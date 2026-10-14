يونس البحراوي: أهدي الفوز الآسيوي لجماهير التعاون

عبّر المغربي يونس البحراوي، لاعب التعاون، عن سعادته بالانتصار الذي حققه فريقه أمام الريان القطري ضمن منافسات دوري أبطال آسيا 2، موجهاً التهنئة لزملائه، ومهدياً الفوز إلى جماهير التعاون ورئيس النادي، في إشارة إلى أهمية المساندة التي يحظى بها الفريق في هذه المرحلة.

وأكد البحراوي أن الانتصار القاري يمثل دفعة معنوية للاعبين، معرباً عن أمله في أن ينعكس هذا الفوز إيجابياً على مسيرة الفريق في منافسات الدوري السعودي، وأن يتمكن التعاون من استعادة نغمة الانتصارات محلياً خلال المرحلة المقبلة.

وقال البحراوي: «أهدي الفوز للجماهير وللرئيس، وأهنئ اللاعبين على هذا الانتصار، وبإذن الله نعود للانتصارات في الدوري».

وتطرق لاعب التعاون إلى مرونته في أداء الأدوار الهجومية، مؤكداً استعداده للمشاركة في أكثر من مركز، سواء في مركز الجناح أو رأس الحربة، مشدداً على أن مصلحة الفريق تبقى الأولوية بالنسبة إليه، وأن جودة المجموعة والانسجام بين اللاعبين يساعدان أي لاعب على تقديم أفضل ما لديه.