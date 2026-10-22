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الرياضة رياضة سعودية

الدوري السعودي: التعادل يحسم مواجهة الحزم والفيحاء

من المباراة التي جمعت الحزم والفيحاء في الرس (نادي الحزم)
من المباراة التي جمعت الحزم والفيحاء في الرس (نادي الحزم)
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الدوري السعودي: التعادل يحسم مواجهة الحزم والفيحاء

من المباراة التي جمعت الحزم والفيحاء في الرس (نادي الحزم)
من المباراة التي جمعت الحزم والفيحاء في الرس (نادي الحزم)

حسمت نتيجة التعادل 2-2 مواجهة الحزم وضيفه الفيحاء في الرس، ضمن الجولة الـ11 من الدوري السعودي للمحترفين.

وتقدّم الحزم في الدقيقة ‌الخامسة، عن ‌طريق بونور ​موجيشا، ‌الذي ⁠لعب ضربة ​رأس من ⁠مسافة قريبة، مستغلاً ركلة ركنية نفذها أمير سعيود. لكن فاشون ساكالا أدرك التعادل في الدقيقة 33 عندما ⁠أطلق تسديدة منخفضة قوية ‌من ‌حدود منطقة الجزاء ​على ‌يمين الحارس.

وفي الدقيقة 69، ‌تقدّم الفيحاء في النتيجة لأول مرة، عندما اصطدمت ركلة ركنية بسلطان تنكر، ‌لاعب الحزم، لتدخل مرمى فريقه.

وعندما بدا أن ⁠الفيحاء ⁠اقترب من انتصاره الثاني في الدوري هذا الموسم، أحرز سعيود هدفاً من ركلة جزاء في الدقيقة 89.

وبهذه النتيجة يصل الحزم إلى 10 نقاط في المركز الـ12، ​ويحتل الفيحاء المركز الـ​14 برصيد 8 نقاط.

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قادري: الإرهاق والإصابات حدَّا من تألق الحزم

جلال قادري (نادي الحزم)
جلال قادري (نادي الحزم)
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قادري: الإرهاق والإصابات حدَّا من تألق الحزم

جلال قادري (نادي الحزم)
جلال قادري (نادي الحزم)

أكد التونسي جلال قادري، مدرب الحزم، أن الظروف التي سبقت مواجهة الفيحاء أثّرت في جاهزية اللاعبين.

وانتهت مباراة الحزم ونظيره الفيحاء بنتيجة التعادل الإيجابي بنتيجة هدفين لكل فريق.

وأوضح قادري، خلال المؤتمر الصحافي، أن الحزم نجح في فرض شخصيته أمام فرق مثل الفيحاء والفتح، رغم امتلاكها خبرة أكبر، لافتاً إلى أن فريقه قدم مباراة جيدة أمام الهلال، لكنه لم يوفق في تحقيق النتيجة التي كان يطمح إليها.

وقال مدرب الحزم: «نحن، الجهاز الفني، مطالبون بتحسين الأداء، ومع فرق مثل الفيحاء والفتح التي تمتلك خبرة أكبر منا، استطعنا السيطرة وفرض شخصيتنا. وأمام الهلال لعبنا بشكل جيد، وهذه هي كرة القدم؛ أحياناً تقدم مستوى جيداً، لكن الحظ لا يخدمك».

وتطرق قادري إلى تأثير ضغط المباريات والإرهاق البدني، موضحاً أن الفريق خاض مواجهة الهلال، ثم عاد براً في رحلة استغرقت ست ساعات، وهو ما صعّب مهمة استعادة التركيز والاستعداد للمباراة التالية في وقت قصير.

وأضاف أن الحزم تعرض لأربع إصابات عضلية، عادّاً أن هذه الغيابات تمثل ضربة مؤثرة للفريق، خصوصاً في ظل محدودية الخيارات المتاحة أمام الجهاز الفني، مقارنة بالأندية التي تمتلك عمقاً أكبر في تشكيلتها.

بدوره أقرّ البرازيلي فابيو كاريلي، مدرب الفيحاء، أن نقص التركيز في الدقائق الأخيرة بات مشكلة تحتاج إلى حل.

وأبدى كاريلي رضاه عن المستوى الذي قدمه فريقه، مشيراً إلى أن الفيحاء يسير في منحنى تصاعدي، رغم استمرار فقدان النقاط في اللحظات الحاسمة.

وقال مدرب الفيحاء: «لعبنا الشوط الأول بشكل مميز، واستقبلنا هدفاً مبكراً من كرة ثابتة، رغم أننا نتدرب عليها باستمرار، لكننا عدنا في المباراة ثم تقدمنا، وفي النهاية استقبلنا هدف التعادل من ركلة جزاء».

وفي رده على سؤال «الشرق الأوسط» بشأن فقدان الفيحاء النقاط في اللحظات الأخيرة للمباراة الثالثة، أقرّ كاريلي بأن ضعف التركيز يمثل سبباً رئيسياً وراء تكرار هذا السيناريو، مؤكداً أن الجهاز الفني يعمل على معالجة الأخطاء وتعزيز ثبات الأداء حتى صافرة النهاية.

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الدوري السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

الفيصلي «جاهز» للنصر... وتوسعة الملعب تحفز الجماهير

جحفلي على رأس نجوم الفيصلي في التدريبات الأخيرة (نادي الفيصلي)
جحفلي على رأس نجوم الفيصلي في التدريبات الأخيرة (نادي الفيصلي)
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الفيصلي «جاهز» للنصر... وتوسعة الملعب تحفز الجماهير

جحفلي على رأس نجوم الفيصلي في التدريبات الأخيرة (نادي الفيصلي)
جحفلي على رأس نجوم الفيصلي في التدريبات الأخيرة (نادي الفيصلي)

يدخل الفيصلي مباراة النصر، الجمعة، ضِمن الجولة الـ11 من منافسات الدوري السعودي للمحترفين، وهو في أفضل حالاته، بعد الجاهزية التامة للثلاثي «عبد الرحمن السفري، عبد الله المقرن، أندريه جوردي إيلا». وهذا هو أول اختبار حقيقي لـ«عنابي سدير» بعد فترة التوقف، حيث لعب مباراتين أمام الخلود «كسبها 3-2»، وعاد في مباراة الشباب وحقق نقطة ثمينة.

ومن المنتظر أن تسجل المباراة حضوراً جماهيراً كبيراً بعد توسعة مدرّجات العائلات لملعب مدينة المجمعة الرياضية.

ويسعى الفيصلي للخروج بنتيجة إيجابية أمام فريق يملك جميع مقوّمات التفوق.

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الدوري السعودي: التعادل يحسم مواجهة الحزم والفيحاء

من المباراة التي جمعت الحزم والفيحاء في الرس (نادي الحزم)
من المباراة التي جمعت الحزم والفيحاء في الرس (نادي الحزم)
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الدوري السعودي: التعادل يحسم مواجهة الحزم والفيحاء

من المباراة التي جمعت الحزم والفيحاء في الرس (نادي الحزم)
من المباراة التي جمعت الحزم والفيحاء في الرس (نادي الحزم)

حسمت نتيجة التعادل 2-2 مواجهة الحزم وضيفه الفيحاء في الرس، ضمن الجولة الـ11 من الدوري السعودي للمحترفين.

وتقدّم الحزم في الدقيقة ‌الخامسة، عن ‌طريق بونور ​موجيشا، ‌الذي ⁠لعب ضربة ​رأس من ⁠مسافة قريبة، مستغلاً ركلة ركنية نفذها أمير سعيود. لكن فاشون ساكالا أدرك التعادل في الدقيقة 33 عندما ⁠أطلق تسديدة منخفضة قوية ‌من ‌حدود منطقة الجزاء ​على ‌يمين الحارس.

وفي الدقيقة 69، ‌تقدّم الفيحاء في النتيجة لأول مرة، عندما اصطدمت ركلة ركنية بسلطان تنكر، ‌لاعب الحزم، لتدخل مرمى فريقه.

وعندما بدا أن ⁠الفيحاء ⁠اقترب من انتصاره الثاني في الدوري هذا الموسم، أحرز سعيود هدفاً من ركلة جزاء في الدقيقة 89.

وبهذه النتيجة يصل الحزم إلى 10 نقاط في المركز الـ12، ​ويحتل الفيحاء المركز الـ​14 برصيد 8 نقاط.

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