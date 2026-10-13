«النخبة الآسيوي»: الهلال يواصل انتصاراته بثنائية في السد

يتطلع التعاون السعودي إلى وضع حد لسلسلة نتائجه السلبية، وتحقيق انتصاره الأول هذا الموسم، عندما يستضيف نظيره الريان القطري، الأربعاء، على ملعب «وولفز بارك» في بريدة، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا الثاني، في مواجهة تكتسب أهمية مضاعفة للفريق السعودي، الذي يأمل أن تكون البطولة القارية بوابته لاستعادة التوازن بعد بداية متعثرة في الدوري السعودي للمحترفين.

ويدخل التعاون المواجهة وسط ضغوط متزايدة، بعدما تلقى خسارة ثقيلة أمام الشباب بثلاثة أهداف دون مقابل، في الجولة الثامنة من الدوري، لتمتد معاناته في البحث عن الانتصار الأول، بعدما اكتفى بحصد ثلاث نقاط وضعته في المركز السادس عشر بجدول الترتيب.

وتأتي المواجهة الآسيوية في توقيت حساس للفريق، الذي يعيش مرحلة انتقالية على المستوى الفني، بعد تولي الصربي فوك رازوفيتش مهمة تدريبه خلفاً لمواطنه زاركو لازيتيتش، إذ ستكون مباراة الريان الاختبار الثاني للمدرب الجديد، الذي يسعى إلى إحداث تحول سريع في أداء لاعبيه ونتائجهم.

مدرب التعاون يسعى لإصلاح حال الفريق فنياً (نادي التعاون)

وكان رازوفيتش قد استهل مهمته بخسارة أمام الشباب، في مباراة كشفت استمرار المشكلات الدفاعية التي يعاني منها التعاون، إلى جانب غياب الفاعلية الهجومية، رغم محاولات الفريق العودة إلى أجواء المواجهة.

وأقر المدرب الصربي عقب الخسارة بأفضلية الشباب واستحقاقه الانتصار، مشيراً إلى أن الأخطاء الفردية والتنظيمية كانت وراء استقبال الأهداف، خصوصاً الهدفين الأول والثاني.

وقال رازوفيتش خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «أود أن أهنئ الشباب على الفوز، فقد كانوا الطرف الأفضل، ونجحوا في تسجيل ثلاثة أهداف، كما فرضوا سيطرتهم على فترات من المواجهة، في الوقت الذي ارتكبنا فيه أخطاء سهلة كلفتنا الكثير».

وأضاف: «استقبلنا أهدافاً بطريقة غير مقبولة، خصوصاً الهدفين الأول والثاني، وكان الهدف الثاني نقطة تحول مهمة في المباراة، ومن الصعب مواجهة فريق يمتلك جودة لاعبي الشباب عندما ترتكب مثل هذه الأخطاء».

وشدد مدرب التعاون على ضرورة معالجة أوجه القصور، قائلاً: «علينا الاعتراف بأن المنافس كان الأفضل، وإذا أردنا أن نكون أكثر جدية وتنافسية، فلا بد من معالجة هذه الجوانب».

وسيكون التنظيم الدفاعي أحد أبرز الملفات التي ينتظر أن يعمل عليها رازوفيتش، في ظل الأخطاء التي ظهرت أمام الشباب، والحاجة إلى التعامل بصورة أفضل مع التحولات الهجومية للمنافسين، خصوصاً أمام فريق يمتلك القدرة على الوصول إلى المرمى وتسجيل الأهداف.

ولا تقتصر تحديات التعاون على الجانب الدفاعي، إذ يحتاج الفريق أيضاً إلى استعادة فاعليته الهجومية، وتحسين قدرته على استثمار الفرص، بعدما عجز عن التسجيل أمام الشباب، في مواجهة أكدت حاجة لاعبيه إلى تقديم مستويات أفضل في الثلث الأخير من الملعب.

وكان التعاون قد استهل مشواره في البطولة الآسيوية بالتعادل أمام النهضة العُماني بهدف لكل فريق خارج أرضه، بعدما استقبل هدفاً متأخراً حرمه من تحقيق انتصاره الأول في المسابقة، ليكتفي بنقطة واحدة في بداية مشواره القاري.

ميتروفيتش لحظة مغادرة الريان القطري إلى القصيم (نادي الريان)

ويأمل الفريق السعودي في استثمار عاملي الأرض والجمهور لتحقيق فوزه الأول، والوصول إلى النقطة الرابعة، بما يعزز حظوظه في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

في المقابل، يحضر الريان إلى بريدة متصدراً المجموعة الثالثة برصيد ثلاث نقاط، بعدما افتتح مشواره بانتصار مثير على الفيصلي الأردني بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في مواجهة أظهرت قوته الهجومية، لكنها كشفت أيضاً عن بعض الثغرات الدفاعية التي قد يسعى التعاون إلى استغلالها.

ويطمح الفريق القطري إلى تحقيق انتصاره الثاني توالياً، وتعزيز صدارته للمجموعة، مستفيداً من الحالة المعنوية التي يعيشها عقب فوزه الافتتاحي، إلا أنه يدرك أن مواجهة التعاون على أرضه ستكون اختباراً مختلفاً، خصوصاً في ظل حاجة أصحاب الأرض الملحة إلى الانتصار.

وفي المواجهة الأخرى ضمن المجموعة ذاتها، يستضيف الفيصلي الأردني نظيره النهضة العُماني على استاد عمّان الدولي، في لقاء يسعى خلاله الفريق الأردني إلى تعويض خسارته أمام الريان، بينما يتطلع النهضة إلى تحقيق انتصاره الأول بعد تعادله مع التعاون في الجولة الافتتاحية.

ويدخل الفيصلي المواجهة دون نقاط، بعدما خسر أمام الريان بنتيجة 4 - 3، في حين يمتلك النهضة نقطة واحدة، ما يمنح المباراة أهمية كبيرة في سباق المنافسة على بطاقات التأهل.