبهذه النتيجة يصل الحزم إلى 10 نقاط في المركز الـ12، ويحتل الفيحاء المركز الـ14 برصيد 8 نقاط.